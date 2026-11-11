Nam nghệ sĩ nhận lương hưu 15 triệu đồng/tháng, sống ở nhà tập thể rộng 70m2 ở Hà Nội có loạt nhạc phẩm cả nước thuộc lòng

Ở tuổi U100, tác giả của loạt bài hát quốc dân đang trải qua những tháng ngày bình yên cùng con cháu.

Nhắc đến những giai điệu đi cùng năm tháng của âm nhạc cách mạng và tuổi thơ Việt Nam, cái tên Phạm Tuyên luôn gợi lên niềm tự hào sâu sắc. Gần một thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, vị nhạc sĩ gạo cội ấy nay đã bước vào tuổi U100 với một cuộc sống bình dị tại căn phòng tập thể nhỏ trên phố Vạn Bảo giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Nhắc đến những giai điệu đi cùng năm tháng của âm nhạc cách mạng và tuổi thơ Việt Nam, cái tên Phạm Tuyên luôn gợi lên niềm tự hào sâu sắc

Nam nhạc sĩ sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ với gần 700 ca khúc lớn nhỏ

Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phạm Tuyên gắn liền với những dấu mốc vĩ đại của đất nước, sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ với gần 700 ca khúc lớn nhỏ. Trong số đó, nhiều tác phẩm nổi tiếng như Như có Bác trong ngày đại thắng, Từ một ngã tư đường phố, Gửi nắng cho em, Con kênh ta đào, Thành phố mười mùa hoa...

Ông còn sở hữu khoảng 200 bài hát thiếu nhi đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế của bao thế hệ như Chiếc đèn ông sao, Chú voi con ở Bản Đôn hay Trường chúng cháu là trường mầm non. Trải qua nhiều cương vị quan trọng trong giới âm nhạc như Trưởng ban Biên tập âm nhạc kiêm Trưởng đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam hay Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, ông đã có những đóng góp to lớn cho nền văn hóa nước nhà và được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2012. Nam nhạc sĩ nghỉ hưu năm 1994, hơn 30 năm sau khi nghỉ chế độ, Phạm Tuyên nhậnlương hưu 15 triệu đồng/tháng.

Ông còn sở hữu khoảng 200 bài hát thiếu nhi đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế của bao thế hệ, tiêu biểu như Chiếc đèn ông sao

Nam nhạc sĩ nghỉ hưu năm 1994, hơn 30 năm sau khi nghỉ chế độ, Phạm Tuyên nhận lương hưu 15 triệu đồng/tháng

Không gian gắn bó suốt hơn ba mươi năm qua của nhạc sĩ là căn phòng tập thể rộng chưa đầy 70 mét vuông nằm trên tầng ba phố Vạn Bảo, quận Ba Đình. Căn nhà nhỏ ấy không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn được ví như một bảo tàng mini lưu giữ hành trình âm nhạc của ông với những tập bản thảo ngả màu thời gian, chồng sách xếp kín các góc và những món đồ chơi thiếu nhi được bài trí ngăn nắp.

Không gian gắn bó suốt hơn ba mươi năm qua của nhạc sĩ là căn phòng tập thể rộng chưa đầy 70 mét vuông nằm trên tầng ba phố Vạn Bảo, Ba Đình

Căn nhà nhỏ ấy không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn được ví như một bảo tàng mini lưu giữ hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Theo chia sẻ từ gia đình, nơi đây lưu giữ nhiều giá trị tinh thần đặc biệt khi gia đình chuyển về từ năm 1993 nhờ sự hỗ trợ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với mong muốn tạo cho ông không gian tốt nhất để sáng tạo nghệ thuật. Khu tập thể này từng là nơi ở của nhiều tên tuổi lớn trong làng văn nghệ nước nhà như nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Vũ Tú Nam, nhạc sĩ Trọng Bằng hay nhà thơ Tế Hanh, tạo nên một bầu không khí văn hóa đặc biệt và tinh thần nghệ thuật trong suốt nhiều thập kỷ.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, người con gái út của ông cho biết, chị thường gọi ngôi nhà của gia đình là "Căn phòng âm nhạc", vì phòng khách có một chiếc đàn piano rất to, xung quanh đầy ắp sách báo, đặc biệt là những vật dụng liên quan đến "gia tài" 700 bài hát của ông.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, người con gái út của ông, cho biết, chị thường gọi ngôi nhà của gia đình là "Căn phòng âm nhạc

Bước sang tuổi 96, sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã suy giảm phần nào nhưng tinh thần của nam nhạc sĩ vẫn vô cùng minh mẫn

Bước sang tuổi 96, sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã suy giảm phần nào. Ông cũng phải đối mặt với căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính kéo dài, đòi hỏi mỗi ngày đều đặn thực hiện các liệu pháp thở khí dung và oxy theo chỉ dẫn của bác sĩ. Dù thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, giấc ngủ ngắn lại và khẩu phần ăn được điều chỉnh mềm hơn để phù hợp với thể trạng, tinh thần của người nhạc sĩ già vẫn vô cùng minh mẫn. Mỗi ngày, ông vẫn duy trì thói quen xem thời sự để cập nhật thông tin thời đại, đọc sách báo và cùng con cháu quây quần xem tivi vào mỗi bữa tối trong căn tập thể ấm cúng.

Ảnh: FBNV