Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Hit 100 triệu view ít ai biết mặt, 22 tuổi làm CEO, nhờ show thực tế mà nổi tiếng

Nam ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới này mất gần 8 năm mới nổi tiếng.

Mới đây, 14 Casper bất ngờ trở thành cái tên được chú ý trên đường đua nhan sắc quốc tế khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, khi nam nghệ sĩ trở thành một trong những đại diện Việt Nam góp mặt trong cuộc bình chọn nhan sắc thường niên này. Vốn quen thuộc với công chúng qua vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cùng loạt ca khúc đạt hàng chục triệu lượt xem, 14 Casper nay tiếp tục gây chú ý với diện mạo của mình.

14 Casper được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố

14 Casper tên thật là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh có niềm yêu thích với âm nhạc từ sớm, đặc biệt dành nhiều thời gian tìm hiểu về công việc sản xuất, sáng tác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nam nghệ sĩ quyết định theo đuổi con đường âm nhạc thay vì lựa chọn công việc đúng chuyên ngành.

Năm 2018, 14 Casper bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp với sản phẩm Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng, kết hợp cùng ChamCham. Đây là ca khúc do anh sáng tác và đảm nhận phần hòa âm. Trước khi giới thiệu sản phẩm, nam nghệ sĩ từng có khoảng 2 năm tạm dừng để trau dồi kiến thức về sáng tác và sản xuất âm nhạc.

14 Casper tên thật là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999 tại Hà Nội

Đến năm 2021, khi mới 22 tuổi, 14 Casper thành lập Danderléon Entertainment. Đây cũng là ước mơ anh đã ấp ủ từ năm 13 tuổi. Có công ty riêng, nam nghệ sĩ chủ động hơn trong việc thực hiện các dự án, từ sáng tác, sản xuất đến phát hành. Tuy nhiên, thay vì xây dựng hình ảnh ca sĩ trước công chúng, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc phía sau phòng thu.

Một trong những ca khúc tạo dấu ấn lớn nhất của 14 Casper là Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?, kết hợp cùng Bon Nghiêm. Ra mắt năm 2020, sản phẩm nhanh chóng được khán giả đón nhận nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, chạm đến tâm trạng của những người trẻ đang loay hoay giữa áp lực cuộc sống. Ca khúc từng vươn lên vị trí số 1 Spotify Viral 50 Việt Nam và đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube trở thành sáng tác gắn liền với tên tuổi 14 Casper.

Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? - 14 Casper, Bon Nghiêm

Tiếp nối thành công, anh cùng Bon Nghiêm và buitruonglinh giới thiệu Một Đời. Với giai điệu tình cảm và lời hát về mong muốn gắn bó với một người qua năm tháng, ca khúc được khán giả yêu thích, thường xuyên xuất hiện trong các video về tình yêu và đám cưới. Hai sản phẩm Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? và Một Đời hiện có tổng lượt xem YouTube gần 170 triệu.

Bên cạnh hai bản hit, 14 Casper còn có những sản phẩm như Có Ai Ở Đây Không?, Thu Hoài và album Số Không phát hành cùng Bon Nghiêm năm 2023. Năm 2024, nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu album solo Tại Sao 0?, cho thấy mong muốn thử nghiệm thêm những màu sắc âm nhạc khác.

Dù có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích, 14 Casper lại không phải cái tên có độ nhận diện rộng rãi tương xứng với thành tích âm nhạc

Dù có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích, 14 Casper lại không phải cái tên có độ nhận diện rộng rãi tương xứng với thành tích âm nhạc. Anh từng chia sẻ bản thân khá hướng nội, ít nói về mình và quen với việc làm nhạc một mình. Trước khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, nam nghệ sĩ thậm chí từng nghĩ sẽ gắn bó với công việc nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đến hết đời.

Năm 2026, quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của 14 Casper. Trước đó, âm nhạc của anh từng xuất hiện tại mùa giải năm 2024 qua hai ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? và Thu Hoài. Tuy nhiên, đến mùa giải 2026, nam nghệ sĩ mới trực tiếp góp mặt với tư cách Anh Tài, có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, rap và trình diễn trên sân khấu.

