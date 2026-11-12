Sự hết thời của mỹ nhân đẹp nhất thế giới: 9 năm trước khiến phố đi bộ Hà Nội “rần rần” vì quá xinh, nay mất tích bí ẩn

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới từng khiến phố đi bộ sục sôi nay ngậm ngùi rời xa hào quang.

Sở hữu dòng máu lai Mỹ - Hàn cùng đường nét gương mặt sắc sảo, Nancy, cựu thành viên MOMOLAND, là một trong những gương mặt visual nổi bật nhất của thế hệ Kpop thứ ba. Khoảng thời gian 9 năm trước, nữ thần tượng từng gây sốt truyền thông Việt Nam chỉ nhờ những khoảnh khắc đời thường tại phố đi bộ Hà Nội, được gọi với danh xưng "hot girl phố đi bộ". Nancy từng vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2023 do TC Candler bình chọn và tiếp tục nhận đề cử vào năm 2026. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang nhan sắc rực rỡ ấy là một chặng đường sự nghiệp đầy thăng trầm, những khủng hoảng đời tư nghiêm trọng và sự suy giảm vị thế đáng tiếc tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Sở hữu dòng máu lai Mỹ - Hàn cùng đường nét gương mặt sắc sảo, Nancy, cựu thành viên MOMOLAND, là một trong những gương mặt visual nổi bật nhất của thế hệ Kpop thứ ba

Đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng nụ cười trong trẻo đã giúp Nancy nhanh chóng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Việt Nam dưới tên gọi thân mật "hot girl phố đi bộ

Cơ duyên đưa Nancy trở thành hiện tượng truyền thông tại Việt Nam bắt đầu từ chuyến lưu diễn của MOMOLAND vào năm 2017. Thời điểm đó, khi mới 17 tuổi, những hình ảnh nữ thần tượng dạo chơi tại phố đi bộ Hà Nội được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng nụ cười trong trẻo đã giúp Nancy nhanh chóng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Việt Nam dưới tên gọi thân mật "hot girl phố đi bộ".

Sinh năm 2000, Nancy Jewel McDonie chính thức bước chân vào ngành giải trí Hàn Quốc thông qua chương trình thực tế Finding Momoland vào năm 2016. Ngay sau khi ra mắt, cô đảm nhận đồng thời hai vị trí quan trọng là center và visual của nhóm. Nhờ vẻ đẹp lai quyến rũ cùng phong thái trình diễn tự tin, Nancy trở thành nhân tố thu hút lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất của MOMOLAND.

Nhờ vẻ đẹp lai quyến rũ cùng phong thái trình diễn tự tin, Nancy trở thành nhân tố thu hút lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất của MOMOLAND

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Nancy gắn liền với bản hit BBoom BBoom phát hành năm 2018. Ca khúc tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á, đưa MOMOLAND vươn lên hàng ngũ những nhóm nhạc nữ được săn đón hàng đầu. Nhờ đòn bẩy này, Nancy trở thành biểu tượng nhan sắc nổi bật của Kpop thế hệ thứ ba, thường xuyên được truyền thông đặt lên bàn cân so sánh về mức độ nhận diện với các thành viên nổi tiếng từ TWICE, BLACKPINK hay Red Velvet.

Bản hit BBoom BBoom phát hành năm 2018 đã giúp Nancy và MOMOLAND bước vào thời kỳ đỉnh cao

Ở thời kỳ đỉnh cao, Nancy thường xuyên được truyền thông đặt lên bàn cân so sánh về mức độ nhận diện với các thành viên nổi tiếng từ TWICE, BLACKPINK hay Red Velvet

Tuy nhiên, đỉnh cao danh tiếng của nữ thần tượng không duy trì được lâu do phải đối mặt với chuỗi biến cố nghiêm trọng liên quan đến đời tư. Năm 2019, Nancy trở thành nạn nhân của hành vi quay lén trong phòng thay đồ tại một lễ trao giải. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục phải đối mặt với các vụ việc bị cắt ghép hình ảnh nhạy cảm bằng công nghệ deepfake, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và cản trở đà phát triển sự nghiệp ở giai đoạn quan trọng.

Bên cạnh các sự cố xâm phạm đời tư, áp lực từ dư luận về ngoại hình cũng tạo nên gánh nặng lớn đối với nữ nghệ sĩ. Trong giai đoạn hoạt động cao điểm, vóc dáng của Nancy liên tục trở thành chủ đề soi xét tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng mỗi khi có sự thay đổi về cân nặng, khiến hình ảnh cá nhân chịu không ít tổn hại.

