Hồ Ngọc Hà lên tiếng về hình ảnh rần rần MXH: Cũng không biết hát sao cho trong sáng

Hồ Ngọc Hà vừa lên tiếng về hình ảnh đang viral trên MXH những ngày qua.

Gần đây, Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự chú ý khi một khoảnh khắc xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc mới kết hợp cùng Hà An Huy bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh nữ ca sĩ bên chiếc micro được trang trí bằng cụm hoa màu hồng trở thành chủ đề bàn luận, kéo theo nhiều bình luận hài hước. Giữa lúc hình ảnh này được lan truyền, giọng ca sinh năm 1984 cũng có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Chia sẻ mới đây của Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân

Cụ thể, mới đây Hồ Ngọc Hà đăng tải dòng trạng thái: “Ủa? Là mình còn cả 9 bài quay với cái Mic đó luôn á. Là ai? Là ai đã soi ra như thế, để giờ ngay cả tui, cũng không biết hát sao cho trong soáng”. Cách nữ ca sĩ nhắc đến chiếc micro cùng giọng điệu hài hước khiến nhiều người thích thú. Đáng nói, cô còn tiết lộ có tới 9 bài được ghi hình cùng chiếc micro này. Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi chính nữ ca sĩ cũng tỏ ra bất ngờ trước cách khán giả chú ý đến một chi tiết trong sản phẩm mới.

Hình ảnh đang viral trên mạng xã hội của Hồ Ngọc Hà những ngày qua

Trước đó, một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong Performance Music Video Lời Ong Bướm bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ ca sĩ đứng trước chiếc micro có phần thân được trang trí bằng một cụm hoa màu hồng khá lớn. Hai khung hình ghi lại những góc máy khác nhau khi cô hướng về chiếc micro trong lúc trình diễn.

Cách bố trí đạo cụ cùng góc máy ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà hướng về chiếc micro đã tạo nên những liên tưởng khác nhau, khiến hình ảnh dễ gây hiểu lầm và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người chia sẻ lại hai khung hình, biến một chi tiết trong MV thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, Hồ Ngọc Hà cũng trực tiếp xuất hiện trong phần bình luận dưới hình ảnh đang được lan truyền. Nữ ca sĩ hài hước đáp lại: “Hahahhaah, nghĩ trong sáng e ơi”. Màn tương tác của giọng ca sinh năm 1984 tiếp tục khiến câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý.

Lời Ong Bướm - Hồ Ngọc Hà, Hà An Huy

Ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long sáng tác, xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa hai người có khoảng cách tuổi tác và khác biệt trong trải nghiệm yêu đương. Lời Ong Bướm được thể hiện qua màn song ca của Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy, với hai màu giọng riêng biệt. Trong khi Hồ Ngọc Hà đảm nhận những câu hát mang góc nhìn của người phụ nữ từng trải, Hà An Huy thể hiện tâm thế của chàng trai đang muốn chinh phục đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên hai nghệ sĩ kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Lời Ong Bướm là sản phẩm mở màn cho album phòng thu Vol.8 của Hồ Ngọc Hà

Lời Ong Bướm là sản phẩm mở màn cho album phòng thu Vol.8, đánh dấu sự trở lại của Hồ Ngọc Hà với một album phòng thu được đánh số sau 12 năm kể từ Mối Tình Xưa ra mắt vào năm 2014. Đây cũng là dự án album dài hơi tiếp theo của nữ ca sĩ sau nhiều năm tập trung vào các sản phẩm đơn lẻ và những dự án âm nhạc mang thương hiệu riêng. Việc chuẩn bị Vol.8 cho thấy Hồ Ngọc Hà tiếp tục đầu tư cho con đường âm nhạc, với sự kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ ở những màu sắc khác nhau.

Theo kế hoạch, album sẽ chính thức ra mắt vào tối 19/11. Sau đó, nữ ca sĩ dự kiến tổ chức hai đêm nhạc giới thiệu Vol.8 tại TP.HCM vào ngày 20/11 và Hà Nội vào ngày 22/11. Sự trở lại sau hơn một thập kỷ với album phòng thu được đánh số đang là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của Hồ Ngọc Hà trong tháng 11.

Sự trở lại sau hơn một thập kỷ với album phòng thu được đánh số đang là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của Hồ Ngọc Hà trong tháng 11.

Trong thời điểm nữ ca sĩ đang nhận được sự quan tâm với dự án âm nhạc mới, khoảnh khắc chiếc micro trong MV bất ngờ được chú ý cũng trở thành một câu chuyện bên lề thú vị, giúp cái tên Hồ Ngọc Hà tiếp tục được nhắc đến trên mạng xã hội những ngày qua.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình