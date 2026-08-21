Phản ứng ngược trước Jun Phạm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2

Chưa bao giờ Jun Phạm đứng hạng 1 mà lại vấp phải làn sóng trái chiều lớn đến thế này.

Jun Phạm liên tục bị phản ứng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Sau 7 tập lên sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 gần như tuần nào cũng có một câu chuyện để khán giả bàn luận. Từ những màn trình diễn, tương tác giữa các Anh Tài cho đến cuộc chiến của người hâm mộ hai mùa 2024 và 2026, chương trình liên tục tạo ra những chủ đề trái chiều. Trong số đó, Jun Phạm là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng khác với mùa đầu tiên, sự chú ý dành cho anh ở mùa 2 lại đi cùng không ít ý kiến tiêu cực.

Jun Phạm liên tục bị phản ứng trái chiều tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Nếu chỉ nhìn vào bảng điểm cá nhân nơi Jun Phạm liên tiếp chễm chệ ở hạng 1, hạng 2 nhiều người sẽ tưởng anh đang có một mùa giải thăng hoa tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nam ca sĩ đang phải đối mặt với một làn sóng trái chiều chưa từng có từ khán giả đại chúng.

Tiết mục Lý Ngựa Ô từng gây tranh cãi về cách dàn dựng và cách làm mới âm nhạc của Jun Phạm

Từ 1% ở vòng Diễn Hội Ngộ đến Ánh Sáng Của Tôi tại Công diễn 2, Jun Phạm liên tục trở thành chủ đề bàn luận về cách thể hiện và lựa chọn tiết mục. Nếu 1% bị nhận xét sến sẩm, phần dàn dựng và trang phục chưa phù hợp thì đến Lý Ngựa Ô Huế, phần hát kết hợp rap tiếp tục gây tranh luận. Phía sau tiết mục này còn có câu chuyện về quá trình dựng sân khấu, khi Jun bị cho là đưa ra khá nhiều góp ý và mong muốn thay đổi khiến phần trình diễn phải chỉnh sửa nhiều lần. Dù Mew Amazing sau đó lên tiếng cho biết việc thay đổi xuất phát từ mong muốn của chính anh, tranh luận vẫn chưa dừng lại.

Jun Phạm liên tiếp chễm chệ ở hạng 1, hạng 2 trong bảng điểm cá nhân

Đáng chú ý, bất chấp những ý kiến trái chiều liên tiếp xuất hiện, Jun Phạm vẫn luôn nằm trong nhóm Anh Tài có điểm cá nhân cao nhất. Tại Công diễn Hội ngộ, anh đứng thứ 2, chỉ sau BB Trần. Đến Công diễn 1 và Công diễn 2, Jun Phạm tiếp tục hai lần liên tiếp dẫn đầu bảng điểm cá nhân.

Trong khi đó, mùa 1, Jun Phạm vẫn luôn là Anh Tài nằm trong nhóm có điểm cao tại chương trình nhưng câu chuyện lại khác hoàn toàn. Jun Phạm ghi điểm nhờ cách thể hiện khá vừa vặn với thế mạnh của mình. Những tiết mục như Vợ Người Ta x Chuyện Ba Người, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm hay Mẹ Yêu Con cho thấy anh có khả năng trình diễn, tạo cảm xúc và xử lý sân khấu tốt.

Mùa 1, Jun Phạm vẫn luôn là Anh Tài nằm trong nhóm có điểm cao tại chương trình nhưng câu chuyện lại khác hoàn toàn

Với Vợ Người Ta x Chuyện Ba Người, Jun Phạm phát huy rõ lợi thế diễn xuất, sự duyên dáng và khả năng làm chủ sân khấu. Đây là tiết mục thiên về giải trí, nhạc kịch và những mảng miếng hài hước nên cách thể hiện của anh khá tự nhiên, không tạo cảm giác cố gắng làm điều quá khác với thế mạnh.

Có Không Giữ Mất Đừng Tìm - một trong những tiết mục mà Jun Phạm được khen ngợi nhiều nhất mùa 1

Đến Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Jun tiếp tục phát huy nền tảng trình diễn và vũ đạo, đồng thời phối hợp tốt với các thành viên trong đội hình. Trong khi đó, Mẹ Yêu Con lại cho thấy một Jun Phạm tiết chế hơn khi chọn cách hát mộc mạc, tập trung vào cảm xúc thay vì cố gắng phô diễn kỹ thuật.

