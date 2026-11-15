AMEE rất xinh nhưng đi hát “còn không thèm nhép”

Sân khấu của AMEE lại vấp phải ý kiến trái chiều.

Tối 14/11, AMEE góp mặt tại một đại nhạc hội tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Đây là một trong những lần nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu sau thời gian dài vắng bóng, ít hoạt động âm nhạc. AMEE nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp, ngọt ngào đúng chuẩn công chúa. Nhan sắc của nữ ca sĩ tiếp tục nhận được nhiều lời khen, thậm chí khiến khán giả phải xuýt xoa bởi ngày càng thăng hạng. Nhìn AMEE, nhiều người không khỏi cảm thán đây đích thị là một "công chúa Vpop", sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào khiến người đối diện dễ dàng xiêu lòng.

Nhan sắc công chúa gây thương nhớ của AMEE trong sự kiện mới đây

AMEE bên cạnh B Ray

Thế nhưng, nếu ngoại hình là điểm cộng lớn của AMEE thì khả năng ca hát lại một lần nữa kéo nữ ca sĩ vào tranh cãi. Mang đến sân khấu loạt hit quen thuộc như Tình Bạn Diệu Kỳ, Ưng Quá Chừng, Sao Anh Chưa Về Nhà,... song ca cùng B Ray ca khúc Chờ Anh Về, AMEE nhận được sự hưởng ứng từ khán giả khi những giai điệu quen thuộc vang lên. Tuy nhiên, điều khiến dân tình tranh luận lại nằm ở cách nữ ca sĩ thể hiện các tiết mục.

AMEE biểu diễn Tình Bạn Diệu Kỳ (video: Sao Showbiz)

Video cận cảnh màn trình diễn Ưng Quá Chừng (video: Sao Showbiz)

Trong đoạn video cận cảnh các màn trình diễn, nhất là Ưng Quá Chừng và Tình Bạn Diệu Kỳ được lan truyền trên mạng xã hội, khẩu hình của AMEE bị khán giả soi là không khớp với phần âm thanh phát ra. Nữ ca sĩ dành nhiều sự chú ý cho biểu cảm, động tác sân khấu và tương tác trực tiếp với khán giả, chủ động bỏ qua không ít line hát hay bỏ micro mà âm thanh phát ra vẫn trơn tru. Trong các tiết mục, AMEE để nhạc nền lấn át giọng live.

Cư dân mạng "soi" AMEE hát nhép

AMEE bỏ nhiều line hát, bỏ micro nhưng âm thanh vẫn trơn tru

Từ đây, một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn AMEE hát nhép. Nhiều ý kiến mỉa mai rằng nữ ca sĩ đi hát nhưng đến hát nhép cũng không làm nghiêm túc. Dù không xảy ra sự cố thanh nhạc nghiêm trọng, việc AMEE để lộ nhiều đoạn bỏ hát, trong khi phần backtrack lấn át giọng thật, vẫn khiến một bộ phận khán giả vốn khắt khe với cô thêm phần ngán ngẩm.

Bình luận trái chiều của netizen về video sân khấu của AMEE

Trước đó, đoạn video ghi lại buổi tổng duyệt của nữ ca sĩ cũng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều người cho rằng AMEE chưa tập trung vào phần hát live, đặt dấu hỏi về mức độ đầu tư với sân khấu biểu diễn trực tiếp.

Các video tổng duyệt của AMEE đã gây tranh luận trước đó

Đây không phải lần đầu AMEE gây tranh cãi về khả năng ca hát. Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ thường xuyên nhận được những phản hồi tương tự mỗi khi xuất hiện trên sân khấu: ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, cực kỳ đáng yêu ngọt ngào là điều khó phủ nhận, nhưng giọng hát liên tục lộ điểm hạn chế, thiếu ổn định hoặc quá phụ thuộc vào nhạc nền. Bài toán hát live vì thế vẫn là điểm yếu chưa được AMEE giải quyết triệt để.

