Shinsadong Tiger qua đời: Nhà sản xuất đa tài đứng sau loạt hit quốc dân của T-ARA, "cha đẻ" tạo nên thành công cho EXID

Chiều 23/2, fan Kpop bàng hoàng trước thông tin nhạc sĩ, nhà sản xuất Shinsadong Tiger qua đời. Theo SPoTV News, một người quen không liên lạc được với Shinsadong Tiger nên đã đến nhà và phát hiện ông đã qua đời. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc, chưa hé lộ nguyên nhân. Shinsadong Tiger là "hit maker" nổi tiếng của Kpop. Ông tên thật là Lee Ho Yang, sinh năm 1983.

Nhà sản xuất Shinsadong Tiger

Nhà sản xuất tạo nên loạt hit quốc dân

Shinsadong Tiger bắt đầu sự nghiệp vào năm 2001, xuất phát điểm với những công việc nhỏ nhặt có liên hệ với các công ty giải trí. Năm 2010, Shinsadong Tiger được vinh danh là Nhà sản xuất thế hệ mới tại Korean Culture Entertainment Awards lần thứ 28. Khi này, tên tuổi của anh gắn liền với T-ARA. Shinsadong được coi là một trong những "hit maker" đình đám của Kpop, đứng sau loạt hit Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Sexy Love... ở thời hoàng kim của T-ARA.

Sự nghiệp Shinsadong Tiger tiến xa với sự phát triển của T-ARA

Shinsadong Tiger dần gây dựng được tiếng vang với giới chuyên môn, được nhiều công ty "nhìn mặt gửi vàng". Không chỉ góp phần tạo nên sự nghiệp T-ARA, Shinsadong Tiger còn sở hữu bảng thành tích đáng nể với những ca khúc phá đảo Hàn Quốc như Bubble Pop - HyunA, No No No - Apink, BBoom BBoom - MOMOLAND,...

Shinsadong Tiger tạo nên nhiều bản hit cho Apink

Bboom Bboom gây bão năm 2018 cũng là sản phẩm của Shinsadong Tiger

"Cha đẻ" EXID, từng gánh món nợ 35 tỷ, vực dậy với nhóm nữ thế hệ 4 TRI.BE

Năm 2012, Shinsadong Tiger thành lập AB Entertainment. Tại đây, ông cho ra mắt EXID. Thời gian đầu, nhóm chưa nhận được sự chú ý từ công chúng. Nhưng sau khi thành viên Hani nổi lên như hiện tượng, EXID gia nhập đội ngũ những nhóm nữ theo concept sexy thành công nhất gen 2. Thành công của EXID được tạo nên bởi Shinsadong Tiger, không chỉ trực tiếp quản lý nhóm, ông còn tự mình sản xuất nhạc cho "gà nhà".

Sau vài năm hoạt động không mấy thành công, EXID đã có cú lội ngược dòng với siêu hit Up & Down. Loạt hit của EXID như Every Night, Up & Down, Ah Yeah, Hot Pink... đều do Shinsadong Tiger sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

Năm 2019, Hani và Junghwa không tái ký. EXID không tan rã nhưng dần đóng băng hoạt động, mỗi thành viên đều có định hướng sự nghiệp riêng.

Shinsadong Tiger là "cha đẻ" EXID

Sự nghiệp thành công, thu về nhiều tiền từ bản quyền nhạc nhưng Shinsadong Tiger từng phải gánh khoản nợ khủng lên đến 1,7 tỷ won (khoảng 35 tỷ VNĐ) hồi năm 2018. Ông bị “bủa vây” bởi hơn 20 chủ nợ, đến đầu 2021, Shinsadong Tiger hợp tác với Universal Music Group cho ra mắt nhóm nữ gen 4 TRI.BE.

Nhóm nữ mới của Shinsadong Tiger - TRI.BE

Sau hơn 3 năm hoạt động, TRI.BE tạo được lượng fan trung thành tại Hàn Quốc và có độ nhận diện nhất định. Ngày 20/2 vừa qua, TRI.BE comeback với Diamonds, chỉ trước ngày Shinsadong Tiger bị phát hiện qua đời 3 ngày.