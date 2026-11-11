"Xa Thi Mạn Việt Nam" công bố tái xuất

Không né tránh, "Xa Thi Mạn Việt Nam" vừa tự công bố 1 điều.

Mới đây, Erik vừa thông tin về sản phẩm mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây không chỉ là màn trở lại của nam ca sĩ sau 2 năm kể từ Dù Cho Tận Thế mà còn khiến công chúng quan tâm bởi diện mạo của mình. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, ngoại hình của Erik đã trở thành một trong những điểm được khán giả chú ý.

Erik vừa chính thức thông báo quay trở lại với EP Đệ Nhị Ca Tập

Ngay khi poster được công bố, Erik đã thu hút sự chú ý với tạo hình cổ trang đầy khác lạ. Nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục xanh đậm, mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú cùng giọt nước mắt đọng trên má, tạo nên hình ảnh vừa ma mị vừa đượm buồn.

Đáng chú ý, Erik còn khiến người hâm mộ thích thú khi tự ví von bản thân với Xa Thi Mạn trong phần chú thích đi kèm poster: “Gần 2 năm kể từ sau Dù Cho Tận Thế, chuyến này sẽ đưa mọi người trở về thời cổ đại ôn lại kỉ niệm âm nhạc 10 năm debut cùng Xa Thi Mạn nhaa”. Chia sẻ này cũng phần nào hé lộ tinh thần của dự án, khi Erik lựa chọn đưa khán giả trở về không gian cổ đại để đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động âm nhạc.

Erik tự nhận bản thân là Xa Thi Mạn trong lần trở lại này

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở màn tự nhận mình là “Xa Thi Mạn” của Erik. Trong phần chú thích poster, nam ca sĩ hài hước viết: “Xa Thi Mạn sẽ quay trở lại”. Cách ví von này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Thực tế, Erik và Xa Thi Mạn vốn thường được khán giả đặt lên bàn cân so sánh bởi những đường nét trên gương mặt có nhiều điểm tương đồng.

Erik và Xa Thi Mạn vốn thường được khán giả đặt lên bàn cân so sánh bởi những đường nét trên gương mặt có nhiều điểm tương đồng.

Từ đôi mắt, sống mũi đến thần thái khi xuất hiện trước ống kính, cả hai không ít lần trở thành chủ đề bàn luận vì ngoại hình hao hao nhau. Bởi vậy, màn hóa thân cổ trang lần này cùng lời tự nhận là “Xa Thi Mạn” của Erik càng khiến khán giả thích thú. Không chỉ là một cách tạo điểm nhấn hài hước cho dự án mới, chi tiết này còn giúp màn giới thiệu Đệ Nhị Ca Tập trở nên đáng chú ý hơn, nhất là khi nam ca sĩ đang chuẩn bị đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau nhiều lần được khán giả trêu đùa vì ngoại hình có nhiều nét tương đồng với Xa Thi Mạn, Erik dường như đã quyết định nhập vai luôn hình tượng này. Không chỉ tự nhận mình là “Xa Thi Mạn Việt Nam”, nam ca sĩ còn lựa chọn tạo hình cổ trang gợi liên tưởng đến nữ diễn viên trong poster dự án mới. Màn bắt trend đầy hài hước này khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời càng khiến khán giả tò mò về màn hóa thân của Erik trong sản phẩm lần này.

Điều khiến Đệ Nhị Ca Tập được chờ đợi không chỉ nằm ở tạo hình mới lạ mà còn bởi Erik vốn là một trong những giọng ca sở hữu nhiều bản hit quen thuộc với khán giả Vpop. Từ Sau Tất Cả ra mắt năm 2016, khi mới 18 tuổi, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý rộng rãi. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác phủ sóng khắp các bảng xếp hạng, đưa Erik đến gần hơn với công chúng và mở ra chặng đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Erik là ca sĩ trẻ nổi bật hàng đầu làng nhạc Việt

Sau dấu ấn đầu tiên, Erik liên tục có thêm những ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng như Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời, Chạm Đáy Nỗi Đau, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Em Không Sai, Chúng Ta Sai hay Đau Nhất Là Lặng Im. Đặc biệt, Chạm Đáy Nỗi Đau hiện đã vượt mốc 196 triệu lượt xem trên YouTube. Những bản ballad giàu cảm xúc cũng trở thành màu sắc gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ, giúp Erik duy trì sức hút qua nhiều năm.

Gần nhất, Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) tiếp tục nối dài chuỗi thành tích khi nhanh chóng vươn lên vị trí #1 Trending Music YouTube chỉ sau khoảng 5 tiếng phát hành. Bởi vậy, sau gần 2 năm vắng bóng với một dự án âm nhạc mới, màn tái xuất lần này của Erik càng khiến khán giả tò mò, đặc biệt khi nam ca sĩ lựa chọn hình tượng cổ trang và lấy cột mốc 10 năm debut làm dấu ấn cho EP thứ hai.

Khán giả vô cùng tò mò và trong đợi vào sự trở lại của Erik

Ảnh: FBNV