Tóc Tiên đại diện Việt Nam thi quốc tế, nhạc sĩ Huy Tuấn kêu gọi: “Đừng bình chọn”

Trước thềm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, nhạc sĩ Huy Tuấn gây chú ý khi đăng tải lời kêu gọi khán giả Việt Nam: “Đừng bình chọn cho Tóc Tiên”.

Đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan, với sự góp mặt của đại diện 11 quốc gia. Đây là mùa giải đầu tiên của phiên bản châu Á, đánh dấu bước mở rộng của cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest ra ngoài phạm vi châu Âu sau 70 năm hình thành và phát triển.

Đại diện Việt Nam tại sân chơi này là ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc “Em Tiên” của nhà sản xuất âm nhạc S-HUBE. Tác phẩm khai thác hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử, mang tinh thần trẻ trung và hiện đại.

Trước thềm chung kết, nhạc sĩ Huy Tuấn thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết với lời nhắn: “Đừng bình chọn cho Tóc Tiên, nếu bạn là người Việt đang ở Việt Nam”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng hành cùng Tóc Tiên trong quá trình chuẩn bị thi quốc tế (Ảnh: FBNV)

Theo nhạc sĩ, quy định của cuộc thi không cho phép khán giả bình chọn cho đại diện của quốc gia mình. Khán giả có thể bình chọn miễn phí trên website chính thức của Eurovision Asia, với 8 lượt bình chọn và phải phân bổ cho ít nhất 3 đại diện. Vì vậy, người xem tại Việt Nam không thể dành lượt bình chọn cho Tóc Tiên mà chỉ có thể ủng hộ các tiết mục đến từ những quốc gia khác.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng tiết lộ ông tham gia hội đồng giám khảo Eurovision Song Contest Asia 2026. Bên cạnh vai trò này, nam nhạc sĩ thể hiện sự ủng hộ dành cho Tóc Tiên và kêu gọi khán giả theo dõi, cổ vũ nữ ca sĩ trong đêm chung kết.

Nữ ca sĩ đại diện Việt Nam thi quốc tế

Tóc Tiên sinh năm 1989 tại TP.HCM, bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Cô cũng là quán quân chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 (mùa 2).

Dù có nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu, Tóc Tiên thừa nhận cô hồi hộp và lo lắng khi nhận lời đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Với nữ ca sĩ, cảm giác vinh dự đi cùng áp lực về trách nhiệm khi đứng trên sân khấu âm nhạc quốc tế.

“Tôi có những áp lực nhất định, bởi mình hiểu rõ trọng trách khi đứng ở vị trí đại diện quốc gia và bước ra sân khấu âm nhạc quốc tế”, cô chia sẻ.

Tóc Tiên đánh giá đây là thử thách khó nhất cô từng đối diện, thậm chí áp lực hơn cả thời điểm tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió. “Tôi hy vọng khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế”, Tóc Tiên nói.

Eurovision Song Contest là cuộc thi âm nhạc truyền hình quốc tế thường niên do Liên hiệp Phát sóng châu Âu (EBU) tổ chức, bắt đầu từ năm 1956. Sau 70 năm, cuộc thi lần đầu mở rộng sang châu Á với phiên bản Eurovision Song Contest Asia 2026, quy tụ đại diện 11 quốc gia trong mùa giải đầu tiên.