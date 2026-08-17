Phương Mỹ Chi bật khóc giữa hôn lễ, được "chú rể" ôm chặt không rời

Khoảnh khắc thú vị trong hôn lễ của Phương Mỹ Chi vừa được hé lộ.

Tối 16/8, video hậu trường Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi được đăng tải, ghi lại quá trình thực hiện MV kéo dài 4 tháng với các cảnh quay tại An Giang và Trà Vinh. Hậu trường hé lộ nhiều công đoạn chuẩn bị cho sản phẩm, từ việc học múa truyền thống, thực hiện các nghi thức cưới của người Khmer Nam Bộ đến những khoảnh khắc đáng chú ý giữa Phương Mỹ Chi và bạn diễn Bảo Định.

Hậu trường MV Thiên Đường Với Người Thương

Theo tiết lộ của Phương Mỹ Chi, Thiên Đường Với Người Thương được cô cùng ê-kíp chuẩn bị trong 4 tháng. Sau Bóng Phù Hoa, nữ ca sĩ cho biết cô và ê-kíp đã rút kinh nghiệm để lần này thực hiện một MV hoàn chỉnh và chỉn chu hơn, qua đó truyền tải câu chuyện đến khán giả. Quá trình chuẩn bị vì thế kéo dài từ khâu tập luyện, chuẩn bị phục trang đến ghi hình tại An Giang và Trà Vinh.

Trong MV, Phương Mỹ Chi vào vai một cô gái trong lễ cưới truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Bảo Định đảm nhận vai người bạn đời của cô. Đây cũng là lần đầu cả hai đóng cặp với nhau. Trước ngày ghi hình, Phương Mỹ Chi đã dành thời gian học múa truyền thống của người Khmer Nam Bộ để phục vụ cho các phân cảnh trong MV.

Trước ngày ghi hình, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã dành thời gian học múa truyền thống của người Khmer Nam Bộ

Video hậu trường hé lộ quá trình nữ ca sĩ tập các động tác múa trước khi bước vào ghi hình. Bên cạnh đó là những nghi thức được đưa vào câu chuyện như cột chỉ tay, múa răm vong, hái hoa cao cùng phần trang phục truyền thống Khmer được ê-kíp chuẩn bị. Những chi tiết này xuất hiện trong các cảnh cưới, góp phần tái hiện không gian văn hóa được xây dựng xuyên suốt sản phẩm.

Khi nhìn thấy Phương Mỹ Chi không thể lấy được cảm xúc, Bảo Định, bạn diễn của cô trong MV, đã chủ động đến bên cạnh an ủi. Anh dành khoảng 10 đến 15 phút để trò chuyện, xoa tay và thì thầm động viên, giúp nữ ca sĩ bình tĩnh lại trước khi tiếp tục ghi hình.

Bảo Định an ủi Phương Mỹ Chi

Đặc biệt, ở cảnh quay tại đám cưới, sau nhiều lần thực hiện, cả hai cuối cùng cũng hoàn thành được phân cảnh. Phương Mỹ Chi bật khóc ngay sau khi cảnh quay kết thúc. Bảo Định lập tức ôm chầm lấy cô và tiếp tục an ủi. Khoảnh khắc này trở thành một trong những chi tiết được chú ý nhất khi video hậu trường được đăng tải.

Phương Mỹ Chi bật khóc ngay sau khi cảnh quay kết thúc. Bảo Định lập tức ôm chầm lấy cô và tiếp tục an ủi

Hậu trường cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Bảo Định làm việc cùng nhau. Cả hai trao đổi trước khi quay, phối hợp trong các cảnh có đông diễn viên và cùng thực hiện những phân đoạn liên quan đến lễ cưới truyền thống. Vì đây là lần đầu đóng cặp, những hình ảnh phía sau máy quay của hai người cũng nhận được sự quan tâm.

Bên cạnh những cảnh quay tình cảm, hậu trường còn ghi lại quá trình Phương Mỹ Chi và Bảo Định phối hợp trong các phân đoạn có đông diễn viên quần chúng. Hai người trao đổi trước khi quay và cùng thực hiện những cảnh gắn với lễ cưới truyền thống của người Khmer Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi tiết lộ trong sản phẩm lần này cô bắt đầu kể những câu chuyện cá nhân thay vì chỉ đứng ở vị trí người kể chuyện trong văn học

Một chi tiết khác được Phương Mỹ Chi chia sẻ là sự thay đổi trong cách cô tiếp cận âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết cô bắt đầu kể những câu chuyện cá nhân thay vì chỉ đứng ở vị trí người kể chuyện trong văn học. Với Thiên Đường Với Người Thương, cô cũng đưa các chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ vào câu chuyện của mình.

Kể từ khi ra mắt vào tối 12/8, Thiên Đường Với Người Thương nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Bên cạnh câu chuyện và phần hình ảnh, những khoảnh khắc tương tác giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng trở thành một trong những nội dung được chú ý.

MV Thiên Đường Với Người Thương hiện tại vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Sau 4 ngày phát hành, Thiên Đường Với Người Thương đã vượt 4,4 triệu lượt xem và đứng vị trí #1 Nhạc Thịnh Hành trên YouTube Music Chart Việt Nam. Video hậu trường hé lộ nhiều cảnh quay tại An Giang và Trà Vinh, cùng quá trình Phương Mỹ Chi học múa, chuẩn bị các nghi thức cưới của người Khmer Nam Bộ.

Ê-kíp cũng ghi lại những khoảnh khắc phía sau trường quay, trong đó có lúc nữ ca sĩ bật khóc sau nhiều lần thực hiện đại cảnh đám cưới. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn về quá trình thực hiện Thiên Đường Với Người Thương và mức độ đầu tư của Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp cho sản phẩm. MV hiện tại vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ảnh: FBNV