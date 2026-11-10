Nữ ca sĩ SN 1988 quê Hà Nội có bài hát cả nước thuộc, nghỉ hát bán hàng online một tháng kiếm cả tỷ đồng

Nữ ca sĩ là gương mặt quen thuộc với rất nhiều khán giả Việt.

Thời gian gần đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hải Băng ngẫu hứng hát lại ca khúc Viên Đá Nhỏ bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là bản hit gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ, từng được đông đảo khán giả yêu thích trong giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh đầu thập niên 2010. Việc chính chủ bất ngờ cất giọng trở lại với ca khúc quen thuộc sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động âm nhạc nhanh chóng khơi gợi sự tò mò và thích thú từ người nghe.

Đoạn clip đang viral của Hải Băng

Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nhận ra giọng hát quen thuộc năm nào. Không ít bình luận hỏi liệu người xuất hiện trong video có thực sự là Hải Băng hay không, bởi đã khá lâu nữ ca sĩ không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz. Một bộ phận khán giả cũng tranh thủ nhắc lại những kỷ niệm gắn với Viên Đá Nhỏ, ca khúc từng xuất hiện dày đặc trong danh sách nhạc yêu thích của thế hệ 8X, 9X. Với nhiều người, chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên cũng đủ đưa họ trở về thời kỳ nghe nhạc trực tuyến, tìm kiếm những bản tình ca buồn và thuộc lòng từng câu hát.

Sau nhiều năm rời xa sân khấu, diện mạo của Hải Băng cũng trở thành chủ đề được quan tâm

Đáng chú ý, sau nhiều năm rời xa sân khấu, diện mạo của Hải Băng cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Ở tuổi 38, nữ ca sĩ vẫn giữ được gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung. Hình ảnh hiện tại của cô khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi đặt cạnh thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Dù không còn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, khoảnh khắc Hải Băng thể hiện lại Viên Đá Nhỏ cho thấy sức sống của một bản hit từng gắn bó với thanh xuân của nhiều khán giả. Đôi khi, chỉ một lần cất giọng với ca khúc cũ cũng đủ để cái tên từng quen thuộc của Vpop được nhắc lại.

Thời điểm ra mắt, Viên Đá Nhỏ nhanh chóng nhận được sự yêu thích rộng rãi, lan tỏa đến đông đảo khán giả trên khắp cả nước. Ca khúc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến trong nước, trở thành một trong những giai điệu được khán giả trẻ yêu thích lúc bấy giờ. Với giai điệu Pop Ballad nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và câu chuyện tình yêu gần gũi, Viên Đá Nhỏ dần trở thành giai điệu quen thuộc với thế hệ 8X, 9X. Sau nhiều năm, ca khúc vẫn được xem là bản hit tiêu biểu, gắn liền với tên tuổi Hải Băng và ký ức âm nhạc của đông đảo khán giả.

Viên Đá Nhỏ - Hải Băng

Hải Băng tên thật là Nguyễn Hải Huyền, sinh ngày 22/11/1988 tại Hà Nội. Cô hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên và bắt đầu được công chúng biết đến từ những năm cuối thập niên 2000. Năm 2007, Hải Băng gia nhập Mây Trắng - một trong những nhóm nhạc nữ từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích tại Vpop. Trong khoảng 3 năm hoạt động cùng Mây Trắng, Hải Băng nhanh chóng làm quen với sân khấu ca nhạc và được khán giả trẻ biết đến qua hình ảnh thành viên nhóm nhạc nữ có phong cách trẻ trung, năng động.

Hải Băng từng là thành viên nhóm Mắt Ngọc

Đây cũng là giai đoạn Mây Trắng duy trì sức hút với những ca khúc quen thuộc như Thầm Mong Anh Quay Về Bên Em, Ghét Anh và Ai Ai Ai. Nhóm từng là một trong những cái tên được yêu thích trên thị trường nhạc trẻ, sở hữu lượng khán giả đông đảo và thường xuyên góp mặt tại các sân khấu biểu diễn. Trong suốt quá trình hoạt động, Mây Trắng cũng ghi dấu bằng nhiều thành tích, giải thưởng âm nhạc và trở thành một phần ký ức thanh xuân của khán giả thế hệ 8X, 9X

Sau khoảng 3 năm hoạt động, cô quyết định rời nhóm vào năm 2010 để theo đuổi con đường ca hát độc lập. Sau khi tách nhóm, Hải Băng xây dựng hình ảnh ca sĩ solo với dòng nhạc Pop Ballad, hướng đến những ca khúc tình yêu có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe. Năm 2012, cô phát hành album đầu tay Hải Băng Vol. 1, trong đó nổi bật là Viên Đá Nhỏ do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác.

Hải Băng từng có thời kỳ hoạt động solo rất sôi nổi

Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ, được khán giả yêu thích và xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Bên cạnh đó, Hạc Giấy, Cho Tôi Quên và Cảm Giác Bên Anh cũng là những sản phẩm được người nghe nhớ đến khi nhắc về Hải Băng.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, cô còn thử sức với diễn xuất qua một số bộ phim truyền hình và điện ảnh như Hợp Đồng Scandal, Cung Đường Tội Lỗi, Tình Là Dây Oan. Dù có thời gian hoạt động ở cả hai lĩnh vực, âm nhạc vẫn là dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hải Băng.

Về đời tư, Hải Băng có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Thành Đạt và chính thức kết hôn vào năm 2016. Cặp đôi có ba người con chung. Năm 2019, khi đang mang thai con thứ ba, nữ ca sĩ thông báo dừng hoạt động nghệ thuật ở tuổi 31.

Hải Băng quyết định dừng hoạt động nghệ thuật ở tuổi 31 chuyển hướng sang kinh doanh online, tập trung vào lĩnh vực mỹ phẩm

Sau quyết định này, cô chuyển hướng sang kinh doanh online, tập trung vào lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp và dành thời gian chăm sóc gia đình. Từ một giọng ca từng quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc, Hải Băng hiện có cuộc sống kín tiếng hơn, chủ yếu xoay quanh công việc kinh doanh và tổ ấm riêng.

Ban đầu, cô vừa chăm con nhỏ vừa bán hàng qua mạng xã hội, sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm. Nữ ca sĩ từng chia sẻ việc kinh doanh thuận lợi, doanh thu tăng dần từ vài chục triệu lên hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đến năm 2021, cô tiết lộ đã có thời điểm doanh thu đạt 1-2 tỷ đồng/tháng nhờ đầu tư vào các dòng mỹ phẩm.

Hải Băng tiết lộ từng có thời điểm doanh thu đạt 1-2 tỷ đồng/tháng nhờ đầu tư vào các dòng mỹ phẩm.

Song song với công việc kinh doanh, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc ba con chung với diễn viên Thành Đạt. Hai người thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình đi du lịch, vui chơi và sinh hoạt bên nhau. Hải Băng cũng từng cho biết Thành Đạt hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con cái, còn cô đảm nhận quản lý thu nhập và chi tiêu gia đình.

Sau nhiều năm rời sân khấu, cuộc sống của nữ ca sĩ hiện chủ yếu xoay quanh việc kinh doanh, chăm sóc các con và vun vén tổ ấm. Chính vì thế, đoạn clip hát lại Viên Đá Nhỏ mới đây không chỉ gợi nhớ một bản hit gắn với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X mà còn khiến nhiều người bồi hồi khi được nghe chính giọng ca năm nào thể hiện lại ca khúc quen thuộc.

Ảnh: FBVN