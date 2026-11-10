Mỹ nhân quê Thanh Hóa cứ hát là ra hit, nhạc cả nước thuộc, nhưng lần này lại “sai sai” cái gì đây?

Màn trình diễn của mỹ nhân này đang trở thành tâm điểm chú ý.

Sự xuất hiện của Ngô Lan Hương tại đêm Đại nhạc hội Liên Quân Fest diễn ra vào tối ngày 8/10/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để trình diễn ca khúc mới mang tên Khởi Lên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng.





Sự xuất hiện của Ngô Lan Hương tại đêm Đại nhạc hội Liên Quân Fest để trình diễn ca khúc mới mang tên Khởi Lên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng

Phát hành vào cuối tháng 10 năm 2026, đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop của nữ ca sĩ sau khoảng thời gian vắng bóng kể từ bài hát Có Công Mài Sắc. Nữ ca sĩ hiện cũng đang tích cực đẩy mạnh quảng bá cho sản phẩm này bằng việc thực hiện chuỗi series tự truyền thông trên nền tảng TikTok kết hợp với việc mang bài hát đi biểu diễn và giao lưu tại các sự kiện gần đây.

Ca khúc Khởi Lên phát hành vào cuối tháng 10 năm 2026, đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop

Mang thông điệp tích cực về hành trình theo đuổi ước mơ cùng sự kết hợp giữa phong cách viết lời vần điệu quen thuộc, chất liệu dân gian, Khởi Lên ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ như Có Công Mài Sắc. Tuy nhiên, ca khúc vừa ra mắt đã gây tranh cãi vì nghe cứ… “sai sai”. Sáng tác nhạc tạo trend với ca từ trẻ trung, xu hướng, beat nhạc lôi cuốn vốn là thế mạnh của Ngô Lan Hương.

Song, với Khởi Lên, ca khúc lại chưa phát huy được công thức "ăn tiền" của chính chủ. Việc cố gắng đưa các cụm từ bắt trend, nhất là cụm "khởi lên" vào ca từ bị đánh giá là khá khiên cưỡng, tạo ra cảm giác gượng gạo cho người nghe. Phần giai điệu bị nhận xét là tương đối khó nhớ, cấu trúc chắp vá, nhiều phân đoạn thiếu sức hút, ngang với phần ca từ pha trộn giữa yếu tố hiện đại với hơi hướng tâm linh, triết lý đời thường.

Sáng tác nhạc tạo trend với ca từ trẻ trung, xu hướng, beat nhạc lôi cuốn vốn là thế mạnh của Ngô Lan Hương

Điểm cộng gỡ gạc lại cho màn tái xuất này nằm ở năng lượng sân khấu live của nữ ca sĩ. Bước lên sân khấu lớn cùng vũ đoàn, nữ ca sĩ đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả có mặt tại sân vận động. Nhờ bản phối trực tiếp trẻ trung, dồn dập kết hợp với màn tương tác nhiệt tình, đầy năng lượng giữa nghệ sĩ và đám đông, bài hát trở nên dễ nghe hơn. Trong không gian âm nhạc bùng nổ và náo nhiệt ấy, những câu từ có phần gượng gạo của ca khúc trở nên vui tươi và dễ nhớ hơn.

Điểm cộng gỡ gạc lại cho màn tái xuất này nằm ở năng lượng sân khấu live của nữ ca sĩ

Bước lên sân khấu lớn cùng vũ đoàn, nữ ca sĩ đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả có mặt tại sân vận động

Nhìn lại chặng đường âm nhạc đã qua, Ngô Lan Hương khởi đầu hành trình nghệ thuật từ khoảng năm 2015 như một hiện tượng mạng xã hội. Sinh năm 1998 tại Thanh Hóa, cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ nhờ những đoạn video cover ca khúc đình đám với cây đàn guitar mộc mạc, khoe chất giọng trong trẻo, gần gũi và phong thái biểu diễn tự nhiên. Cột mốc đánh dấu sự chuyển mình đầu tiên diễn ra vào năm 2017 khi Ngô Lan Hương quyết định thử sức tại cuộc thi Giọng hát Việt. Dù dừng chân khá sớm và chưa thể tiến sâu vào các vòng trong, cuộc thi này vẫn đóng vai trò là bệ phóng quan trọng, giúp cô rèn giũa kỹ năng thanh nhạc, làm quen với áp lực sân khấu lớn và mở rộng độ nhận diện trước công chúng đại chúng.

