Nữ ca sĩ 19 tuổi vượt Tóc Tiên, làm nên lịch sử tại Eurovision châu Á là ai?

Vượt qua 10 đối thủ, trong đó có đại diện Việt Nam Tóc Tiên, nữ ca sĩ Philippines 19 tuổi CARMELLE giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Tối 14/11, tại Bangkok (Thái Lan), nữ ca sĩ Philippines CARMELLE trở thành quán quân đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia - phiên bản châu Á của cuộc thi âm nhạc Eurovision.

Với ca khúc Sobra-Sobra , nữ ca sĩ giành 211 điểm, dẫn đầu cả hai bảng bình chọn của hội đồng giám khảo chuyên môn và khán giả. Đại diện chủ nhà Thái Lan, bộ đôi MANG x DAOU, đứng thứ hai với 170 điểm. Tóc Tiên đại diện Việt Nam xếp thứ ba với 164 điểm.

Ca sĩ CARMELLE giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision phiên bản châu Á.

Chiến thắng giúp CARMELLE trở thành nghệ sĩ đầu tiên ghi tên vào lịch sử phiên bản Eurovision châu Á. Sau đêm chung kết, cô được trao chiếc cúp chiến thắng và nhận lời mời biểu diễn khách mời tại Eurovision 2027 ở Bulgaria.

Nữ ca sĩ 19 tuổi, từng giành 7 huy chương vàng

CARMELLE có tên đầy đủ là Carmelle Allyza San Juan Collado, sinh ngày 16/7/2007 tại Sipocot, tỉnh Camarines Sur, Philippines. Cô lớn lên ở vùng Bicol, miền đông nam đảo Luzon.

Dù mới 19 tuổi, CARMELLE đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Năm 12 tuổi, cô đại diện Philippines tham dự World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2019 tổ chức tại California (Mỹ) và giành 7 huy chương vàng.

Cùng năm, cô tham gia mùa thứ tư của chương trình The Voice Kids Philippines, vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi á quân. Đây là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp giọng ca trẻ được khán giả trong nước chú ý.

Trước khi đăng quang Eurovision châu Á, CARMELLE từng giành 7 huy chương vàng tại World Championships of Performing Arts 2019.

Năm 2024, CARMELLE tiếp tục thử sức tại cuộc thi âm nhạc Tawag ng Tanghalan: The School Showdown, đại diện cho trường King Thomas Learning Academy. Sau nhiều tuần tranh tài, cô giành chiến thắng vào tháng 1/2025.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nữ ca sĩ còn tham gia chương trình truyền hình thực tế Pinoy Big Brother: Celebrity Edition năm 2025. Cô ở lại cuộc thi trong 120 ngày và dừng chân ngay trước nhóm 4 thí sinh cuối cùng.

Tháng 5/2026, CARMELLE phát hành đĩa đơn solo đầu tay mang tên Morena , sau đó giới thiệu album đầu tay cùng nghệ danh của mình. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô theo học ngành Du lịch tại Đại học Nueva Caceres.

Ca khúc mang thông điệp nữ quyền giúp CARMELLE chiến thắng

Trước khi đến với sân khấu Eurovision châu Á, CARMELLE phải vượt qua vòng tuyển chọn trong nước tại Philippines. Ngày 30/8, cô tham gia Philippine Selection Night cùng 9 ứng viên khác và giành quyền đại diện quốc gia với ca khúc Sobra-Sobra.

Tác phẩm do hai nhạc sĩ Nica del Rosario và Mat Olavides sáng tác, mang thông điệp về sự tự tin, lòng tự trọng và sức mạnh của phụ nữ. Theo ê-kíp sáng tạo, ca khúc không chỉ nói về một cá nhân mà còn là lời tôn vinh phụ nữ Philippines, những người độc lập, mạnh mẽ và không để người khác định nghĩa giá trị bản thân.

CARMELLE đại diện Philippines với ca khúc Sobra-Sobra, nhận 211 điểm từ ban giám khảo và khán giả.

Về âm nhạc, Sobra-Sobra kết hợp pop, rap với những yếu tố truyền thống Philippines như nhạc cụ kulintang và kubing, đồng thời đưa thêm âm hưởng Latin vào bản phối. Ca khúc sử dụng cả tiếng Tagalog và tiếng Anh, hướng đến khả năng kết nối với khán giả ở nhiều nền văn hóa.

Bộ đôi sáng tác cho biết họ muốn giới thiệu sự đa dạng của âm nhạc Philippines thay vì giới hạn trong một phong cách quen thuộc. Giọng hát cao, khỏe cùng khả năng rap nhanh của CARMELLE cũng là những yếu tố tạo nên màu sắc riêng cho tiết mục.

Trước đêm chung kết, nữ ca sĩ từng chia sẻ mong muốn đưa âm nhạc Philippines đến gần hơn với công chúng quốc tế. Với cô, thông điệp về sự tự tin, độc lập và sức mạnh của phụ nữ có thể được khán giả ở nhiều quốc gia đồng cảm, ngay cả khi không hiểu toàn bộ lời bài hát.

Trên sân khấu tại Bangkok, CARMELLE thể hiện Sobra-Sobra với phong cách pop-dance sôi động, kết hợp những đoạn rap và phần điệp khúc giàu năng lượng. Màn trình diễn giúp cô chinh phục cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả bình chọn.

Sau chiến thắng, nữ ca sĩ chia sẻ với hãng tin AP rằng cô xem đây là dấu mốc lịch sử nhưng cũng là trách nhiệm lớn khi đại diện Philippines trên sân khấu quốc tế. Cô dành chiến thắng cho những người đã bình chọn, đồng thời nhấn mạnh ca khúc là lời tri ân gửi tới phụ nữ Philippines.

Chiến thắng của CARMELLE cũng tạo nên dấu mốc đáng chú ý với Eurovision Song Contest Asia. Trong mùa giải đầu tiên, cuộc thi quy tụ 11 quốc gia gồm Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Theo ban tổ chức, khán giả tại 183 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia bình chọn. Với CARMELLE, ngôi vị quán quân không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp ở tuổi 19 mà còn mở ra cơ hội để nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện trên sân khấu quốc tế.