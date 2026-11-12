Ca sĩ Việt 3 lần đỗ Thủ khoa, bị 1 NSND mắng thẳng "về bán cà phê đi" nay là chủ quán ở Thảo Điền, TP.HCM

Xin đi học thanh nhạc, nữ ca sĩ bị 1 NSND nói thẳng mặt là "về bán cà phê đi" và cuối cùng thành sự thật.

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát và được gia đình tạo điều kiện theo đuổi âm nhạc từ nhỏ. Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, cô từng tham gia Câu lạc bộ Họa Mi và các hoạt động văn nghệ dành cho thiếu nhi. Năm 14 tuổi, cô được đặc cách vào hệ trung cấp thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào, dù độ tuổi tuyển sinh thông thường đối với nữ là từ 17. Sau đó, Văn Mai Hương tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng đầu hệ trung cấp và tiếp tục thi lên đại học, đỗ thủ khoa khối N.

Văn Mai Hương có nền tảng học thuật dày dặn trước khi nổi tiếng qua Vietnam Idol

Năm 2010, ở tuổi 16, Văn Mai Hương tham gia Vietnam Idol mùa thứ ba và giành ngôi á quân, xếp sau Uyên Linh. Sau cuộc thi, cô lựa chọn TP.HCM làm nơi phát triển sự nghiệp. Năm 2011, nữ ca sĩ phát hành single đầu tay Nếu Như Anh Đến, sáng tác của Nguyễn Đức Cường với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Huy Tuấn. Mang màu sắc dance-pop và R&B, ca khúc nhanh chóng giúp Văn Mai Hương tạo dấu ấn trong giai đoạn đầu bước chân vào thị trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Cùng năm, cô ra mắt album đầu tay Hãy Mỉm Cười. Đến năm 2013, nữ ca sĩ phát hành CD Mười Tám + và giành giải Ca sĩ của năm tại Làn Sóng Xanh. Trong những năm tiếp theo, Văn Mai Hương từng bước thay đổi hình ảnh, từ một giọng ca trẻ gắn với dòng nhạc teen pop qua những ca khúc như Nếu Như Anh Đến, Chuyện Tình Nhà Thơ đến hình tượng trưởng thành hơn với Mona Lisa, Cầu Hôn.

Văn Mai Hương và hình ảnh chuẩn đại minh tinh

Năm 2023, Văn Mai Hương phát hành album Minh Tinh, hợp tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Dự án gồm nhiều ca khúc được chú ý, trở thành hit lớn như Mưa Tháng Sáu, Đại Minh Tinh, đánh dấu bước chuyển mình trong màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Album sau đó giành giải Album của năm tại Giải Cống hiến 2024.

Cuối năm 2025, Văn Mai Hương tiếp tục phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Giai Nhân, gồm 9 ca khúc. Dự án có sự tham gia của Hứa Kim Tuyền cùng một số nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ, khai thác những trải nghiệm tình cảm và quá trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Album cũng mở rộng màu sắc âm nhạc với nhiều chất liệu như pop, city pop, Afrobeat, bolero, bossa nova và ngũ cung.

Album thứ 5 - Giai Nhân cho thấy 1 Văn Mai Hương ngày càng đằm thắm, chín muồi

Ngoài âm nhạc, đầu năm 2026, Văn Mai Hương gây chú ý khi lần đầu thử sức với điện ảnh qua bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Nữ ca sĩ đảm nhận vai Hải Lan - một nữ doanh nhân thành đạt, cá tính nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương trong đời sống hôn nhân. Màn thể hiện của cô nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, giúp Văn Mai Hương có thêm dấu ấn ở một lĩnh vực nghệ thuật mới.

Văn Mai Hương lần đầu chạm ngõ điện ảnh đã gây ấn tượng với vai diễn Hải Lan trong phim Thỏ Ơi!!! đạt doanh thu 400 tỷ đồng

Bên cạnh những dấu mốc trong sự nghiệp, câu chuyện về người thầy đầu tiên của Văn Mai Hương cũng từng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tháng 5/2026, nữ ca sĩ xuất hiện trong một chương trình và chia sẻ về hành trình theo đuổi âm nhạc, đặc biệt là quãng thời gian học thanh nhạc cùng NSND Hà Thủy. Theo chia sẻ của Văn Mai Hương, cô tìm đến NSND Hà Thủy để học thanh nhạc từ năm 14 tuổi. Nhận ra tố chất ở cô học trò nhỏ nhưng đồng thời nhìn thấy sự bướng bỉnh, nữ nghệ sĩ đã quyết định thử thách lòng kiên trì của Văn Mai Hương bằng cách từ chối nhận dạy và thẳng thắn nói: "Về bán cà phê đi".