14 Casper nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tại chương trình, 14 Casper tham gia nhiều tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khác. Đáng chú ý, ở sân khấu Công diễn Hội ngộ, anh góp mặt trong tiết mục Nàng Thơ cùng Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú và Hoàng Dũng, đảm nhận phần lời rap. Việc một nhà sản xuất vốn quen làm việc trong phòng thu trực tiếp đứng trên sân khấu, thể hiện sáng tác của mình mang đến hình ảnh khác so với những gì khán giả từng biết về anh.

Tuy nhiên, hành trình của 14 Casper không kéo dài như kỳ vọng khi anh trở thành một trong hai Anh Tài đầu tiên phải dừng chân sau Công diễn 1, cùng Vương Anh Tú. Kết quả này khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đặc biệt, tiết mục Xa của Nhà Ngoại Ô có sự góp mặt của nam nghệ sĩ nhận được lượng thảo luận đáng kể sau khi phát sóng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người bày tỏ mong muốn được tiếp tục nhìn thấy 14 Casper tại chương trình.

Dù bị loại ở ngay công diễn 1, nhưng với tình cảm của khán giả trước thềm Chung kết, 14 Casper được bình chọn nhận vé Hồi sinh

Sự ủng hộ của khán giả sau đó mang đến cho nam nghệ sĩ cơ hội trở lại. Trước thềm Chung kết, 14 Casper được bình chọn nhận vé Hồi sinh, cùng Toki Thành Thỏ tiếp tục đồng hành với các Anh Tài. Đây là một dấu mốc đáng chú ý bởi dù không có nhiều thời gian thể hiện trên sân khấu như các thí sinh khác, anh vẫn nhận được tình cảm và sự quan tâm từ người xem.

Trở lại tại Chung kết, 14 Casper góp mặt trong Liên minh Kỳ Tích. Đáng chú ý, ở tiết mục Em Tôi, nam nghệ sĩ đảm nhận viết toàn bộ phần lời cho X-part, cùng các thành viên kể câu chuyện về tình thân và những mất mát sau thiên tai, bão lũ. Đây cũng là dịp để anh tiếp tục phát huy thế mạnh sáng tác thay vì chỉ xuất hiện với vai trò người biểu diễn.

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai giúp tên tuổi của 14 Casper đến gần hơn khán giả và thêm người hâm mộ

Sau chương trình, 14 Casper chia sẻ rằng trải nghiệm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai giúp anh cởi mở hơn, học cách làm việc trong tập thể và tự tin thử sức với những điều trước đây từng nghĩ bản thân không thể thực hiện. Anh cũng nhận được sự quan tâm từ một nhóm khán giả mới, trong đó có những người theo dõi hành trình của nam nghệ sĩ qua các hoạt động của cộng đồng người hâm mộ.

Không dừng lại ở sân chơi truyền hình, 14 Casper tiếp tục phát triển hình ảnh cá nhân bằng MV solo Taking A Break, do chính anh sáng tác, sản xuất và thể hiện. Sản phẩm đánh dấu bước đi mới khi nam nghệ sĩ trực tiếp đảm nhận vai trò ca sĩ, đồng thời thử nghiệm những màu sắc âm nhạc hiện đại hơn.

Taking A Break - 14 Casper

Từ một người chủ yếu được biết đến qua các sáng tác, 14 Casper đang dần bước ra trước công chúng với hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn. Sau gần một thập kỷ hoạt động, anh có trong tay hãng thu âm riêng, những ca khúc đạt hàng chục triệu đến hơn 100 triệu lượt xem và một cộng đồng khán giả ngày càng quan tâm đến hành trình cá nhân. Việc được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 tiếp tục khiến cái tên nam nghệ sĩ được chú ý ở một khía cạnh khác ngoài âm nhạc.

Ảnh: FBNV/ TC Candler