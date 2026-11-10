Mỹ nhân quê Quảng Trị vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc lấn lướt sao quốc tế, sắp làm 1 điều trọng đại trong đời

Mỹ nhân Việt vừa được gọi tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới có sự nghiệp hàng đầu Vbiz.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Ở tuổi 42, nữ ca sĩ vẫn duy trì sức hút với nhan sắc sắc sảo, vóc dáng nổi bật và phong cách thời trang được nhiều thương hiệu quốc tế chú ý. Không chỉ có thêm dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực thời trang, Hồ Ngọc Hà còn chuẩn bị trở lại với album phòng thu thứ 8 sau 12 năm vắng bóng ở địa hạt này.

Hồ Ngọc Hà được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngày 6/11, chuyên trang TC Candler công bố Hồ Ngọc Hà là một trong những ứng viên của danh sách The 100 Most Beautiful Faces of 2026. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ được đề cử tại bảng xếp hạng nhan sắc thường niên này. Cô xuất hiện trong danh sách cùng nhiều gương mặt quốc tế như Ahyeon (BABYMONSTER), Huda El-Mufti, Judy Makansi và Negin Haghdoost. Việc được gọi tên tại một bảng đề cử nhan sắc quốc tế tiếp tục đưa diện mạo của Hồ Ngọc Hà trở thành chủ đề được quan tâm. Ở tuổi 42, nữ ca sĩ vẫn giữ được những đường nét sắc sảo, gương mặt hài hòa cùng vóc dáng cao ráo. Qua nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô cũng xây dựng được hình ảnh riêng với thần thái quyến rũ, phong cách biến hóa và khả năng làm chủ những bộ trang phục có thiết kế táo bạo.

Những lần Hồ Ngọc Hà đọ sắc cạnh sao quốc tế, từ Anne Hathaway

Victoria Beckham

hay Lưu Diệc Phi

Không ít lần, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện quốc tế bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng. Tháng 9/2026, nữ ca sĩ tham dự triển lãm trang sức tại Thượng Hải, Trung Quốc và có dịp xuất hiện cùng Lưu Diệc Phi. Hình ảnh của Hồ Ngọc Hà bên nữ diễn viên Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong những lần tham dự sự kiện quốc tế, Hồ Ngọc Hà thường có chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm, khí chất tự tin không hề lép vế sao quốc tế.

Hồ Ngọc Hà vừa được Bvlgari bổ nhiệm làm Đại sứ thương hiệu đầu tiên của Việt Nam

Nhờ thế mạnh nhan sắc và khí chất ngày càng chín muồi, Hồ Ngọc Hà luôn là gương mặt được các nhà mốt quốc tế ưu ái. Ngày 5/11, Bvlgari chính thức công bố nữ ca sĩ trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Trong nhiều năm, nữ ca sĩ cũng duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thời trang quốc tế, thường xuyên lựa chọn những thiết kế từ các nhà mốt lớn như Gucci, Schiaparelli hay Tamara Ralph. Thời trang trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh của cô bên cạnh âm nhạc.

Vóc dáng tuổi 42 của Hồ Ngọc Hà

Sinh năm 1984 tại Huế, Hồ Ngọc Hà từng có thời gian chuyển về quê bố ở Quảng Bình (nay là Quảng Trị) sống thời thơ ấu. Hồ Ngọc Hà bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp với album đầu tay 24 giờ 7 ngày phát hành năm 2004, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Giai đoạn tiếp theo đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà khi cô hợp tác với nhạc sĩ Đức Trí, tạo nên loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ và Và em đã yêu. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc khi làm việc cùng Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh và nhiều nhà sản xuất khác. Từ pop ballad đến dance, EDM, Hồ Ngọc Hà từng bước định hình hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng biến hóa qua nhiều phong cách.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, cô còn ghi dấu ấn qua những chương trình truyền hình như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, The Face Vietnam và The New Mentor. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, Hồ Ngọc Hà trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của thị trường giải trí Việt Nam, đồng thời duy trì hoạt động biểu diễn và phát hành sản phẩm âm nhạc qua nhiều giai đoạn.

Hồ Ngọc Hà chuẩn bị ra album vol.8

Mới đây nhất, Hồ Ngọc Hà bất ngờ hé lộ dự án album phòng thu thứ 8 sắp được ra mắt trong năm nay. Đây được xem là một trong những cột mốc trọng đại, đáng chờ đợi nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. Album phòng thu gần nhất của Hồ Ngọc Hà là Mối Tình Xưa, phát hành năm 2014. Như vậy, sau 12 năm, Hồ Ngọc Hà mới trở lại với một album hoàn chỉnh. Chia sẻ về dự án, nữ ca sĩ gửi đến khán giả thông điệp: "Cảm ơn vì sự chờ đợi".

Trong khoảng thời gian không phát hành album phòng thu, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì sức nóng bằng các dự án Love Songs, đĩa đơn và mini-album. Những ca khúc như Cô đơn trên sofa tiếp tục giúp cô tiếp cận khán giả ở nhiều thế hệ, đồng thời tạo ra những dấu ấn trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.

Album sau 12 năm của Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Hiện tại, thông tin về danh sách ca khúc và màu sắc âm nhạc của album thứ 8 vẫn chưa được Hồ Ngọc Hà tiết lộ đầy đủ. Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ quyết định thực hiện một album hoàn chỉnh sau 12 năm khiến dự án nhận được nhiều sự chú ý. Đây không chỉ là màn trở lại với định dạng album phòng thu mà còn là cơ hội để khán giả nhìn thấy những suy nghĩ, trải nghiệm và màu sắc âm nhạc của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hồ Ngọc Hà đồng hành cùng Kim Lý từ cuộc sống đến sự nghiệp

Hồ Ngọc Hà năng lượng mỗi khi lên sân khấu

Về đời sống cá nhân, Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên diễn viên Kim Lý. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con và ông xã. Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động đa lĩnh vực, vừa xuất hiện tại những sự kiện quốc tế, vừa chăm sóc gia đình và chuẩn bị cho những dự án âm nhạc mới.