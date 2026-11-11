Jisoo "bỏ" BLACKPINK đánh lẻ Coachella, tượng đài nhạc Pop thế giới bất ngờ lép vế

Thông tin chính thức về dàn nghệ sĩ tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2027 nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Trưa ngày 11/11 (theo giờ Việt Nam), cộng đồng yêu nhạc quốc tế dành nhiều sự quan tâm cho những thông tin xoay quanh Coachella 2027. Lễ hội âm nhạc lớn bậc nhất thế giới dự kiến diễn ra trong hai tuần, từ ngày 9-11/4 và 16-18/4/2027 tại Empire Polo Club, Indio, California (Mỹ). Trong số đó, thông tin Jisoo (BLACKPINK) góp mặt trong line-up nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khán giả Kpop. Bên cạnh nữ thần tượng, NCT và BABYMONSTER cũng xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn, khiến mùa Coachella năm tới càng được người hâm mộ mong đợi.

Line up Coachella 2027

Tâm điểm chú ý thuộc về Jisoo. Thành viên BLACKPINK xuất hiện trong line-up ngày thứ Sáu (9 và 16/4), đứng cùng hàng với loạt nghệ sĩ đình đám như Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani, Peggy Gou và Diljit Dosanjh.

Với Jisoo, Coachella 2027 đánh dấu lần thứ ba nữ thần tượng góp mặt tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh này, nhưng là lần đầu tiên cô xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đó, thành viên BLACKPINK đã hai lần đến Coachella vào năm 2019 và 2023. Nếu năm 2019 là lần đầu BLACKPINK biểu diễn tại lễ hội, thì bốn năm sau, nhóm trở lại với vị thế headliner, trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính trên sân khấu Coachella.

Jisoo sẽ có lần thứ 3 biểu diễn tại Coachella và là thành viên thứ 3 của BLACKPINK có set diễn solo tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh này

Sau Jennie với set diễn cá nhân tại Coachella 2025 và Lisa vào năm 2026, Jisoo trở thành thành viên tiếp theo của BLACKPINK có sân khấu riêng tại lễ hội. Từ những lần xuất hiện cùng nhóm đến màn trình diễn mang tên mình, nữ ca sĩ tiếp tục nối dài dấu ấn của BLACKPINK tại một trong những sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới.

Không chỉ Jisoo, Kpop còn có thêm hai đại diện góp mặt trong line-up năm nay. NCT sẽ biểu diễn vào ngày thứ Bảy (10 và 17/4), cùng ngày với headliner Tame Impala. Tuy nhiên, poster hiện chỉ ghi tên NCT, chưa tiết lộ đội hình cụ thể. Trong khi đó, BABYMONSTER xuất hiện vào Chủ nhật (11 và 18/4), cùng ngày với SZA.

BABY MONSTER và NCT sẽ là hai đại diện Kpop còn lại tham gia Coachella 2027

Về dàn nghệ sĩ chính, Coachella 2027 lựa chọn Dua Lipa, Tame Impala và SZA làm ba headliner. Dua Lipa dẫn dắt đêm mở màn thứ Sáu với loạt bản hit quốc tế như Levitating, Don't Start Now và New Rules. Sang thứ Bảy, Tame Impala đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính. Đây là dự án âm nhạc của Kevin Parker, nghệ sĩ người Australia nổi tiếng với màu sắc psychedelic pop và alternative rock qua những ca khúc như The Less I Know The Better và Let It Happen. Khép lại lễ hội vào Chủ nhật là SZA, nữ ca sĩ R&B người Mỹ đứng sau những bản hit như Kill Bill, Snooze và Good Days, đồng thời sở hữu nhiều giải thưởng Grammy.

Headiner của Coachella 2027 sẽ là:

Dua Lipa

Tame Impala

SZA

Bên cạnh ba headliner, line-up còn quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Madonna, Daddy Yankee, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Måneskin, Tiësto, Martin Garrix và Kygo. Trong số này, Madonna là cái tên đặc biệt gây chú ý. Sở hữu sự nghiệp kéo dài hàng chục năm và được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử nhạc Pop, nữ ca sĩ lại không đảm nhận vị trí headliner mà được xếp biểu diễn tại Dance Tent trong ngày thứ Sáu. Chi tiết này khiến không ít khán giả chú ý khi đặt cạnh vị thế và tầm ảnh hưởng của Madonna trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Biểu tượng nhạc Pop, Madonna cũng sẽ biểu diễn tại Coachella 2027

Trong thời gian tới, Coachella 2027 được dự đoán sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi khán giả chờ đợi thêm những thông tin về lịch trình biểu diễn, sân khấu và các tiết mục cụ thể. Đặc biệt, sự góp mặt của những đại diện châu Á như Jisoo, NCT và BABYMONSTER khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop càng thêm mong đợi.

Trong đó, màn trình diễn solo đầu tiên của Jisoo tại Coachella chắc chắn là một trong những tiết mục được chú ý, nhất là khi nữ ca sĩ đã có hành trình gắn bó với lễ hội từ những ngày đầu cùng BLACKPINK. Khán giả cũng đang tò mò cô sẽ mang màu sắc âm nhạc và hình ảnh sân khấu nào đến sự kiện âm nhạc quy mô toàn cầu này.



