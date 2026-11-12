Cái giá để gặp BIGBANG ở TP.HCM

Fan Việt sắp có thêm cơ hội gặp gỡ BIGBANG ngay tại TP.HCM.

Triển lãm kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG tại TP.HCM đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Đây là dịp để V.I.P nhìn lại chặng đường hoạt động của nhóm thông qua không gian trưng bày và các trải nghiệm được chuẩn bị riêng cho cột mốc đặc biệt. Mới đây, ban tổ chức đã công bố thông tin mở bán vé, giá vé từng khung giờ cùng những quy định dành cho khách tham quan.

COSMOS: BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2026 đến 3/1/2027 tại VPBank Flagship, tòa nhà Riverfront Financial, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện gồm khu triển lãm chính (Main Exhibition) và cửa hàng merchandise (Merchandise Shop).

COSMOS: BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2026 đến 3/1/2027 tại VPBank Flagship, tòa nhà Riverfront Financial, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Vé được mở bán trên nền tảng CTicket với hai đợt. Đầu tiên là đợt bán ưu tiên 1.000 vé dành cho chủ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng VPBank, bắt đầu lúc 10h ngày 15/11. Đến 10h ngày 16/11, vé được mở bán công khai cho tất cả khách hàng và kéo dài đến khi hết số lượng.

Giá vé triển lãm được chia theo ngày trong tuần và khung giờ tham quan. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, vé có giá 699.000 đồng cho khung giờ 10h-18h và 799.000 đồng cho khung giờ 18h-22h. Trong khi đó, vào cuối tuần và các ngày lễ, mức giá được áp dụng là 799.000 đồng cho cả ngày.

Thông tin mua vé

Ngoài vé vào cửa, người hâm mộ có thể mua thêm vé trải nghiệm Hologram Photo Zone với giá 199.000 đồng. Đây là khu vực chụp ảnh Hologram nằm bên trong triển lãm. Khách chỉ được sử dụng dịch vụ này sau khi hoàn thành lượt tham quan và mua vé trực tiếp tại quầy Hologram Photo.

Triển lãm mở cửa từ 10h đến 22h hằng ngày, chia thành 12 suất tham quan, mỗi suất bắt đầu cách nhau một tiếng. Mỗi lượt kéo dài tối đa 60 phút, gồm 55 phút trải nghiệm bên trong và 5 phút di chuyển ra ngoài. Khách cần lựa chọn chính xác ngày và khung giờ khi đặt vé bởi vé chỉ có giá trị sử dụng theo thông tin đã đăng ký.

Mỗi tài khoản sẽ được mua tối đa 8 vé cho cùng một suất tham quan trong ngày. Trẻ em có chiều cao dưới 1,2 m được miễn phí vé nếu đi cùng ít nhất một người lớn từ đủ 18 tuổi và có vé hợp lệ. Tuy nhiên, khách dưới 15 tuổi bắt buộc phải có người giám hộ từ đủ 18 tuổi đi cùng. Cả hai đều phải có vé hợp lệ để vào triển lãm.

Hướng dẫn mua vé trải nghiệm COSMOS: BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition tại TP.HCM

Ban tổ chức không bán vé trực tiếp tại địa điểm tổ chức, do đó khách tham quan cần đặt vé trực tuyến trước khi đến. Vé sau khi thanh toán thành công không được hủy, hoàn tiền, đổi ngày, đổi giờ hoặc chuyển nhượng. Người mua cũng cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận giao dịch để tránh nhầm lẫn về lịch tham quan.

Về quy trình check-in, khách được yêu cầu có mặt tại địa điểm ít nhất 20 phút trước giờ bắt đầu. Trường hợp đến muộn quá 30 phút sẽ không được vào cửa và không được gia hạn thời gian tham quan. Mỗi mã QR chỉ có giá trị cho một lần vào cửa, khách không được ra ngoài rồi quay lại triển lãm.

Với lịch hoạt động kéo dài hơn một tháng và nhiều khung giờ lựa chọn mỗi ngày, V.I.P có thể chủ động sắp xếp thời gian đến tham quan. Người hâm mộ cũng cần theo dõi thông báo từ ban tổ chức và CTicket để cập nhật tình trạng vé, đồng thời nắm rõ các quy định trước khi đến sự kiện.

COSMOS: BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition đàng được rất nhiều người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam quan tâm

Sau hai đêm concert thuộc BIGBANG 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS > tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 24 và 25/10, BIGBANG tiếp tục có hoạt động dành cho người hâm mộ tại Việt Nam với triển lãm kỷ niệm 20 năm ở TP.HCM. Nếu concert tại Hà Nội là dịp để V.I.P gặp lại nhóm qua những màn trình diễn trực tiếp, thì triển lãm lần này sẽ đưa người hâm mộ đến gần hơn với hành trình 20 năm hoạt động của BIGBANG thông qua không gian trưng bày và các trải nghiệm đi kèm. Đây cũng là dịp để cộng đồng V.I.P tại khu vực phía Nam cùng hòa vào không khí kỷ niệm cột mốc đặc biệt của nhóm ngay tại Việt Nam.