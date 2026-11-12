Bài hát Việt bị lãng quên gần 10 năm của chàng trai Đắk Lắk phủ sóng Trung Quốc, 2 ngôi sao đình đám nhảy trên truyền hình

Một bài hát Việt bất ngờ được hàng loạt ngôi sao đình đám của showbiz Trung Quốc yêu thích.

Nếu nhắc đến những ca khúc Việt bất ngờ trở thành trào lưu, thậm chí lan tỏa ra thị trường quốc tế, Giá Như Anh Là Người Vô Tâm là một trường hợp đặc biệt. Phát hành từ năm 2016, phải gần 10 năm sau, ca khúc của Hồ Phong An mới tạo được sức hút đáng kể tại Trung Quốc, trở thành giai điệu được hàng loạt nghệ sĩ Hoa ngữ lựa chọn để nhảy cover. Từ Quan Hiểu Đồng, Trương Dư Hi đến Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm, nhiều cái tên đình đám của Cbiz lần lượt hưởng ứng, thậm chí đưa ca khúc Việt xuất hiện trên sóng truyền hình.

Giá Như Anh Là Người Vô Tâm - Hồ Phong An

Phát hành năm 2016, Giá Như Anh Là Người Vô Tâm là sáng tác của nhạc sĩ DC Tâm, do ca sĩ Hồ Phong An thể hiện. Ca khúc mang màu sắc ballad với nội dung xoay quanh một chuyện tình tan vỡ, khi chàng trai dành trọn tình cảm nhưng cuối cùng vẫn phải chứng kiến người mình yêu rời đi. Dẫu vậy, ở thời điểm phát hành, bài hát chưa tạo được cú bứt phá đủ lớn để tạo được dấu ân trên thị trường nhạc Việt.

Điều bất ngờ là phải gần 9 năm sau, sáng tác này mới thực sự có một bước ngoặt đáng chú ý. Trước khi được khán giả Trung Quốc biết đến, Giá Như Anh Là Người Vô Tâm đã trải qua nhiều lần làm mới bằng các phiên bản remix và mashup. Trong đó, bản phối trên kênh Mum Remix kết hợp cùng ca khúc Đáy Biển từng thu hút khoảng 30 triệu lượt xem.

Nhiều bản phối khác cũng được các nhà sản xuất âm nhạc thực hiện, giúp giai điệu quen thuộc tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ. Đặc biệt, phiên bản remix giọng nữ với tiết tấu điện tử, phần cao trào được đẩy mạnh và nhịp điệu bắt tai mới là bản nhạc thực sự tạo nên trào lưu tại Trung Quốc.

Nhiều phiên bản remix của Giá Như Anh Là Người Vô Tâm thu hút hàng triệu đến chục triệu lượt xem

Tháng 11/2025, Giá Như Anh Là Người Vô Tâm bắt đầu lan rộng tại Trung Quốc. Giai điệu bắt tai, phần cao trào rõ rệt cùng vũ đạo dễ bắt chước giúp bài hát nhanh chóng xuất hiện trên trang cá nhân của nhiều nhà sáng tạo nội dung. Không mất quá nhiều thời gian, trào lưu đã vượt ra khỏi cộng đồng người dùng thông thường, thu hút sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Quan Hiểu Đồng nhảy Giá Như Anh Là Người Vô Tâm

Một trong những cái tên gây chú ý đầu tiên là Quan Hiểu Đồng. Video nữ diễn viên nhảy theo nền nhạc Giá Như Anh Là Người Vô Tâm nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn, khiến khán giả tò mò về ca khúc đến từ Việt Nam. Sau Quan Hiểu Đồng, danh sách những gương mặt nổi tiếng hưởng ứng ngày càng dài, gồm Trương Dư Hi, Nhan An, Lưu Vũ, Khổng Tuyết Nhi... Trong đó, Nhan An thậm chí ghi nhận khoảng 1,4 triệu lượt yêu thích với màn nhảy theo bản remix.

Nhiều ngôi sao của làng giải trí hoa ngữ cũng hưởng ứng trào lưu

Bên cạnh đó, Chung Nhã Đình, Vương Nhất Đình, Vương Nhất Phi, Tiêu Yến và Lâm Tiểu Trạch cũng sử dụng giai điệu này trong các video cá nhân. Từ diễn viên truyền hình, thần tượng đến những gương mặt hoạt động trên mạng xã hội, nhiều người cùng lựa chọn một đoạn nhạc Việt để thực hiện vũ đạo.

Đến tháng 12/2025, Giá Như Anh Là Người Vô Tâm tiếp tục được đưa lên sóng truyền hình Trung Quốc. Trong chương trình Xin Chào Thứ 7, Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm cùng nhau nhảy trên nền nhạc remix của ca khúc. Đoạn video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng được chia sẻ trên Weibo, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm nhảy Giá Như Anh Là Người Vô Tâm

Đàm Tùng Vận vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua loạt phim như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Cẩm Y Chi Hạ và Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm là thành viên nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hoạt động âm nhạc và diễn xuất. Việc hai nghệ sĩ cùng trình diễn trên nền nhạc Việt tại chương trình truyền hình càng giúp sức lan tỏa của ca khúc được mở rộng.

Với Hồ Phong An, sức lan tỏa bất ngờ của Giá Như Anh Là Người Vô Tâm cũng mang đến một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề. Nam ca sĩ sinh ngày 5/6/1993, quê Phú Yên, hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ và theo đuổi dòng nhạc trẻ, chủ yếu là những bản ballad giàu cảm xúc.

Với Hồ Phong An, sức lan tỏa bất ngờ của Giá Như Anh Là Người Vô Tâm cũng mang đến một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

Trước khi ca khúc bất ngờ được khán giả Trung Quốc đón nhận, Hồ Phong An từng giới thiệu nhiều sản phẩm như Yêu Được Quên Được, Chuyện Anh Ta, Đâu Ai Thương Ai. Dù chưa phải cái tên nổi bật trên thị trường nhạc Việt, nam ca sĩ lại có cơ hội đưa âm nhạc của mình đến với đông đảo khán giả quốc tế nhờ một sáng tác đã ra mắt gần một thập kỷ.