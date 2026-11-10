Giám đốc showbiz SN 1978 có trong tay cả dàn ngọc nữ, chọn "đại" ai cũng là đại mỹ nhân

Nhìn dàn mỹ nhân này, ai cũng phải nể tài chọn người của người đàn ông SN 1978 này.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc dàn thần tượng nữ thuộc The Black Label như MEOVV hay ALLDAY PROJECT chung khung hình tại sự kiện âm nhạc gần đây đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Phong thái tự tin, diện mạo đồng đều và thần thái sắc sảo giúp các nghệ sĩ trẻ dễ dàng nổi bật trước ống kính.

Dàn thần tượng nữ thuộc The Black Label chung khung hình tại sự kiện âm nhạc gần đây đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng

Sự xuất hiện của thế hệ nghệ sĩ mới này một lần nữa khẳng định dấu ấn định hình phong cách riêng biệt của đế chế giải trí do Teddy Park dẫn dắt

Nhan sắc ấn tượng của dàn thần tượng nữ thuộc The Black Label tại sự kiện

Sự xuất hiện của thế hệ nghệ sĩ mới này một lần nữa khẳng định dấu ấn định hình phong cách riêng biệt của đế chế giải trí do Teddy Park, nhà sản xuất sinh năm 1978, dẫn dắt. Người đàn ông đứng sau hàng loạt bản hit đình đám của thị trường âm nhạc Hàn Quốc suốt hai thập kỷ qua tiếp tục thể hiện tầm nhìn trong việc phát triển dàn nghệ sĩ sở hữu tư duy hình ảnh sắc nét.

Teddy đứng sau hàng loạt bản hit đình đám của thị trường âm nhạc Hàn Quốc suốt hai thập kỷ qua

Hành trình sự nghiệp của Teddy bắt đầu từ năm 1998 khi anh ra mắt với vai trò trưởng nhóm và rapper chính của 1TYM, nhóm nhạc hip-hop thuộc YG Entertainment

Hành trình sự nghiệp của Teddy bắt đầu từ năm 1998 khi anh ra mắt với vai trò trưởng nhóm và rapper chính của 1TYM, nhóm nhạc hip-hop thuộc YG Entertainment. Trong giai đoạn này, anh trực tiếp tham gia sản xuất 5 album phòng thu cho nhóm, đặt nền tảng cho tư duy âm nhạc kết hợp giữa chất đường phố và cấu trúc pop hiện đại. Trải nghiệm biểu diễn thực tế trên sân khấu giúp Teddy hiểu rõ cơ chế vận hành của một sản phẩm từ khâu thu âm đến khả năng tiếp nhận của khán giả. Khi 1TYM tạm ngưng hoạt động vào năm 2006, anh quyết định chuyển hẳn sang vai trò nhà sản xuất nội bộ.

Trải nghiệm biểu diễn thực tế trên sân khấu giúp Teddy hiểu rõ cơ chế vận hành của một sản phẩm từ khâu thu âm đến khả năng tiếp nhận của khán giả

Khi 1TYM tạm ngưng hoạt động vào năm 2006, anh quyết định chuyển hẳn sang vai trò nhà sản xuất nội bộ

Những dự án hợp tác thành công cùng Se7en và BIGBANG trong giai đoạn giữa thập niên 2000 đã khẳng định năng lực sản xuất độc lập của Teddy, đưa tên tuổi anh vượt khỏi phạm vi một producer nội bộ và trở thành cái tên được cả thị trường chú ý.

Đỉnh cao sự nghiệp của anh gắn liền với 2NE1, nhóm nhạc nữ thiết lập tiêu chuẩn mới về âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn táo bạo, nữ quyền. Cột mốc chiến thắng ca khúc của năm cho I Don’t Care tại MAMA 2009 không chỉ là bước ngoặt của 2NE1 mà còn xác lập vị trí hàng đầu của Teddy trong giới sản xuất Kpop. Tiếp đó, anh đảm nhận vai trò định hình màu sắc âm nhạc và nhận diện thương hiệu cho BLACKPINK, tạo nên chuỗi siêu hit toàn cầu như Whistle, BOOMBAYAH hay Kill This Love.

