Ca sĩ đang gây tranh luận ở Sao Nhập Ngũ: Cả rổ hit quốc dân, cứ hát ballad là top 1 cả nước

Nam ca sĩ này liên tục trở thành đề tài bàn tán khi vướng tranh cãi tại Sao Nhập Ngũ.

Trong nhiều ngày qua, kể từ khi Sao Nhập Ngũ 2026 lên sóng, Erik trở thành một trong những cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng vướng tranh cãi xoay quanh poster được cho là trang điểm quá đà. Sau 2 tập phát sóng, Erik tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khán giả cho rằng anh chưa thực sự thích nghi với tác phong và môi trường quân ngũ, từ đó có những tình huống khiến đồng đội bị ảnh hưởng. Những phản ứng này khiến nam ca sĩ tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận sau 2 tập Sao Nhập Ngũ 2026.

Erik trở thành một trong những cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội vì những tranh cãi tại Sao Nhập Ngũ

Erik - 18 tuổi đã có hit quốc dân nổi tiếng cả nước

Sự chú ý dành cho Erik hiện tại cũng phần nào cho thấy sức hút của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Erik, tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Nam ca sĩ đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với loạt ca khúc quen thuộc, phủ sóng rộng rãi trong làng nhạc Việt. Anh sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và được biết đến khi tham gia Giọng Hát Việt Nhí năm 2013. Sau cuộc thi, Erik tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Erik đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với loạt ca khúc quen thuộc, phủ sóng rộng rãi trong làng nhạc Việt

Bước ngoặt đến vào tháng 1/2016 khi Erik phát hành Sau Tất Cả, ca khúc do Khắc Hưng sáng tác. Ở tuổi 18, nam ca sĩ nhanh chóng tạo nên một trong những hiện tượng âm nhạc nổi bật của Vpop năm đó. Ca khúc liên tục dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, phủ sóng mạng xã hội và đời sống giới trẻ, thậm chí câu hát “Sau tất cả, mình lại trở về với nhau” còn trở thành một trào lưu được chia sẻ rộng rãi. Thành công quá lớn của Sau Tất Cả đưa Erik từ một giọng ca trẻ trở thành cái tên được đông đảo công chúng biết đến.

Sau Tất Cả - bản hit đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Erik

Không dừng lại ở đó, Erik tiếp tục ghi dấu với Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời. Ca khúc nhanh chóng được khán giả yêu thích và trở thành một trong những bản hit nổi bật tiếp theo của nam ca sĩ. MV hiện đã cán mốc hơn 124 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức sống bền bỉ của sản phẩm sau nhiều năm phát hành.

Erik từng debut trong đội hình của MONSTAR trước khi rời nhóm vào năm 2017

Sau Sau Tất Cả, Erik cùng NICKY và KEY tiếp tục hoạt động trong MONSTAR và phát hành Baby Baby. Tuy nhiên, quãng thời gian gắn bó với nhóm không kéo dài. Đến năm 2017, Erik chính thức rời MONSTAR và chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, mở ra chặng đường mới với tư cách nghệ sĩ solo.

Nhiều hit đình đám nhưng giọng hát vẫn là điểm “yếu” gây tranh cãi

Không lâu sau, anh kết hợp cùng MIN trong Ghen. Ca khúc nhanh chóng được khán giả yêu thích và trở thành một sản phẩm nổi bật của Vpop thời điểm đó. Đặc biệt, phiên bản Ghen Cô Vy ra mắt trong giai đoạn COVID-19 tiếp tục tạo dấu ấn khi lồng ghép thông điệp phòng chống dịch vào giai điệu quen thuộc. Hai sản phẩm này góp phần củng cố vị trí của Erik trong nhóm những ca sĩ trẻ có nhiều ca khúc được khán giả đại chúng biết đến.

Erik có sự nghiệp với vô số bản hit quen thuộc với khán giả

Không chỉ dừng lại ở Sau Tất Cả, Erik tiếp tục ghi dấu với hàng loạt ca khúc được khán giả biết đến rộng rãi như Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời, Chạm Đáy Nỗi Đau, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Em Không Sai, Chúng Ta Sai, Đau Nhất Là Lặng Im hay Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Khóc Với Anh. Trong đó, Chạm Đáy Nổi Đau là ca khúc thành công nhất khi đạt hơn 196 triệu views. Đặc biệt, Erik còn gây chú ý với thành tích của loạt sản phẩm ballad khi nhiều ca khúc liên tiếp vươn lên #1 Trending Music YouTube, trong đó có Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Chạy Về Khóc Với Anh và gần đây nhất là Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em). Riêng Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) chỉ mất khoảng 5 tiếng sau khi phát hành để giành vị trí # 1 Trending Music.

Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) - Erik

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Erik cũng liên tục xuất hiện tại nhiều chương trình thực tế và sân khấu lớn. Năm 2021, anh giành ngôi Quán quân The Heroes. Đến năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi tham gia Anh Trai Say Hi, qua đó cho thấy khả năng trình diễn và sự linh hoạt khi hoạt động trong môi trường tập thể.

Dẫu sở hữu nhiều ca khúc thành công, giọng hát vẫn là một trong những điểm khiến Erik nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cách sử dụng giọng mũi, xử lý nốt cao và khả năng kiểm soát khi hát live từng nhiều lần được khán giả bàn luận. Một số sân khấu còn khiến nam ca sĩ bị nhận xét hát gồng, khó lấy hơi hoặc chưa kiểm soát tốt ở những đoạn cao trào. Tuy nhiên, Erik cũng chủ động nhìn nhận những hạn chế này, từng giảm lịch diễn để dành thời gian luyện thanh và điều chỉnh cách xử lý giọng hát.

Dù vẫn còn những tranh luận, không thể phủ nhận những bản hit đã giúp Erik xây dựng tên tuổi vững chắc trong Vpop

Bên cạnh âm nhạc, Erik còn được biết đến với tình bạn lâu năm cùng Hòa Minzy và Đức Phúc. Cả ba từng tạo thành “gia đình Hoa Dâm Bụt”, thường xuyên đồng hành và nhận được sự yêu mến từ khán giả. Dù vẫn còn những tranh luận xoay quanh giọng hát, không thể phủ nhận những bản hit đã giúp Erik xây dựng tên tuổi vững chắc trong Vpop. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ vẫn là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu và chương trình giải trí, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ảnh: FBNV/ Sao Nhập Ngũ