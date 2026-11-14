Dù liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi về tài năng nhưng mỹ nhân này vẫn sở hữu những đãi ngộ đáng mơ ước.

Vừa qua, Jisoo (BLACKPINK) trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm solo ADDICTED. Sau một thập kỷ ra mắt, chị cả BLACKPINK vẫn chứng minh sức hút đáng nể. Thế nhưng, trái ngược với những lời khen dành cho nhan sắc ngày càng thăng hạng, khả năng ca hát và trình diễn của nữ idol một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Sản phẩm solo mới nhất được Jisoo ra mắt tạo nên 2 luồng ý kiến trái chiều

Ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016, chị cả BLACKPINK nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp chuẩn diễn viên, khí chất thanh lịch cùng visual được đánh giá thuộc hàng top của Kpop thế hệ thứ 3.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh ba thành viên còn lại là Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo thường xuyên bị nhận xét lép vế về kỹ năng chuyên môn. Giọng hát có màu sắc riêng nhưng đôi khi thiếu ổn định, khả năng vũ đạo bị đánh giá cứng và biểu cảm sân khấu chưa thực sự linh hoạt khiến cô nhiều lần phải nhận danh xưng không mấy dễ chịu đó là "bình hoa di động".

Sau 10 năm hoạt động, Jisoo vẫn gây tranh cãi và khiến nhiều người gọi cô bằng danh xưng “bình hoa di động”

Dẫu vậy, những tranh cãi này dường như không thể ngăn Jisoo bước vào những sân chơi danh giá nhất và được trao những cơ hội mà ngay cả nhiều nghệ sĩ thực lực cũng phải ao ước. Một trong những dấu mốc gây chú ý nhất của Jisoo thời gian gần đây là việc xuất hiện trên trang bìa Vogue Trung Quốc số tháng 11/2026.

Đây là lần đầu tiên một thần tượng Kpop góp mặt trên bìa chính của ấn phẩm thời trang danh giá này. Đáng nói, cơ hội đặc biệt này đến từ lời mời trực tiếp của Tổng biên tập Lưu Xung thay vì một thỏa thuận quảng bá do thương hiệu thời trang đứng sau sắp xếp.

Jisoo là thần tượng Kpop đầu tiên góp mặt trên bìa chính của ấn phẩm thời trang danh giá Vogue Trung Quốc

Đây cũng không phải lần đầu Jisoo được các tạp chí thời trang quyền lực ưu ái. Năm 2023, cô từng trở thành nữ thần tượng Kpop đầu tiên xuất hiện solo trên bìa Vogue France, một trong những phiên bản Vogue có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Với Vogue Trung Quốc, Jisoo tiếp tục duy trì chuỗi 7 năm liên tiếp xuất hiện trên các ấn phẩm Vogue từ năm 2020 đến 2026.

Jisoo giữ chuỗi 7 năm liên tiếp xuất hiện trên các ấn phẩm Vogue

Không chỉ thế vào ngày 11/11 vừa qua, Jisoo tiếp tục khiến cộng đồng Kpop bất ngờ khi được công bố góp mặt trong đội hình biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2027. Theo đó, chị cả BLACKPINK sẽ xuất hiện vào hai ngày 9/4 và 16/4 cùng những tên tuổi đình đám như Dua Lipa, Madonna, SZA và Tame Impala.

Jisoo sẽ lần đầu tiên có set diễn solo tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella

Thông tin này lập tức trở thành chủ đề tranh cãi bởi đây sẽ là lần đầu tiên Jisoo biểu diễn tại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đó, cô từng cùng BLACKPINK làm nên lịch sử tại lễ hội âm nhạc này vào năm 2019 và 2023. Tuy nhiên ở sân khấu lớn này, Jisoo sẽ phải tự mình đảm nhận toàn bộ phần trình diễn, từ giọng hát, vũ đạo đến khả năng khuấy động hàng chục nghìn khán giả.

Việc Jisoo được lựa chọn tham gia một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới diễn ra đúng thời điểm khả năng hát live và trình diễn của cô vẫn bị đặt dấu hỏi. Trên MXH, không ít ý kiến hoài nghi liệu nữ idol có đủ sức làm chủ sân khấu Coachella khi thiếu vắng ba cô em gái của BLACKPINK. Dẫu vậy, việc được ghi tên trong đội hình biểu diễn vẫn là minh chứng cho sức hút quốc tế của Jisoo, bất kể những tranh cãi xoay quanh năng lực chuyên môn.