Điểm đáng nói là những màn thể hiện này cũng đi cùng kết quả điểm số tích cực, khi Jun Phạm nhiều lần nằm trong nhóm có điểm cá nhân cao ở mùa 1. Khi cách thể hiện, hiệu ứng tiết mục và kết quả bình chọn tương đối đồng nhất, thứ hạng của anh vì thế ít tạo ra tranh luận.

Những tiết mục của Jun Phạm ở mùa 2 liên tục nhận ý kiến trái chiều, khiến một bộ phận khán giả cảm thấy kết quả chưa thực sự tương xứng với những gì họ nhìn thấy trên sân khấu

Ở mùa 2, sự chênh lệch giữa điểm số và phản ứng của khán giả lại rõ rệt hơn. Những tiết mục của Jun liên tục nhận ý kiến trái chiều nhưng anh vẫn hai lần đứng hạng 1 và một lần hạng 2. Điều này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy kết quả chưa thực sự tương xứng với những gì họ nhìn thấy trên sân khấu. Khi những Anh Tài khác có phần thể hiện được đánh giá tích cực nhưng điểm số lại không cao tương ứng, cảm giác thiếu công bằng vì thế càng dễ xuất hiện.

Chính sự đối lập giữa những tranh luận về màn thể hiện và thành tích điểm số của Jun Phạm đang khiến nam ca sĩ trở thành một trong những trường hợp gây nhiều ý kiến trái chiều nhất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Jun Phạm xuất hiện quá nhiều đã làm phản tác dụng

Thực tế, những phản ứng hiện tại có lẽ không chỉ đến từ việc một tiết mục hát hay hay dở, cũng không hoàn toàn nằm ở chuyện Jun có được fandom ủng hộ hay không. Có một lý do khác đáng chú ý hơn khi khán giả đã nhìn thấy Jun Phạm quá nhiều trong một thời gian khá ngắn.

Nhìn vào hành trình của Jun Phạm trong vài năm gần đây, dễ thấy nam ca sĩ đang có độ phủ sóng rất lớn

Nhìn vào hành trình của Jun Phạm trong vài năm gần đây, dễ thấy nam ca sĩ đang có độ phủ sóng rất lớn. Từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1 đến Gia Đình Haha, rồi tiếp tục trở lại với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Jun Phạm gần như liên tục xuất hiện trong những chương trình có độ nhận diện cao. Đây chắc chắn là lợi thế rất lớn cho một nghệ sĩ, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Bởi khi khán giả đã nhìn thấy một nghệ sĩ quá nhiều, sự mới mẻ sẽ giảm xuống và mọi lần xuất hiện sau đó đều dễ bị đem ra so sánh với những gì họ từng thấy.

Sự gần gũi, hài hước, chậm rãi, tình cảm và khả năng quan sát giúp anh dễ tạo thiện cảm trong những chương trình thiên về đời sống, tương tác và câu chuyện giữa các thành viên

Điều đáng nói là Jun Phạm vốn có một thế mạnh rất rõ ở truyền hình. Sự gần gũi, hài hước, chậm rãi, tình cảm và khả năng quan sát giúp anh dễ tạo thiện cảm trong những chương trình thiên về đời sống, tương tác và câu chuyện giữa các thành viên. Gia Đình Haha là môi trường gần như khai thác đúng sở trường này. Jun Phạm không cần một màn trình diễn quá phức tạp để thu hút sự chú ý, bởi chính cách nói chuyện, phản ứng và kết nối với những người xung quanh đã đủ tạo ra sức hút.

Nhưng cũng chính việc khán giả ngày càng hiểu rõ tính cách của Jun lại khiến họ bắt đầu đòi hỏi một thứ khác khi anh bước lên sân khấu. Ngoài sức hút trên truyền hình, Jun Phạm đã tạo được dấu ấn gì đủ rõ trong âm nhạc cá nhân?

