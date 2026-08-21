Ca sĩ không ai biết mặt sở hữu world tour lớn nhất lịch sử, liên tục cháy vé SVĐ quốc gia

Từ cú hích của một bản hit ở tuổi 17, nữ ca sĩ ẩn danh trở thành ngôi sao hàng đầu Nhật Bản với những tour diễn gây tiếng vang toàn cầu.

Ado - Từ utaite giấu mặt trên Niconico đến biểu tượng âm nhạc Nhật Bản

Ado sinh ngày 24 tháng 10 năm 2002 tại Tokyo. Cô chính thức bước vào con đường âm nhạc từ năm 2017 và nhanh chóng được biết đến với phong cách biểu diễn không lộ mặt. Khán giả chỉ được nghe giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực của cô, còn hình ảnh thì gắn liền với hình dáng của một nhân vật anime.

“Chân dung” Ado - nữ ca sĩ trẻ hàng đầu xứ sở hoa anh đào

Mối duyên với âm nhạc của Ado bắt đầu từ chiếc Nintendo 3DS. Khi phần mềm xem video của Niconico được phát hành trên máy, cô thường xuyên xem các bản cover của những utaite giấu mặt và bị cuốn hút bởi cách họ thể hiện bản thân chỉ bằng giọng hát. Ngày 10/1/2017, Ado đăng tải bản cover Kimi no taion trên Niconico, chính thức hoạt động với tư cách utaite. Thời gian đầu, cô từng thu âm ngay trong tủ quần áo, tự cách âm bằng những vật liệu mua trên mạng.

Bước ngoặt thực sự đến ngay trước sinh nhật lần thứ 18 của Ado, khi cô phát hành đĩa đơn Usseewa do syudou sáng tác

Trong một buổi phỏng vấn, Ado từng tâm sự: “Vốn dĩ bản thân mình luôn ảm đạm và thiếu tự tin. Vì thế đã từng không thích bản thân, mình nghĩ nếu là ca sĩ mình sẽ làm được, mình muốn thay đổi” và từ đó Ado đã quyết định theo nghiệp ca hát.

Bước ngoặt thực sự đến ngay trước sinh nhật lần thứ 18 của Ado, khi cô phát hành đĩa đơn Usseewa do syudou sáng tác. Ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt, giúp Ado thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản khi vẫn còn là nữ sinh. Chất giọng khàn, nội lực và đầy kỹ thuật của cô đã trở thành thương hiệu riêng, đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở không gian mạng, Ado còn khẳng định đẳng cấp sân khấu thực thụ qua hàng loạt chuyến lưu diễn quốc tế cháy vé, chứng minh rằng giọng hát của cô đủ sức chinh phục khán giả trên toàn cầu.

Sự nghiệp “thống trị” thị trường âm nhạc Nhật Bản ở tuổi 24

Màn ra mắt của Ado với đĩa đơn Usseewa được xem là một trong những cú nổ mạnh nhất của J-pop thế hệ mới. Chỉ sau chưa đầy một tháng, MV cán mốc 5 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc liên tục chiếm vị trí #1 Spotify Viral 50 Nhật Bản, Oricon Digital Singles Chart và Billboard Japan Hot 100. Chỉ sau 148 ngày, Usseewa đạt 100 triệu view YouTube, đồng thời cán mốc 100 triệu lượt streaming chỉ trong 17 tuần.

Màn ra mắt của Ado với đĩa đơn Usseewa được xem là một trong những cú nổ mạnh nhất của J-pop thế hệ mới

Năm 2022, Ado phát hành album đầu tay Kyogen, tổ chức live đầu tiên Kigeki tại Zepp DiverCity và ngay sau đó là live Campanella tại Saitama Super Arena. Cùng năm, cô đảm nhận toàn bộ phần nhạc phim cho ONE PIECE FILM RED, khẳng định vị thế ngay từ những ngày đầu sự nghiệp chính thức.

Sân khấu trình diễn của Ado trong một tour diễn

Sang 2023, Ado thực hiện tour toàn quốc Mars, thể hiện ca khúc Kura Kura làm opening mùa 2 anime Spy × Family, công bố world tour đầu tiên Wish và trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản.

Năm 2024, cô cho ra mắt album phòng thu thứ hai Zanmu. Đến 2025, world tour thứ hai Hibana với 34 đêm nhạc đã thu hút hơn 500.000 khán giả trên 5 châu lục, đồng thời cháy vé tại các thánh đường giải trí như Crypto.com Arena (Los Angeles) và Prudential Center (New Jersey).

Ado liên tiếp thực hiện world tour và nhiều đêm diễn cháy vé

Sang nửa đầu 2026, Ado được Genius Japan công nhận là nghệ sĩ Nhật Bản được yêu thích nhất trên thị trường quốc tế. Cô đảm nhận vai trò headliner của lễ hội Zipangu tại Los Angeles - sự kiện J-Pop quy mô lớn nhất từng tổ chức tại Bắc Mỹ. Đồng thời, màn trình diễn của Ado tại Lollapalooza 2026 đã thu hút khoảng 15.000 khán giả tại Mỹ, góp phần khẳng định sức hút toàn cầu của nữ nghệ sĩ trẻ tài năng này.

Ado đã chinh phục các địa điểm tổ chức concert quy mô khủng tại Nhật Bản, trong đó có cả Sân vận động Quốc gia với sức chứa hơn 60.000 khán giả

Tại quê nhà, Ado đã đạt tới tầm quốc bảo khi cô từng biểu diễn thành công tại Sân vận động Quốc gia với sức chứa hơn 60.000 khán giả và tiếp tục tạo nên lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Nhật Bản đầu tiên đảm nhiệm vai trò headliner siêu lễ hội Summer Sonic.

Không chỉ thống trị sân khấu, Ado còn mở rộng tầm ảnh hưởng khi hợp tác cùng Adidas trong mùa World Cup 2026 và thể hiện ca khúc nhạc phim cho bản live-action Blue Lock. Spotify cũng ghi nhận cô là nghệ sĩ Nhật Bản có lượng stream nước ngoài cao nhất trong nửa đầu năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của cô không chỉ ở thị trường J-pop mà còn trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Ảnh: MXH tổng hợp