AMEE thời gian gần đây cứ đi hát là gây tranh luận

Sinh năm 2000, tên thật Trần Huyền My, AMEE gia nhập ST.319 Entertainment từ năm 15 tuổi và trải qua quá trình đào tạo trước khi chính thức debut vào năm 2019. Ngay từ sản phẩm đầu tay Anh Nhà Ở Đâu Thế? kết hợp cùng B Ray, nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo được dấu ấn với màu sắc Pop trẻ trung, ngọt ngào. Sau đó, cô liên tiếp sở hữu những bản hit như Đen Đá Không Đường, Trời Giấu Trời Mang Đi, Sao Anh Chưa Về Nhà, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu...

Năm 2020, album đầu tay dreAMEE giúp nữ ca sĩ khẳng định vị trí trên thị trường nhạc Việt. Cùng năm, AMEE nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Cống Hiến, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Việt Nam tại MAMA và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Cô từng được xem là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật nhất Vpop, gắn liền với hình tượng "công chúa nhạc Việt".

Với bệ phóng từ ST.319, AMEE nhanh chóng thành sao

Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động âm nhạc của AMEE có phần trầm lắng hơn so với giai đoạn đầu sự nghiệp. Sau album dreAMEE năm 2020, nữ ca sĩ không duy trì tần suất phát hành sản phẩm dày đặc. Đến tháng 8/2024, cô mới trở lại với EP MỘNGMEE cùng MV Mộng Yu kết hợp MCK. Tháng 6/2025, AMEE góp giọng trong ca khúc Từ 1 Sẽ Thành 2 của Kai Đinh, nhưng không có thêm nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật sau đó.

Ngày 2/12/2025, AMEE chính thức thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment

Ngày 2/12/2025, AMEE chính thức thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm đồng hành. Đây là quyết định được nữ ca sĩ chia sẻ đã cân nhắc kỹ lưỡng, mở ra giai đoạn hoạt động với những định hướng cá nhân mới. Sau đó, AMEE chuyển sang hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải trí T.H.M.

ST.319 từng là bệ phóng quan trọng giúp nữ ca sĩ có được hệ thống sản xuất âm nhạc, định hướng hình ảnh và những cộng sự đứng sau loạt hit đình đám

ST.319 từng là bệ phóng quan trọng giúp nữ ca sĩ có được hệ thống sản xuất âm nhạc, định hướng hình ảnh và những cộng sự đứng sau loạt hit đình đám. Khi chuyển sang một chặng đường mới, AMEE sẽ phải đối diện với bài toán duy trì sức hút, tìm kiếm định hướng âm nhạc phù hợp và chứng minh khả năng phát triển trong mô hình quản lý mới. Đặc biệt, sau khoảng thời gian ít hoạt động, những kỳ vọng dành cho màn tái xuất của cô càng lớn hơn.

Những tranh luận lặp đi lặp lại về giọng hát, cách trình diễn và sự phụ thuộc vào nhạc nền cho thấy AMEE vẫn còn một bài toán quan trọng cần giải quyết nếu muốn duy trì vị trí trong Vpop

Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc và sức hút hình ảnh vẫn là lợi thế dễ nhận thấy của AMEE. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ đã có hơn 7 năm hoạt động chuyên nghiệp, khán giả rõ ràng mong đợi nhiều hơn những lần xuất hiện xinh đẹp trên sân khấu. Những tranh luận lặp đi lặp lại về giọng hát, cách trình diễn và sự phụ thuộc vào nhạc nền cho thấy AMEE vẫn còn một bài toán quan trọng cần giải quyết nếu muốn duy trì vị trí trong Vpop. Sau bước ngoặt rời công ty quản lý cũ, đây cũng là lúc nữ ca sĩ cần cho thấy sự trưởng thành rõ nét hơn về năng lực biểu diễn, thay vì chỉ tiếp tục được nhớ đến bởi danh xưng "công chúa Vpop".