Dù gây ít nhiều tranh cãi nhưng việc Jisoo có tên trong danh sách nghệ sĩ góp mặt tại Coachella cho thấy sức hút quốc tế của cô nàng

Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng của Jisoo còn thể hiện qua vị trí đặc biệt mà cô được dành cho tại những sự kiện quy tụ các nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh và thời trang. Cụ thể vào ngày 12/11 vừa qua, Jisoo đã xuất hiện tại Đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc) để tham dự lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Quản trị kinh doanh cho Delphine Arnault, Chủ tịch kiêm CEO Christian Dior Couture. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật cấp cao trong giới doanh nghiệp, trong đó có Lee Boo Jin, Chủ tịch Hotel Shilla và là thành viên gia tộc Samsung.

Jisoo ngồi hàng ghế đầu sánh vai cùng những nhân vật quyền lực tại lễ trao bằng tiến sĩ danh dự của CEO Dior

Trong hình ảnh được chia sẻ từ sự kiện, Jisoo ngồi tại khu vực ghế đầu, xuất hiện gần những nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh và thời trang. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi giữa hàng loạt doanh nhân và lãnh đạo cấp cao, sự hiện diện của một nữ thần tượng Kpop cho thấy vị trí đáng kể mà Jisoo đang có trong hệ sinh thái thời trang xa xỉ.

Netizen gọi đây là bức ảnh “toát ra mùi tiền” khi Jisoo ngồi chung hàng ghế với nhiều nhân vật cấp cao trong giới doanh nghiệp

Trước đó, dấu mốc mang tính biểu tượng hơn cả phải kể đến việc Jisoo cùng BLACKPINK được trao Huân chương Văn hóa Okgwan - hạng thứ 4 trong 5 cấp bậc của Huân chương Văn hóa Hàn Quốc tại Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17 vào cuối tháng 10 vừa qua.

Đây là huân chương văn hóa cấp quốc gia do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho sự phát triển và quảng bá văn hóa đại chúng. BLACKPINK cũng trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên nhận được vinh dự này, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt.

BLACKPINK đi vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận Huân chương Văn hóa hạng 4 Okgwan

Sau khi quyết định rời YG và quyết định không gia hạn hợp đồng solo, Jisoo ra mắt single album ME vào tháng 3/2023 cùng bản hit FLOWER gây sốt nhờ giai điệu bắt tai. Cũng chính giai điệu này đã tạo nên phiên bản Việt - "lửa hận thù" từng khiến chính chủ cũng phải thích thú. Sản phẩm giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên bán được hơn 1 triệu bản album trong tuần đầu phát hành.

Flower được xem là ca khúc giúp Jisoo trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên bán được hơn 1 triệu bản album trong tuần đầu phát hành

Sau khi thành lập công ty riêng BLISSOO vào năm 2024, Jisoo tiếp tục phát hành mini album AMORTAGE với ca khúc chủ đề earthquake vào tháng 2/2025 cũng như có màn kết hợp đáng chú ý cùng cựu thành viên One Direction - Zayn Malik trong EYES CLOSED.

Mini album AMORTAGE được Jisoo phát hành vào đầu năm 2025

Năm 2026, chị cả BLACKPINK tiếp tục trở lại với hai đĩa đơn CLICK và ADDICTED, mở đường cho album phòng thu solo đầu tiên. Dù sở hữu thành tích thương mại ấn tượng, sự nghiệp âm nhạc cá nhân của Jisoo vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều khi các sản phẩm được đánh giá cao về phần hình ảnh, trong khi giọng hát và khả năng trình diễn chưa thực sự tạo được bước đột phá tương xứng với danh tiếng.

Dù nhan sắc vẫn khuynh đảo toàn cầu nhưng khả năng ca hát và trình diễn của Jisoo vẫn gây nhiều tranh cãi

Có thể nói sau 10 năm, Jisoo có thể vẫn chưa khiến tất cả công chúng hài lòng về giọng hát, vũ đạo hay diễn xuất. Nhưng cũng khó phủ nhận rằng cô đã xây dựng được một vị thế mà không phải nghệ sĩ nào có kỹ năng xuất sắc cũng dễ dàng đạt tới. Giữa ngành công nghiệp giải trí Kpop đầy cạnh tranh, nhan sắc, khí chất và sức ảnh hưởng cũng là những yếu tố làm nên giá trị của một ngôi sao. Và Jisoo chính là minh chứng rõ nét cho việc đôi khi, đẹp cũng là một loại năng lực.

Jisoo sở hữu nhan sắc đẹp hiếm có giúp cô duy trì vị thế đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí sau 10 năm hoạt động

Ảnh: Tổng hợp