Suốt nhiều năm hoạt động solo, Jun Phạm có những sản phẩm được biết đến và vẫn duy trì lượng khán giả riêng, nhưng chưa có một bản hit đủ mạnh

Vấn đề này cũng không hoàn toàn mới. Suốt nhiều năm hoạt động solo, Jun Phạm có những sản phẩm được biết đến và vẫn duy trì lượng khán giả riêng, nhưng chưa có một bản hit đủ mạnh để thực sự định hình vị trí của anh trong âm nhạc.

Các sản phẩm như Đây Là Một Bài Hát Vui hay Tân Thời cho thấy khá rõ thế mạnh của Jun Phạm nằm ở việc xây dựng câu chuyện, nhân vật và hình ảnh. Anh biết cách tạo concept, xây dựng bối cảnh và đưa những mảng miếng diễn xuất vào sản phẩm để tạo điểm nhớ.

Nhìn lại các sản phẩm cá nhân, điểm hạn chế của Jun Phạm nằm ở việc anh chưa xây dựng được một hướng đi âm nhạc đủ nhất quán.

Tuy nhiên, khi tách phần nhìn ra khỏi phần nghe, những ca khúc này chưa tạo được dấu ấn tương xứng về giai điệu hay màu sắc âm nhạc. Điều đó cho thấy Jun Phạm có khả năng làm một sản phẩm “có câu chuyện”, nhưng chưa cho thấy rõ cách tạo ra một sản phẩm có bản sắc âm nhạc riêng.

Đến Truth Or Dare, concept quá mạnh đã phản tác dụng. Khai thác hình ảnh 18+ đầy ẩn ý với quá nhiều chi tiết táo bạo, MV của Jun Phạm bị chê phản cảm, thậm chí phải làm việc với Sở Văn hoá Thể thao TPHCM. Sản phẩm sau đó bị gỡ khỏi YouTube sau loạt tranh luận về phần hình ảnh. Nhưng đáng nói, tranh cãi không chỉ nằm ở MV. Phần âm nhạc của ca khúc cũng nhận nhiều nhận xét cho rằng giai điệu ngang, thiếu điểm nhấn và mang màu sắc cũ kỹ, kém bắt nhịp với thị trường hiện tại

Nhìn lại các sản phẩm cá nhân, điểm hạn chế của Jun Phạm nằm ở việc anh chưa xây dựng được một hướng đi âm nhạc đủ nhất quán. Mỗi lần muốn làm mới, Jun thường thay đổi cách xây dựng hình tượng hoặc concept, nhưng phần giai điệu, bản phối và màu sắc âm nhạc lại chưa có sự chuyển biến tương ứng. Vì vậy, dù các sản phẩm có thể khác nhau về cách thể hiện, vẫn chưa tạo thành một cá tính âm nhạc đủ rõ để khán giả nhận diện Jun Phạm.

Độ phủ sóng càng lớn, những điểm mạnh về truyền hình của Jun Phạm càng được nhìn thấy rõ, nhưng đồng thời khoảng trống trong dấu ấn âm nhạc cá nhân cũng được khán giả chú ý hơn

Độ phủ sóng càng lớn, những điểm mạnh về truyền hình của Jun Phạm càng được nhìn thấy rõ, nhưng đồng thời khoảng trống trong dấu ấn âm nhạc cá nhân cũng được khán giả chú ý hơn. Những phản ứng trái chiều tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vì thế không hẳn là một thất bại, mà là dấu hiệu cho thấy kỳ vọng dành cho Jun Phạm đã thay đổi.

Công chúng không còn chỉ chờ đợi một Jun Phạm duyên dáng, tròn vai trên truyền hình, mà cũng mong nhìn thấy thêm những khía cạnh mới ở anh

Công chúng không còn chỉ chờ đợi một Jun Phạm duyên dáng, tròn vai trên truyền hình, mà cũng mong nhìn thấy thêm những khía cạnh mới ở anh. Sau những tranh luận ở mùa 2, điều đáng chờ đợi có lẽ là Jun Phạm sẽ lựa chọn hướng đi nào để vừa giữ được những thế mạnh vốn có, vừa mang đến một màu sắc mới mẻ hơn trong âm nhạc.

Ảnh: FBNV