Ca sĩ quê TP. Huế SN 1997 được đề cử đẹp nhất thế giới, đi hát kiếm 1.2 tỷ, “đốt thẳng” cát-xê lên trời

Từng đi diễn không cát-xê, giọng ca 1997 nay đi hát kiếm hàng tỷ đồng.

Trong đêm nhạc hội Liên Quân 10 Fest diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối ngày 08/11/2026, Quang Hùng MasterD đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bằng một set biểu diễn hoành tráng. Nam ca sĩ xuất hiện ở chặng cuối chương trình với phong thái ấn tượng trong trang phục áo khoác da đen cá tính. Nội dung set diễn tập trung vào các ca khúc mới sôi động cùng kỹ năng trình diễn nhạc cụ trực tiếp, nổi bật là bản hit SECRET cùng màn khoe tài nghệ đánh trống trong ca khúc LAVIEM.

Trong đêm nhạc hội Liên Quân 10 Fest diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối ngày 08/11/2026, Quang Hùng MasterD đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bằng một set biểu diễn hoành tráng

Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong phần trình diễn của nam ca sĩ chính là màn pháo hoa rực rỡ do chính anh và ê-kíp chủ động chuẩn bị riêng cho tiết mục của mình, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự bàn luận của dư luận và được cộng đồng mạng ví von như hành động "đốt thẳng cát-xê lên trời" của giọng ca gốc Huế. Những màn đầu tư bài bản và chịu chơi trên sân khấu lớn như thế này cũng trở thành chất liệu truyền thông hiệu quả để cộng đồng người hâm mộ tiếp tục quảng bá, giữ nhiệt tên tuổi cho nam ca sĩ sau mỗi sự kiện.

Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong phần trình diễn của nam ca sĩ chính là màn pháo hoa rực rỡ do chính anh và ê-kíp chủ động chuẩn bị riêng cho tiết mục của mình (Video: @khanhtu_katus)

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự bàn luận của dư luận và được cộng đồng mạng ví von như hành động "đốt thẳng cát-xê lên trời" của giọng ca gốc Huế

Song song với những dấu ấn trên sân khấu, mức thù lao của Quang Hùng MasterD cũng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn. Theo thông tin trong giới tổ chức sự kiện, cát-xê cho một show diễn thương mại của anh hiện tại đã chạm mốc khoảng 1,2 tỷ đồng. Mức giá này thường áp dụng cho một set diễn hoàn chỉnh dài 15-20 phút với khoảng 3 đến 5 bài hát. Dù con số 1,2 tỷ đồng chỉ mang tính chất tham khảo trong ngành và mức thù lao thực tế còn phụ thuộc vào thỏa thuận riêng cũng như quy mô từng sự kiện, điều này vẫn phản ánh vị thế mới của nam ca sĩ khi anh dần bước vào nhóm những nghệ sĩ có thù lao hàng đầu Vbiz.

Theo thông tin trong giới tổ chức sự kiện, cát-xê cho một show diễn thương mại của anh hiện tại đã chạm mốc khoảng 1,2 tỷ đồng cho một set diễn hoàn chỉnh dài 15-20 phút với khoảng 3 đến 5 bài hát

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế. Anh bắt đầu niềm đam mê và tự mày mò học sáng tác âm nhạc từ năm 2010 khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2015, tên tuổi của nam ca sĩ lần đầu ghi dấu ấn với công chúng khi bản mashup cover 30 ca khúc Vpop hợp tác cùng Rum đạt hơn 24 triệu lượt xem, trở thành một hiện tượng mạng ở thời điểm đó.

Quang Hùng MasterD lần đầu ghi dấu ấn với công chúng qua bản mashup cover 30 ca khúc Vpop hợp tác cùng Rum

Năm 2018, Quang Hùng MasterD thử sức ở một sân chơi chuyên nghiệp hơn khi tham gia chương trình thực tế The Debut nhưng chưa thể tạo dựng được vị thế thương mại thực sự bùng nổ trên thị trường âm nhạc sau khi cuộc thi kết thúc

Năm 2018, Quang Hùng MasterD thử sức ở một sân chơi chuyên nghiệp hơn khi tham gia chương trình thực tế The Debut. Tại đây, những sáng tác cá nhân như Thiệp Cưới Trên Bàn, Lỡ Lầm, Ký Ức, Tìm Lại Nỗi Nhớ, Xin Em Đừng Về Nơi Này hay Giá Như Anh Lặng Im đã giúp anh nhận được sự đánh giá cao từ dàn giám khảo gồm Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Mặc dù nhận được sự công nhận tích cực về năng lực chuyên môn, nam nghệ sĩ vẫn chưa thể tận dụng bệ phóng này để tạo dựng được vị thế thương mại thực sự bùng nổ trên thị trường âm nhạc sau khi cuộc thi kết thúc.

Khép lại chặng đường tại The Debut, nam ca sĩ gia nhập công ty giải trí của producer Only C để tiếp tục cọ xát và hoàn thiện kỹ năng sáng tác. Trong giai đoạn này, anh đứng sau nhiều bản hit được khán giả yêu thích qua giọng hát của các ca sĩ khác như Vì Yêu Là Nhớ do Han Sara thể hiện, Em Lỡ Yêu Sai Anh do Jin Ju thể hiện và Là Bạn Không Thể Yêu do Lou Hoàng trình bày. Tuy nhiên, khả năng tạo hit cho đồng nghiệp vẫn chưa thể giúp sự nghiệp nghệ thuật cá nhân của Quang Hùng MasterD bước sang trang mới.