Ngô Lan Hương khởi đầu hành trình nghệ thuật từ khoảng năm 2015 như một hiện tượng mạng xã hội nhờ những đoạn video cover ca khúc đình đám

Nữ ca sĩ từng thử sức tại cuộc thi Giọng hát Việt nhưng dừng chân khá sớm và chưa thể tiến sâu vào các vòng trong

Sau cuộc thi, Ngô Lan Hương chọn hướng đi độc lập với tư cách là một nghệ sĩ kiêm nhạc sĩ tự sáng tác và phát hành nhiều sản phẩm như Anh Muốn Đưa Em Về Không, Yêu Đừng Sợ Đau, Em Như Nào Cũng Được, Quay Về Đi hay Tuổi 23. Dẫu vậy, trong một thời gian dài, các sản phẩm này chủ yếu dừng lại ở mức độ "hit mạng", chưa đủ sức nặng để giúp cô thoát khỏi cái bóng của một hiện tượng mạng chuyển hướng ca hát hay tạo ra một vị thế vững chắc trong bản đồ Vpop chính thống.

Sau cuộc thi, Ngô Lan Hương chọn hướng đi độc lập với tư cách là một nghệ sĩ kiêm nhạc sĩ tự sáng tác và phát hành nhiều sản phẩm

Dẫu vậy, trong một thời gian dài, cô vẫn chưa tạo ra một vị thế vững chắc trong bản đồ Vpop chính thống

Bước ngoặt lớn thực sự chỉ đến với Ngô Lan Hương khi cô nhận lời thể hiện ca khúc nhạc phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Giai điệu trong trẻo, ca từ giàu cảm xúc thanh xuân kết hợp với chất giọng ngọt ngào, hợp rơ với không gian phim đã giúp Ngô Lan Hương chinh phục đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nhờ dấu ấn này, cô bắt đầu được công nhận là một nghệ sĩ thực thụ có khả năng truyền tải cảm xúc qua âm nhạc chứ không đơn thuần chỉ là một giọng ca nổi lên nhờ cover mạng.

Bước ngoặt lớn thực sự chỉ đến với Ngô Lan Hương khi cô nhận lời thể hiện ca khúc nhạc phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ

Cô bắt đầu được công nhận là một nghệ sĩ thực thụ có khả năng truyền tải cảm xúc qua âm nhạc chứ không đơn thuần chỉ là một giọng ca nổi lên nhờ cover mạng

Đà thăng tiến tiếp tục được củng cố vào năm 2025 khi Ngô Lan Hương tham gia chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi. Dù tiếp tục phải dừng chân khá sớm do sự cạnh tranh khốc liệt của các gương mặt tài năng khác trong chương trình, sự xuất hiện này vẫn mang lại lợi ích lớn khi giúp cô tiếp cận sâu hơn với lớp khán giả trẻ thuộc thế hệ mới.

Đà thăng tiến tiếp tục được củng cố vào năm 2025 khi Ngô Lan Hương tham gia chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi

Ngô Lan Hương là một giọng ca trẻ từng hoạt động bền bỉ trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua

Trước khi vướng vào những tranh luận xoay quanh sản phẩm mới, cô từng đón nhận tín hiệu tích cực khi ca khúc cũ Có Công Mài Sắc được phát hành đầu năm 2026 bất ngờ được chú ý trở lại nhờ bản phối mang âm hưởng Afrobeats thời thượng. Sự bùng nổ bất ngờ này giúp cái tên Ngô Lan Hương hâm nóng lại sức hút, đồng thời gợi nhắc khán giả về một giọng ca trẻ từng hoạt động bền bỉ trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua, chứ không phải là một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Ngô Lan Hương đang đứng trước bài toán đòi hỏi sự nhạy bén hơn trong việc cân bằng giữa cá tính sáng tạo cá nhân và gu thưởng thức khắt khe của thị trường âm nhạc hiện đại

Chính vì vậy, sự ra mắt của ca khúc Khởi Lên vào cuối tháng 10 gần đây có thể xem là một bước thử nghiệm tiếp theo trong hành trình tìm kiếm bản sắc nghệ thuật của nữ ca sĩ sinh năm 1998. Giữa lằn ranh của sự đổi mới, mong muốn bứt phá khỏi vùng an toàn và những phản ứng trái chiều từ công chúng trước một sản phẩm mới, Ngô Lan Hương đang đứng trước bài toán đòi hỏi sự nhạy bén hơn trong việc cân bằng giữa cá tính sáng tạo cá nhân và gu thưởng thức khắt khe của thị trường âm nhạc hiện đại.

Ảnh: FBNV