ANTIANTIART tiếp tục vươn thẳng ra quốc tế: Làm bom tấn kỹ xảo cho nhóm nam Coachella, "trình" người Việt chất cỡ này!

Thêm một sản phẩm quốc tế mang dấu ấn sáng tạo của người Việt.

Trưa ngày 13/11, ATEEZ chính thức trình làng MV UP, ca khúc chủ đề thuộc mini album thứ 15 mang tên GOLDEN HOUR : Part.6. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam khi phần hình ảnh có sự tham gia của đạo diễn Phương Vũ cùng ANTIANTIART - production house nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất hình ảnh tại Việt Nam. Đáng chú ý, ê-kíp Việt không chỉ góp mặt ở một công đoạn riêng lẻ mà tham gia vào quá trình xây dựng thế giới hình ảnh cho màn trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc.

MV UP- ATEEZ

UP mang thông điệp về khát vọng vượt qua giới hạn bản thân, không ngừng tiến về phía trước và chinh phục những đỉnh cao mới. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của ATEEZ sau khoảng 5 tháng kể từ GOLDEN HOUR : Part.5. Về âm nhạc, ca khúc kết hợp tiếng kèn đồng mạnh mẽ cùng phần bass dồn dập, tạo nên tiết tấu sôi động, giàu năng lượng và phù hợp với phong cách trình diễn quyết liệt vốn là thế mạnh của nhóm.

MV UP mở ra một thế giới hậu tận thế với gam màu tối, lạnh lẽo, bao trùm bởi cảm giác hoang tàn và ngột ngạt. Những tòa chung cư khổng lồ lần lượt sụp đổ, vỡ vụn thành bụi bằng kỹ xảo CGI. Không gian viễn tưởng càng trở nên choáng ngợp với phân cảnh vùng biển đen giữa giông bão, nơi một thực thể khổng lồ trồi lên từ đáy biển, hay hình ảnh con tàu kim loại lao đi giữa không gian hỗn loạn.

Bom tấn kỹ xảo trong MV mới của ATEEZ

Bên cạnh những đại cảnh quy mô lớn, MV còn đan xen nhiều hiệu ứng thị giác như khối lập phương đỏ phát sáng rồi phát nổ, các thành viên đấm xuyên tường bê tông, hình ảnh nhiễu sóng và chuyển động mờ ảo. Đặc biệt, lá cờ đen khổng lồ xuất hiện giữa khung cảnh u ám cùng hệ thống ánh sáng nhấp nháy, những luồng sáng mạnh xuyên qua nền tối góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng, dữ dội. Các chi tiết được kết hợp liên tục theo nhịp nhạc, giúp phần hình ảnh duy trì cảm giác dồn dập và làm nổi bật tinh thần nổi loạn của ATEEZ.

Đứng sau phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh này là đạo diễn Phương Vũ cùng ANTIANTIART. Ê-kíp Việt tham gia vào quá trình sản xuất, từ định hướng sáng tạo, dàn dựng bối cảnh đến thực hiện kỹ xảo VFX và CGI, góp phần hiện thực hóa những đại cảnh phá hủy cùng không gian viễn tưởng phức tạp. Sự xuất hiện của một production house Việt trong dự án của ATEEZ cũng là chi tiết đáng chú ý, nhất là khi những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật và tư duy hình ảnh chuyên sâu ngày càng được các nghệ sĩ quốc tế đầu tư.

Đứng sau phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh này là đạo diễn Phương Vũ cùng ANTIANTIART

Trước khi hợp tác với ATEEZ, ANTIANTIART đã có kinh nghiệm đứng sau các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ K-pop. Với Super Model của nhóm nữ VVUP, studio Việt Nam đảm nhận vai trò production house, trực tiếp phụ trách quá trình sản xuất và hậu kỳ. Phương Vũ cùng Nguyễn Hải Nguyên (The Tripod Guys) đồng đạo diễn, định hình phong cách hình ảnh cho MV. Trong khi đó, ở Saucin’ của LNGSHOT - nhóm nhạc nam do Jay Park thành lập, ANTIANTIART phối hợp với production house Ambience của Hàn Quốc để thực hiện dự án tại Việt Nam. Phương Vũ tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn, cùng đội ngũ nhân sự Việt phụ trách nhiều công đoạn từ quay phim, điều hành sản xuất đến hậu kỳ.

Phương Vũ và ANTIANTIART đã có kinh nghiệm đứng sau các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ K-pop.

Không chỉ trực tiếp tham gia sản xuất MV, các thành viên ANTIANTIART còn góp mặt ở những vị trí chuyên môn trong nhiều dự án quốc tế khác. Có thể kể đến GO của BLACKPINK, Your Love của Jisoo hay ICONIC BY MISTAKE với sự kết hợp của LE SSERAFIM, ILLIT và KATSEYE. Tại những sản phẩm này, nhân sự Việt tham gia các công đoạn liên quan đến kỹ xảo hình ảnh như VFX, 3D, compositing và rotoscoping. Việc liên tục xuất hiện trong credit của những dự án âm nhạc quốc tế cho thấy phạm vi hoạt động của ANTIANTIART không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước, mà còn mở rộng sang các khâu sản xuất chuyên sâu cho nghệ sĩ nước ngoài.

ANTIANTIART từng sản xuất MV cho nhóm nhạc Kpop - LNGSHOT ngay tại Việt Nam

Về phía ATEEZ, nhóm ra mắt năm 2018 dưới trướng KQ Entertainment và nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật của K-pop thế hệ thứ 4. Bên cạnh phong cách âm nhạc mạnh mẽ, nhóm còn được đánh giá cao bởi khả năng trình diễn và những sân khấu có cường độ vũ đạo cao. Năm 2024, ATEEZ trở thành nhóm nam K-pop đầu tiên biểu diễn tại Coachella, xuất hiện trong hai tuần của lễ hội âm nhạc tổ chức tại Mỹ. Cột mốc này góp phần củng cố vị thế của nhóm trên thị trường quốc tế.

ATEEZ là cái tên nổi bật của K-pop thế hệ thứ 4 từng biểu diễn tại Coachella

Trong năm 2026, ATEEZ tiếp tục nhận được sự chú ý với BAD khi đoạn vũ đạo đặc trưng của ca khúc được đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ hưởng ứng qua các video dance challenge. Đoạn vũ "hẩy ngực" trưng của bài hát được đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ hưởng ứng, trong đó có những màn thực hiện cùng các thần tượng đình đám.

Với sức hút sẵn có của ATEEZ cùng sự đầu tư về mặt hình ảnh trong UP, màn hợp tác lần này không chỉ là cơ hội để ANTIANTIART tiếp cận thêm một dự án quốc tế quy mô lớn mà còn đưa năng lực sản xuất của ê-kíp Việt đến gần hơn với cộng đồng người hâm mộ K-pop.