Vóc dáng của Nancy liên tục trở thành chủ đề soi xét tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng mỗi khi có sự thay đổi về cân nặng, khiến hình ảnh cá nhân chịu không ít tổn hại

Sự sa sút của Nancy còn xuất phát từ cuộc khủng hoảng quản lý tại MLD Entertainment. Công ty liên tục nhận chỉ trích vì sự yếu kém trong công tác xử lý khủng hoảng, không thể bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ trước sự tấn công mạng. Nội bộ MOMOLAND dần rơi vào trạng thái mất ổn định trước hàng loạt lùm xùm về việc thành viên rời nhóm, tranh chấp hợp đồng và những cáo buộc gian lận từ cựu thành viên Daisy. Khi nhóm không thể duy trì chuỗi sản phẩm âm nhạc thành công, sức hút cá nhân của Nancy cũng suy giảm theo.

Đến năm 2023, việc toàn bộ thành viên chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ đã chính thức đặt dấu chấm hết cho hoạt động của MOMOLAND. Sau sự kiện này, Nancy gần như vắng bóng trên truyền thông đại chúng Hàn Quốc. Cô không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu âm nhạc lớn hay các chương trình truyền hình thực tế tại xứ sở kim chi, ngoại trừ một số sự kiện thương mại quy mô nhỏ.

Đến năm 2023, việc toàn bộ thành viên chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ đã chính thức đặt dấu chấm hết cho hoạt động của MOMOLAND. Sau sự kiện này, Nancy gần như vắng bóng trên truyền thông đại chúng Hàn Quốc

Đứng trước sự chững lại của sự nghiệp, Nancy bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới tại thị trường quốc tế kể từ năm 2025. Nữ nghệ sĩ thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi tham gia dự án phim hành động - kinh dị Pig Valley do nam tài tử Ma Dong Seok sản xuất và đóng chính. Bước đi này cho thấy nỗ lực duy trì sức hút của nữ thần tượng khi chuyển hướng sang hình ảnh một diễn viên chuyên nghiệp.

Đồng thời, Nancy quyết định đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Đông Nam Á thông qua việc ký hợp đồng với Sparkle GMA Artist Center, một trong những đơn vị giải trí hàng đầu Philippines. Tại đây, cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ăn khách như Running Man Philippines, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Sự đón nhận tích cực từ khán giả Philippines giúp Nancy duy trì mật độ hoạt động nghệ thuật ổn định hơn so với giai đoạn cuối sự nghiệp tại Hàn Quốc.

Đứng trước sự chững lại của sự nghiệp, Nancy bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới tại thị trường quốc tế kể từ năm 2025

Vào tháng 4/2025, toàn bộ 6 thành viên MOMOLAND đã chính thức ký hợp đồng với Inyeon Entertainment để khởi động lại các hoạt động nhóm. Gần đây, vào cột mốc kỷ niệm 10 năm ra mắt, nhóm đã phát hành digital single Still Valid gồm hai ca khúc Still Valid và Lowkey sau thời gian dài đóng băng. Đây được xem là cơ hội quan trọng để Nancy tái xuất với tư cách idol trong bối cảnh thị trường âm nhạc đang sôi động. Nancy cũng tiếp tục nỗ lực mở rộng sự nghiệp diễn xuất sang quy mô quốc tế với dự án điện ảnh Perfect Girl, do hai đơn vị THEBLACKLABEL và Atlantic Records phối hợp sản xuất, dự kiến khởi chiếu tại các rạp vào quý 3 năm 2027.

MOMOLAND trong lần tái hợp gần đây vào cột mốc kỷ niệm 10 năm ra mắt

Việc lấy lại vị thế đỉnh cao như thời kỳ thành công cùng MOMOLAND vẫn là một thử thách lớn với Nancy trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt

Chặng đường từ một biểu tượng visual hàng đầu Kpop đến giai đoạn trầm lắng hiện tại của Nancy là minh chứng điển hình cho khắc nghiệt và áp lực đào thải lớn của ngành công nghiệp giải trí. Dù việc lấy lại vị thế đỉnh cao như thời kỳ thành công cùng MOMOLAND vẫn là một thử thách lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, những nỗ lực chuyển hướng đa dạng ở thời điểm hiện tại cho thấy quyết tâm duy trì con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ thần tượng.

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