Xuất hiện từ trên trời, lột đồ trước hàng ngàn người - không gì Lisa không dám làm ở Las Vegas!

Lisa (BLACKPINK) khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt khoảnh khắc nóng bỏng trong đêm diễn đầu tiên tại Las Vegas.

Sáng 13/11 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) chính thức khởi động chuỗi concert solo VIVA LA LISA tại The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas (Mỹ). Đây được xem là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp solo của em út (BLACKPINK) khi cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được tổ chức concert theo mô hình Las Vegas residency, hình thức biểu diễn vốn gắn liền với tên tuổi của nhiều ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới.

Trước đó sự kiện dự kiến tổ chức 4 đêm diễn vào các ngày 13, 14, 27 và 28/11. Tuy nhiên, toàn bộ vé của cả 4 đêm đã được bán hết trong chưa đầy 10 phút. Trước sức mua vượt kỳ vọng, ban tổ chức quyết định bổ sung thêm 2 suất diễn vào ngày 12 và 29/11, nâng tổng số đêm diễn lên con số 6.

Lisa (BLACKPINK) đẹp vô thực trong đêm diễn đầu tiên tại Las Vegas

Xuất hiện trên sân khấu, Lisa khoe trọn gương mặt sắc sảo và khiến không ít người phải cảm thán với nhan sắc đẹp như búp bê sống bước ra từ những thước phim điện ảnh. Bên cạnh đó, loạt trang phục biểu diễn của Lisa cũng khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm diễn thuộc về sân khấu mở màn Tarantino, ca khúc nằm trong EP PRESS PLAY vừa phát hành. Lisa xuất hiện với tạo hình quyền lực trên chiếc vòng treo lơ lửng giữa không trung. Tạo hình này cũng cho thấy sự đầu tư của Lisa vào yếu tố thị giác. Nếu F**k Up The World gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi loạn, nóng bỏng thì Tarantino lại mang màu sắc sân khấu kịch tính, phô trương và có phần ma mị.

Clip màn trình diễn Tarantino - Lisa (BLACKPINK)

Lisa gấy sốt ngay khoảnh khắc xuất hiện trên sân khấu

Bên cạnh những bộ trang phục được chuẩn bị công phu, Lisa còn gây chú ý với màn thay đồ ngay trên sân khấu, biến việc chuyển đổi tạo hình thành một phần của tiết mục biểu diễn. Những chi tiết này góp phần tạo nên không khí đầy bất ngờ cho VIVA LA LISA.

Về âm nhạc, đêm diễn mang đến loạt ca khúc thuộc EP mới PRESS PLAY, kết hợp những bản hit từng làm nên tên tuổi của Lisa như MONEY, LALISA cùng các sản phẩm trong album Alter Ego. Đặc biệt, màn trình diễn SAWADIKA mang đậm dấu ấn quê hương Thái Lan cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho đêm nhạc.

Từ những ca khúc mang tiết tấu mạnh, đậm chất hip-hop đến các màn trình diễn chú trọng vũ đạo và dàn dựng, Lisa liên tục thay đổi năng lượng sân khấu. Đây cũng là dịp để nữ ca sĩ giới thiệu rõ nét hơn định hướng âm nhạc cá nhân sau khi phát triển sự nghiệp solo bên cạnh các hoạt động nhóm của BLACKPINK.

Clip màn trình diễn SAWADIKA

Những động tác vũ đạo gợi cảm bên vũ công nam

Không thiếu những khoảnh khắc nóng bỏng của Lisa trên khấu

Giây phút bùng nổ của cô nàng khi trình diễn SAWADIKA

Trước VIVA LA LISA, nữ idol đã nhiều lần ghi dấu ấn trên những sân khấu quốc tế lớn. Năm 2024, Lisa trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn tại MTV Video Music Awards với New Woman và Rockstar, đồng thời mang về giải thưởng Best Kpop. Đầu năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện tại lễ trao giải Oscar lần thứ 97 trong tiết mục tôn vinh loạt phim James Bond, trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại sự kiện điện ảnh danh giá này.

Chỉ vài tháng sau, Lisa tiếp tục gây chú ý khi mang sân khấu solo đến Coachella 2025, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Từ MTV VMAs, Oscar, Coachella cho đến Las Vegas, sau gần một thập kỷ kể từ ngày ra mắt cùng BLACKPINK, nữ idol sinh năm 1997 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cả về phong cách âm nhạc lẫn hình ảnh trình diễn.

Clip - Ảnh: X