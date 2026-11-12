Nữ ca sĩ vượt chấn động não để đi hát, nhưng sao trông như “NSND đang chấm thi” thế này?

Trở lại sau chấn động não, nữ thần tượng bất ngờ gây sốt vì hình ảnh lạ.

Sự kiện nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE tái khởi động chuyến lưu diễn thế giới mang tên The WILDWORLD Tour vào ngày 11/11/2026 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và cộng đồng người hâm mộ. Đáng chú ý, tâm điểm chú ý lại dồn về thành viên Megan khi nữ nghệ sĩ trở lại biểu diễn sau khi vừa trải qua sự cố sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến chấn động não.

Tâm điểm chú ý lại dồn về thành viên Megan khi nữ nghệ sĩ trở lại biểu diễn sau khi vừa trải qua sự cố sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến chấn động não

Trước đó, vào đầu tháng 11 năm 2026, tình trạng sức khỏe của Megan buộc nhóm phải hoãn ba đêm diễn quan trọng tại khu vực Bắc Mỹ, bao gồm các thành phố Detroit, Chicago và Minneapolis.

Tình trạng sức khỏe của Megan buộc nhóm phải hoãn ba đêm diễn quan trọng tại khu vực Bắc Mỹ

Cụ thể, vào ngày 6/11, công ty quản lý chính thức đưa ra thông báo hoãn hai buổi diễn tại Chicago và Minneapolis sau khi đêm diễn tại Detroit trước đó cũng phải tạm hoãn đột ngột. Sự cố bất ngờ này khiến lịch trình của nhóm bị xáo trộn đáng kể trong bối cảnh các cô gái đang duy trì cường độ làm việc dày đặc.

Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự xót xa và lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ thần tượng. Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ thái độ yêu cầu công ty ưu tiên sức khỏe lên trên hết, đồng thời đặt câu hỏi liệu Megan có kịp hồi phục chỉ sau một thời gian ngắn hay không. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh rằng trong lịch sử các chuyến lưu diễn của thần tượng, việc vắng mặt của một vài thành viên vốn là điều hết sức phổ biến, nhưng việc ép lịch trình đến mức này là điều khó chấp nhận.

Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự xót xa và lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ thần tượng

Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ thái độ yêu cầu công ty ưu tiên sức khỏe lên trên hết, đồng thời đặt câu hỏi liệu Megan có kịp hồi phục chỉ sau một thời gian ngắn hay không

Bên cạnh những tranh cãi và nỗi lo lắng về vấn đề sức khỏe, cộng đồng mạng còn nhanh chóng lan truyền những góc nhìn hài hước mang tính châm biếm về khoảnh khắc Megan ngồi trên sân khấu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người xem đồng loạt chia sẻ hình ảnh và video nữ ca sĩ ngồi trên ghế với cặp kính râm và biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị, kết hợp với việc hoàn toàn vắng bóng các bước nhảy sôi động vốn có. Cư dân mạng ngay lập tức châm biếm rằng với tư thế ngồi trang nghiêm, thần thái điềm tĩnh của Megan trông không khác gì một vị NSND đang nghiêm túc ngồi ghế nóng để chấm điểm các thí sinh trong một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Nữ ca sĩ ngồi trên ghế với cặp kính râm và biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị, kết hợp với việc hoàn toàn vắng bóng các bước nhảy sôi động vốn có





Cư dân mạng ngay lập tức châm biếm rằng Megan trông không khác gì một vị NSND đang nghiêm túc ngồi ghế nóng để chấm điểm các thí sinh trong một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc

KATSEYE là nhóm nhạc nữ được thành lập từ sự hợp tác giữa HYBE và hãng thu âm danh tiếng Geffen Records của Mỹ. Vượt qua hơn 120.000 hồ sơ dự tuyển trên toàn cầu thông qua chương trình truyền hình thực tế The Debut: Dream Academy, sáu thành viên gồm Sophia, Lara, Yoonchae, Megan, Daniela và Manon chính thức ra mắt vào tháng 6/2024.

KATSEYE là nhóm nhạc nữ được thành lập từ sự hợp tác giữa HYBE và hãng thu âm danh tiếng Geffen Records của Mỹ gồm 6 thành viên

Ngay từ khi ra mắt, nhóm nhanh chóng tạo dựng được tiếng vang lớn qua các sản phẩm âm nhạc như Debut hay Touch. Bước sang năm 2025, KATSEYE tiếp tục bứt phá mạnh mẽ với EP mang tên Beautiful Chaos, bao gồm những ca khúc nổi bật như Gnarly, Internet Girl và đặc biệt là Gabriela, ca khúc từng vươn lên vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng uy tín Billboard Hot 100, đánh dấu mốc son quan trọng tại thị trường âm nhạc Mỹ. Tiếp nối đà thành công đó, năm 2026, nhóm phát hành EP WILD, đồng thời ghi dấu ấn khi góp mặt tại Coachella trước khi bước vào chuỗi tour diễn vòng quanh thế giới.

Trước trường hợp của Megan, vào tháng 2/2026, thành viên Manon đã phải tạm dừng mọi hoạt động để điều trị thể chất lẫn tinh thần

Đến tháng 8 cùng năm, trưởng nhóm Sophia tiếp tục phải tạm nghỉ theo khuyến nghị nghiêm ngặt từ chuyên gia y tế và dự kiến chỉ có thể quay trở lại vào đầu tháng 1/2027

Tuy nhiên, đà thăng tiến của nhóm liên tục bị kìm hãm bởi bài toán khủng hoảng nhân sự do vấn đề sức khỏe. Trước trường hợp của Megan, vào tháng 2/2026, thành viên Manon đã phải tạm dừng mọi hoạt động để điều trị thể chất lẫn tinh thần. Đến tháng 8 cùng năm, trưởng nhóm Sophia tiếp tục phải tạm nghỉ theo khuyến nghị nghiêm ngặt từ chuyên gia y tế và dự kiến chỉ có thể quay trở lại vào đầu tháng 1/2027. Việc thiếu hụt liên tiếp các trụ cột khiến đội hình của nhóm rơi vào tình trạng chông chênh nghiêm trọng khi bước vào giai đoạn lưu diễn quốc tế dày đặc tại Bắc Mỹ trước khi chuẩn bị sang các chặng tại châu Á, Australia và New Zealand.

Việc thiếu hụt liên tiếp các trụ cột khiến đội hình của nhóm rơi vào tình trạng chông chênh nghiêm trọng khi bước vào giai đoạn lưu diễn quốc tế dày đặc

Việc liên tiếp có các thành viên phải tạm dừng hoạt động hoặc trở lại biểu diễn ngay sau chấn thương, trong khi guồng quay lịch trình vẫn duy trì với cường độ chóng mặt, đang khiến người hâm mộ lo lắng. Đa số ý kiến cho rằng công ty cần đặt sức khỏe và sự an toàn lâu dài của các nghệ sĩ lên hàng đầu, thay vì cố gắng duy trì một lịch trình dày đặc trong bối cảnh đội hình liên tục bị sứt mẻ.

Ảnh: X