Văn Mai Hương và NSND Hà Thủy

Nhìn lại quãng thời gian ấy, Văn Mai Hương cho biết bản thân hiện tại có nhiều nét tính cách giống người thầy đầu tiên, đặc biệt là sự nghiêm túc trong công việc. Nữ ca sĩ kể rằng suốt nhiều năm học thanh nhạc, cô gần như chưa từng nghỉ một buổi nào, bất kể trời mưa hay ốm sốt. Tuy nhiên, những buổi học cũng không hề dễ dàng khi NSND Hà Thủy thường xuyên đưa ra những nhận xét thẳng thắn, nghiêm khắc.

Thời điểm mới bước chân vào trường nhạc, Văn Mai Hương gần như chưa có nền tảng thanh nhạc. Cô từng nhiều lần bật khóc trước những lời nhận xét nghiêm khắc của cô giáo. "Có lúc u chửi em khóc rồi mà, khóc đầy ra ấy. Ngày xưa em mới đi học thì em đâu biết hát đâu, em còn chả biết hát giả thanh", nữ ca sĩ chia sẻ. Ở chiều ngược lại, NSND Hà Thủy cũng dành nhiều tình cảm cho học trò. Nữ nghệ sĩ từng kể Văn Mai Hương thường xuyên gửi quà vào dịp 20/11 và đích thân đến nhà tặng hoa cô giáo. Bà trân trọng tình cảm ấy đến mức giữ những lẵng hoa của học trò rất lâu trong nhà.

Văn Mai Hương có đến 5 album phòng thu

Sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc và thử sức ở điện ảnh, Văn Mai Hương mới đây tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh khi ra mắt quán cà phê Đèn Dầu tại Thảo Điền, TP.HCM. Quán được cải tạo từ một căn nhà cấp 4, mang phong cách tối giản với gam xám làm chủ đạo. Những mảng tường thô, nền xi măng và nội thất gỗ được giữ lại, tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi. Thiết kế không gian lấy cảm hứng từ wabi-sabi - quan niệm thẩm mỹ của Nhật Bản đề cao vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo.

Quán có cả khu vực trong nhà và khoảng sân phía trước. Trong đó, phần sân gây chú ý khi trưng bày một số mẫu xe thể thao, siêu xe. Thực đơn được thiết kế khá ngắn gọn, gồm cà phê, trà, các món từ matcha và một số loại bánh, với mức giá dao động khoảng 55.000-100.000 đồng. Với thiết kế đầy tính thẩm mỹ cùng sự nổi tiếng của Văn Mai Hương, quán cà phê của cô trở thành địa điểm check-in hot với giới trẻ, luôn tấp nập đón khách.

Văn Mai Hương check-in cùng siêu xe ở quán của mình

Quán cà phê ở Thảo Điền, TP.HCM của Văn Mai Hương

Sau gần 16 năm kể từ Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương vẫn duy trì hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực biểu diễn lẫn phát hành sản phẩm âm nhạc. Từ cô học trò từng được NSND Hà Thủy thử thách bằng lời khuyên "về bán cà phê đi", nữ ca sĩ đã xây dựng được vị trí riêng trong Vpop, sở hữu 5 album phòng thu và liên tục mở rộng màu sắc nghệ thuật. Đáng chú ý, lời đầu tiên mà NSND Hà Thủy nói khi Văn Mai Hương xin học thanh nhạc dường như tiên tri cho chính cô. Cuối cùng, Văn Mai Hương cũng thực sự đi bán cà phê. Chỉ khác là, Văn Mai Hương bán cà phê khi đã ghi dấu là một trong những vocalist thực lực của làng nhạc Việt, vừa được công nhận chuyên môn lại có cả loạt hit bảo chứng thương mại.