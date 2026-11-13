Phát hiện cựu sinh viên Đại học Bách khoa SN 1997 rẽ hướng đi sáng tác nhạc, 8 năm trước gây sốt với bản hit hơn 100 triệu view: Nay quay MV “tào lao” vẫn đạt Top 1 trending

Chàng ca nhạc sĩ mới đây tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng một nam nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên MV hài hước nhưng đạt thành tích ấn tượng.

Nhân vật được nhắc đến là nam ca sĩ, rapper kiêm nhạc sĩ OSAD. OSAD tên thật Mai Quang Nam, sinh năm 1997, được nhiều khán giả trẻ Việt Nam biết đến. Trước khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng là sinh viên ngành Cơ khí chế tạo máy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2018, khi đang học đại học, OSAD bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội với bản rap Người âm phủ, ca khúc sau đó vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Tám năm sau hiện tượng Người âm phủ, OSAD một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi kết hợp cùng ca sĩ Hà An Huy trong MV Như một người rưng, ra mắt cuối tháng 10/2026. Dù mang nội dung hài hước, có phần phi lý và được thực hiện theo phong cách ngẫu hứng, sản phẩm vẫn nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam.

Quay MV “tào lao”, OSAD cùng Hà An Huy leo Top 1 trending

Ngày 27/10/2026, OSAD và Hà An Huy chính thức phát hành MV Như một người rưng, đánh dấu màn hợp tác sau khi cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sản phẩm được làm mới từ ca khúc Như một người dưng của nhạc sĩ Thanh Hưng, vốn mang màu sắc ballad buồn về tình yêu tan vỡ.

OSAD kết hợp với Hà An Huy trong bài hat mới Như một người rưng

Ở phiên bản mới, hai nghệ sĩ giữ lại phần giai điệu quen thuộc, đồng thời bổ sung lời rap và phối khí theo phong cách drill dưới bàn tay producer GAZ. Đáng chú ý, trong khi ca từ vẫn mang tâm trạng thất tình, phần hình ảnh lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược, khiến không ít khán giả bật cười vì những tình huống khó đoán.

Xuyên suốt MV, OSAD và Hà An Huy lần lượt hóa thân thành “Chủ tịch Mai” và “Giám đốc Hà”, thực hiện hàng loạt hành động tưởng chừng chẳng liên quan đến nội dung bài hát. Từ màn xoay thớt trên ngón tay, gọt táo đến drift xe máy, các cảnh quay được sắp xếp mang đậm màu sắc meme trên mạng xã hội. MV còn có sự góp mặt của Thái VG, Hồ Đông Quan và nhà sáng tạo nội dung An Trương, góp phần tăng thêm tính giải trí.

MV được quay với phong cách hài hước, thú vị

Chính OSAD cũng gọi phong cách của sản phẩm là “sang trọng một cách tào lao” trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 28/10. Cách mô tả này phần nào phản ánh tinh thần hài hước, ngẫu hứng mà hai nghệ sĩ theo đuổi trong MV, trái ngược với nội dung thất tình của ca khúc gốc.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung, cách quảng bá sản phẩm của OSAD cũng khá khác thường. Thay vì giữ kín ca khúc trước ngày phát hành, nam rapper livestream tại trường quay, tiết lộ phần lớn giai điệu và kêu gọi người hâm mộ tham gia thiết kế ảnh đại diện cho MV. Anh còn sử dụng lượt tương tác trên mạng xã hội để quyết định thời điểm công bố sản phẩm.

Kết quả, chỉ sau khoảng 18 giờ ra mắt, MV đạt 1 triệu lượt xem; sau hai ngày vượt 2,5 triệu lượt xem, đứng Top 1 bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam và được ghi nhận ở vị trí thứ 10 trong danh sách MV thịnh hành toàn cầu. Đến ngày 13/11, sản phẩm tiếp tục được ghi nhận khoảng 16 triệu lượt xem, giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ca khúc nhanh chóng lọt Top 1 Trending

Sau khi MV ra mắt, OSAD tiếp tục chia sẻ loạt video hưởng ứng trào lưu “mất điện thoại” đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong bài đăng ngày 4/11, nam rapper hài hước nhận xét số người mất điện thoại tăng đột biến và tuyên bố “năng lượng tào lao đã xâm chiếm internet”, cho thấy cách anh tận dụng các xu hướng mạng xã hội để duy trì sức nóng cho sản phẩm.

Thành công này càng đáng chú ý khi OSAD từng trải qua nhiều năm nỗ lực vượt qua cái bóng của bản hit đầu tiên, một ca khúc ra đời khi anh vẫn đang theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chàng sinh viên Bách khoa nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ bản rap viết trong 30 phút

Trở lại năm 2018, OSAD khi ấy mới 21 tuổi, đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và chưa hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Dù theo học ngành kỹ thuật, anh đã sớm có niềm đam mê với rap, thường tự sáng tác và chia sẻ các sản phẩm trên mạng xã hội.

Cơ duyên đưa OSAD nổi tiếng lại bắt đầu từ một câu chuyện tình cảm không thành. Theo chia sẻ của nam rapper với truyền thông thời điểm đó, Người âm phủ được anh viết để dành tặng một cô gái mình thích nhưng không được đáp lại. Bản rap ban đầu chỉ mất khoảng 30 phút thực hiện, sau đó được chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi chia sẻ rộng rãi.

Dù không sở hữu phần hòa âm cầu kỳ, Người âm phủ vẫn gây ấn tượng bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dí dỏm và những câu tán tỉnh gần gũi với giới trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài hát trở thành hiện tượng mạng, sau đó vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, bản Người âm phủ OSAD feat của Khánh Vy, cô gái nổi tiếng với khả năng nói nhiều ngoại ngữ ở thời điểm đó, cũng góp phần khiến ca khúc lan truyền mạnh mẽ.

OSAD từng gây ấn tượng khi viết ra bản hit Người âm phủ năm 21 tuổi khi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa

Thành công bất ngờ mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp của chàng sinh viên Bách khoa. OSAD dần chuyển hướng sang hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, tiếp tục phát hành các sản phẩm như Em có thể, Em muốn ăn gì, Yêu sắc yếu… Tuy nhiên, những ca khúc sau đó chưa tạo được sức lan tỏa tương đương Người âm phủ, khiến anh nhiều năm phải đối diện với nhận xét chỉ nổi tiếng nhờ một bản hit.

Tháng 10/2025, OSAD phát hành album đầu tay O_O gồm 15 ca khúc, hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc onionn. Dự án đánh dấu nỗ lực thử nghiệm nhiều thể loại, vượt khỏi hình ảnh rapper chuyên viết nhạc “thả thính”. Năm 2026, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục giúp nam nghệ sĩ có thêm cơ hội thể hiện khả năng biểu diễn và kết nối với đồng nghiệp.

Sau tám năm, OSAD lại có thêm một sản phẩm gây sốt với Như một người rưng. Nếu Người âm phủ từng giúp chàng sinh viên Bách khoa được biết đến nhờ những câu rap tán tỉnh hài hước, thì MV mới tiếp tục phát huy màu sắc dí dỏm ấy theo một cách khác, đồng thời đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trên hành trình theo đuổi âm nhạc của nam rapper.

Ảnh FBNV