Đỉnh cao sự nghiệp của Teddy gắn liền với 2NE1

Teddy sau đó đảm nhận vai trò định hình màu sắc âm nhạc và nhận diện thương hiệu cho BLACKPINK, tạo nên chuỗi siêu hit toàn cầu

Năm 2015, Teddy cùng producer Kush thành lập The Black Label, ban đầu vận hành như một công ty liên kết thuộc hệ sinh thái YG Entertainment trước khi phát triển thành label giải trí có tính độc lập cao. Trong vai trò Giám đốc sáng tạo, Teddy trực tiếp định hướng sáng tạo và tham gia phát triển nghệ sĩ toàn diện từ âm nhạc, hình ảnh đến chiến lược dài hạn.

Hiện tại, The Black Label quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Jeon Somi, Zion.T, tân binh MEOVV, ALLDAY PROJECT. Và gần đây nhất là thỏa thuận quản lý cá nhân với Rosé (BLACKPINK) sau khi nữ ca sĩ rời YG. Thành tựu của Teddy được công nhận ở quy mô quốc tế khi anh được Billboard vinh danh trong Top 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất thế kỷ XXI năm 2021, đồng thời góp mặt trong đội ngũ sản xuất mang về giải thưởng Grammy lịch sử cho ca khúc Golden.

Hiện tại, The Black Label quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Jeon Somi

MEOVV ALLDAY PROJECT

Rosé (BLACKPINK) sau khi rời YG cũng về The Black Label, cũng là nghệ sĩ đang được Teddy quản lý

Điểm khác biệt cốt lõi trong tư duy quản lý nghệ sĩ của Teddy nằm ở triết lý tôn trọng cá tính nguyên bản

Điểm khác biệt cốt lõi trong tư duy quản lý nghệ sĩ của Teddy nằm ở triết lý tôn trọng cá tính nguyên bản. Trong khi phần lớn ngành công nghiệp Kpop vận hành theo mô hình đồng bộ hóa từ trang phục, vũ đạo đến biểu cảm sân khấu, Teddy kiên trì xây dựng mỗi thành viên thành một cá thể độc lập. Anh không áp dụng quy trình sản xuất thần tượng công nghiệp đại trà mà chọn phương pháp chế tác mang tính thủ công.

Nhà sản xuất sinh năm 1978 sẵn sàng dành nhiều tháng để hoàn thiện từng âm thanh, "may đo" bản phối sao cho phù hợp nhất với chất giọng và tính cách của từng người. Triết lý này có thể kéo dài thời gian chuẩn bị sản phẩm, nhưng mang lại giá trị nhận diện dài hạn cho nghệ sĩ.

Teddy loại bỏ hệ thống đào tạo đóng khung cứng nhắc, khuyến khích nghệ sĩ làm chủ sân khấu bằng chính góc nhìn cá nhân

Định hướng tuyển chọn và đào tạo tại The Black Label phản ánh rõ quan điểm không chạy theo xu hướng mà chủ động tạo ra xu hướng. Công ty từ chối mô hình ra mắt đông thành viên hoặc phủ sóng số lượng ồ ạt, thay vào đó tập trung chọn lọc những gương mặt có khả năng tự định hình phong cách. Teddy loại bỏ hệ thống đào tạo đóng khung cứng nhắc, khuyến khích nghệ sĩ làm chủ sân khấu bằng chính góc nhìn cá nhân.

Sự kết hợp giữa tư duy sản xuất âm nhạc chuẩn quốc tế và phương pháp phát triển nghệ sĩ tôn trọng sự khác biệt đã giúp Teddy và The Black Label sở hữu dàn "ngọc nữ" thế hệ mới không chỉ đạt chuẩn mực về diện mạo mà còn mang phong thái cá nhân rõ nét trên thị trường.

Ảnh: X