Nữ ca sĩ hết thời đi bán quán ăn tối đi làm DJ diễn nhạc kịch, mỗi tháng kiếm 2,6 tỷ đồng

Chia sẻ của nữ ca sĩ nổi tiếng một thời về việc phải bươn chải bán quán ănđang gây sốc trên mạng xã hội.

Những chia sẻ mới nhất từ Hyelin (EXID), đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi cô thẳng thắn công khai cuộc sống bận rộn với nhiều vai trò cùng lúc. Không chỉ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các vở nhạc kịch và công việc DJ, nữ thần tượng sinh năm 1993 còn trực tiếp điều hành một cơ sở kinh doanh ẩm thực tại Seoul nhằm tạo dựng nguồn tài chính vững chắc cho bản thân.

Những chia sẻ mới nhất từ Hyelin (EXID), đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi cô thẳng thắn công khai cuộc sống bận rộn với nhiều vai trò cùng lúc

Hyelin thẳng thắn nói nguyên nhân khiến cô quyết định mở rộng công việc là vì thu nhập từ ngành giải trí không ổn định. Theo nữ ca sĩ, đây không phải công việc lúc nào cũng có lịch làm, khiến cô lo lắng về việc duy trì cuộc sống ổn định lâu dài. Vì yêu thích ẩm thực và nhà hàng, Hyelin quyết định thử sức với lĩnh vực kinh doanh ăn uống sau khi quen biết một chủ thương hiệu taco.

Hyelin thẳng thắn nói nguyên nhân khiến cô quyết định mở rộng công việc là vì thu nhập từ ngành giải trí không ổn định

Đáng chú ý, Hyelin cũng tiết lộ về tình hình kinh doanh hiện tại. Theo chia sẻ của cô, quán taco đạt doanh thu trung bình khoảng 140 triệu won/tháng, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền còn lại cô chia sẻ vào khoảng 40 triệu won/tháng, tương đương khoảng 740 triệu đồng.

Hyelin cũng tiết lộ về tình hình kinh doanh hiện tại mỗi tháng doanh thu tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng





Việc Hyelin chủ động bươn chải kinh doanh khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi cô vốn là giọng ca chủ lực của EXID, một trong những nhóm nhạc nữ từng sở hữu sức ảnh hưởng hàng đầu tại thị trường Kpop thế hệ thứ ba.

Hyelin đảm nhận vị trí lead vocal trong đội hình EXID

Hyelin sinh ngày 23/8/1993 tại Gwangju và chính thức gia nhập nhóm vào tháng 8/2012 sau khi ba thành viên ban đầu rời đi. Cùng với Solji, cô hoàn thiện đội hình 5 người gồm Solji, LE, Hani, Hyelin và Jeonghwa, đảm nhận vị trí Lead Vocal với chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc ổn định.

EXID là một trong những nhóm nữ nổi bật của Kpop thế hệ thứ 3

Dù sở hữu tài năng nổi bật và khả năng tự sản xuất âm nhạc nhờ bàn tay của thành viên LE, EXID từng trải qua hơn hai năm đầu hoạt động đầy chật vật khi các sản phẩm liên tục chịu cảnh mờ nhạt. Bước ngoặt lịch sử chỉ thực sự bùng nổ vào cuối năm 2014 khi đoạn fancam ghi lại màn trình diễn ca khúc Up & Down của Hani bất ngờ tạo nên cơn sốt. Up & Down đã tạo nên kỳ tích lội ngược dòng vô tiền khoáng hậu, vươn thẳng lên hạng 1 trên hàng loạt nền tảng nhạc số và mang về cho nhóm những chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trên sóng truyền hình.

Up & Down - ca khúc là bước ngoặc trong sự nghiệp EXID nói chung và Hyelin nói riêng





Cú hích lịch sử từ Up & Down đã mở ra thời kỳ hoàng kim rực rỡ cho EXID, đưa 5 cô gái vươn lên hàng ngũ những nhóm nữ nổi bật của Kpop thế hệ thứ 3. Tận dụng sức nóng, nhóm liên tục càn quét làng nhạc bằng chuỗi bản hit bắt tai mang đậm bản sắc riêng. Hai đĩa đơn Ah Yeah và Hot Pink nối tiếp nhau thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, khẳng định phong cách quyến rũ, sôi động và cá tính không thể trộn lẫn. Sau đó nhóm liên túc có các bài hit như DDD, I Love You, Lady,....

Hyelin cũng là một trong những thành viên có lượng người hâm mộ tại Việt Nam đông đảo