Nam ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới là con trai bà chủ villa 3.500m2 ở Hà Nội, sắp cưới bạn gái đẹp như hoa hậu quen từ cấp 3

Thông tin xoay quanh gia thế và chuyện tình cảm của nam ca sĩ này luôn được người hâm mộ quan tâm.

Quân A.P (tên thật Phạm Anh Quân, sinh năm 1997) là nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit hút triệu lượt xem, nổi bật với các ca khúc như Ai Là Người Thương Em, Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, You Are My Crush...

Mới đây, Quân A.P tiếp tục thu hút sự chú ý khi được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Nam ca sĩ sở hữu gương mặt thư sinh, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng nụ cười hiền. Ngoại hình sáng và phong cách lịch lãm giúp anh nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Quân A.P trở thành nghệ sĩ Việt tiếp theo được chuyên trang TC Candler đề cử

Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Quân A.P từng được biết đến qua những video cover đăng tải trên YouTube từ năm 2016. Tháng 5/2019, anh chính thức ra mắt ca khúc Ai Là Người Thương Em, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc.

Sau đó, Bông Hoa Đẹp Nhất trở thành một trong những bản hit nổi bật của nam ca sĩ, với MV hiện đạt khoảng 140 triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2021, anh được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại lễ trao giải MAMA.

Năm 2024, việc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi giúp Quân A.P có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, vũ đạo, đồng thời làm mới hình ảnh trước công chúng. Gần đây, nam ca sĩ tiếp tục ra mắt MV 3 Phải 6 Đừng. Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Ngoại hình điển trai của Quân A.P (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình cảm và gia thế gây chú ý của Quân A.P

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Quân A.P còn gây chú ý bởi gia thế khá giả. Gia đình nam ca sĩ sở hữu căn villa rộng 3.500 m2 tại Hòa Lạc, Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa được sử dụng để kinh doanh du lịch. Cơ ngơi có tới 15 phòng ngủ, bể bơi, vườn rau cùng khuôn viên rộng rãi.

Căn villa của gia đình Quân A.P

Mẹ Quân A.P là người trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh. Nam ca sĩ từng tiết lộ, trong 2 năm đầu đi hát, anh dành toàn bộ tiền cát-xê gửi về cho bố mẹ. Anh cũng bày tỏ mong muốn dùng thành quả lao động của mình để phụ giúp gia đình.

Ngoài sự nghiệp và gia thế, chuyện tình kéo dài khoảng 14 năm với bạn gái Lê Khanh cũng là điều khiến Quân A.P nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai cùng sinh năm 1997, quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lê Khanh từng theo học Đại học Luật Hà Nội, hiện hoạt động với vai trò influencer trên mạng xã hội và tham gia quản lý công ty gia đình.

Chuyện tình từ cấp 3 của Quân A.P và Lê Khanh nhận được sự quan tâm từ công chúng (Ảnh: FBNV)

Tháng 7/2026, Quân A.P khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ đăng tải rồi nhanh chóng xóa một bức ảnh chụp cùng Lê Khanh tại Italy. Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới tại châu Âu.

Đến cuối tháng 10, Quân A.P cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm thông qua việc mời bạn gái đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 Phải 6 Đừng. Cả hai cũng xuất hiện cùng nhau tại chương trình Running Man Vietnam, thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc tình cảm.

Đặc biệt, trong chương trình Ca sĩ mặt nạ phát sóng đầu tháng 11, Quân A.P xác nhận anh và bạn gái đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nam ca sĩ cho biết sẽ gửi thiệp mời tới MC Trấn Thành cùng các đồng nghiệp.