Jisoo (BLACKPINK) ký hợp đồng với công ty đại diện Hollywood WME

Jisoo ký hợp đồng đại diện toàn cầu với WME, đồng thời tiếp tục duy trì các thỏa thuận hiện có với Blissoo, Warner Records và YG Entertainment.

Ảnh: BLISOO

Jisoo, thành viên BLACKPINK, ký hợp đồng với WME để đại diện cho các hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Thỏa thuận không thay thế những hợp tác hiện có của nữ ca sĩ.

Hoạt động cá nhân của Jisoo vẫn do Blissoo điều hành, trong khi Warner Records phụ trách thỏa thuận thu âm solo toàn cầu. Các hoạt động cùng BLACKPINK tiếp tục thuộc YG Entertainment.

WME là công ty đại diện nghệ sĩ tại Mỹ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh và truyền hình. Danh sách nghệ sĩ âm nhạc của đơn vị có Bruno Mars, Billie Eilish, Coldplay và Rihanna.

Jisoo (BLACKPINK) tạo dáng tại sân bay quốc tế Incheon trước khi lên đường đến Paris tham dự một show thời trang, ngày 27 tháng 2. (Ảnh: Newsis)

Việc hợp tác diễn ra trong giai đoạn Jisoo phát triển song song sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất. Gần đây, cô phát hành Addicted, tiếp nối đĩa đơn Click, đồng thời xuất hiện trong phim hài lãng mạn Boyfriend on Demand của Netflix, ra mắt vào tháng 3.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Jisoo phát hành mini album AMORTAGE năm 2025 với các ca khúc như Earthquake và Your Love. Cũng trong năm này, cô hợp tác với ZAYN trong Eyes Closed, ca khúc đạt vị trí 72 trên Billboard Hot 100 và hạng 20 trên Global 200.

Trước đó, Jisoo bắt đầu hoạt động solo năm 2023 với sản phẩm ME. Ca khúc chủ đề Flower đạt vị trí thứ hai trên Billboard Global 200 và dẫn đầu Global Excl. US, ghi nhận dấu mốc trong sự nghiệp cá nhân của thành viên BLACKPINK.