Thực tế, quãng thời gian đầu sự nghiệp của nam ca sĩ quê Thừa Thiên Huế kéo dài với nhiều chật vật. Theo những thông tin được chia sẻ, Quang Hùng MasterD từng đi hát không cát-xê, thậm chí phải bán những ca khúc do chính mình sáng tác để có thể tiếp tục bám trụ tại TP.HCM và theo đuổi đam mê âm nhạc.

Quang Hùng MasterD từng đi hát không cát-xê, thậm chí phải bán những ca khúc do chính mình sáng tác để có thể tiếp tục bám trụ tại TP.HCM và theo đuổi đam mê âm nhạc

Bước ngoặt bất ngờ mở ra cho Quang Hùng MasterD vào năm 2020 khi ca khúc Dễ Đến Dễ Đi ra mắt và tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội

Bước ngoặt bất ngờ mở ra cho Quang Hùng MasterD vào năm 2020 khi ca khúc Dễ Đến Dễ Đi ra mắt và tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội tại Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Sản phẩm nhanh chóng thu về hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube lẫn TikTok, giúp nam ca sĩ sở hữu một lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo, đặc biệt là tại thị trường Thái Lan. Nhận thấy tín hiệu tích cực từ thị trường xứ Chùa Vàng, anh và ê-kíp tiếp tục cho ra mắt ca khúc Chỉ Còn Một Đêm hợp tác cùng rapper đình đám Thái Lan F.Hero, tiếp tục duy trì độ phủ sóng tại đây dù ca khúc vẫn giữ phần lời tiếng Việt.

Sau nhiều năm nổi tiếng ở thị trường nước ngoài nhưng chưa thực sự tạo được bệ phóng vững chắc tại quê nhà, năm 2024 trở thành mốc thời gian chuyển mình quan trọng của Quang Hùng MasterD khi anh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Sự xuất hiện với tính cách gần gũi cùng tư duy âm nhạc sắc bén đã giúp anh chinh phục số đông khán giả truyền hình. Hàng loạt ca khúc do anh sáng tác và tham gia sản xuất như Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay Tình Đầu Quá Chén nhanh chóng vươn lên các vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó Catch Me If You Can và Tình Đầu Quá Chén đều chạm mốc Top 1 thịnh hành YouTube.

Khép lại Anh Trai Say Hi 2024 với vị trí thứ 3 chung cuộc và lọt vào đội hình Best Five bên cạnh HIEUTHUHAI và RHYDER, sự nghiệp của Quang Hùng MasterD bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới

Anh sở hữu lượng người hâm mộ tăng vọt, thực hiện các buổi fan meeting quy mô hàng nghìn khán giả

Khép lại Anh Trai Say Hi 2024 với vị trí thứ 3 chung cuộc và lọt vào đội hình Best Five bên cạnh HIEUTHUHAI và RHYDER, sự nghiệp của Quang Hùng MasterD bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Anh sở hữu lượng người hâm mộ tăng vọt, thực hiện các buổi fan meeting quy mô hàng nghìn khán giả tại cả TP.HCM lẫn Hà Nội và trở thành tên tuổi hàng đầu trên các nền tảng số. Tiếp nối đà phát triển, anh phát hành các sản phẩm cá nhân như Thủy Triều hay Ánh Mắt Biết Cười và thu về hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem.

Bên cạnh sức hút từ âm nhạc và các sự kiện thương mại, Quang Hùng MasterD gần đây còn ghi nhận bước tiến mới về nhận diện quốc tế khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (bảng dành cho nam) do chuyên trang phê bình độc lập TC Candler công bố. Việc tên tuổi của nam ca sĩ sinh năm 1997 xuất hiện trong bảng đề cử cho thấy hình ảnh của anh đang ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng ra ngoài phạm vi thị trường nội địa.

Quang Hùng MasterD gần đây còn ghi nhận bước tiến mới về nhận diện quốc tế khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Đến năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định phong độ khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi và xuất sắc giành ngôi vị quán quân

Đến năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định phong độ khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi và xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Những ca khúc như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, SECRET hay LAVIEM tiếp tục kéo dài danh sách các bản hit trong sự nghiệp của anh.

Quang Hùng MasterD hiện đã vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ trình diễn nổi bật trên thị trường âm nhạc Việt Nam

Từ một nhạc sĩ chật vật tìm chỗ đứng và đối mặt với nhiều khó khăn tài chính, Quang Hùng MasterD hiện đã vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ trình diễn nổi bật trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Sự kết hợp giữa khả năng làm chủ sân khấu, tư duy âm nhạc hiện đại và sức hút truyền thông liên tục sau các chương trình giúp anh trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà tổ chức sự kiện, đặc biệt là trong giai đoạn các thương hiệu cạnh tranh quyết liệt cho những sự kiện đại nhạc hội và Countdown cuối năm.

Ảnh: FBNV