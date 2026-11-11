Việt Nam có chủ thương hiệu thời trang SN 1998 nổi tiếng rần rần nhờ đi hát, không ngại bỏ tất cả để trở về số 0

Động thái mới của chàng trai này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đúng 0h ngày 11/11, WEAN phát hành MV Số Không. Sản phẩm mới của nam rapper gây chú ý khi lựa chọn hình thức rap tự sự, xoay quanh những suy nghĩ về bản thân và sự thay đổi trong cuộc sống. Ca khúc cũng được WEAN giới thiệu như một món quà dành tặng cộng đồng người hâm mộ sau buổi gặp gỡ WEANIE.

Số Không - WEAN

Trong Số Không, WEAN đề cập đến những nhận xét quen thuộc mà nghệ sĩ thường phải đối mặt khi thay đổi phong cách, không còn giống với hình ảnh khán giả từng biết. Thay vì cố gắng giữ nguyên một phiên bản để làm hài lòng số đông, nam rapper cho rằng mỗi người đều có những giai đoạn phát triển khác nhau. Sự thay đổi trong suy nghĩ, ngoại hình hay cách làm nhạc không đồng nghĩa với việc họ đã đánh mất bản thân.

Tên ca khúc cũng gắn với quan điểm làm nghề của WEAN. Dù đã có những sản phẩm được khán giả biết đến và vị trí nhất định trong thị trường âm nhạc, anh vẫn muốn giữ tâm thế của một người bắt đầu từ con số không. Đây cũng là cách nam rapper tránh bị giới hạn bởi những thành công trước đó, thay vì lặp lại một công thức quen thuộc.

MV được thực hiện theo hình thức oneshot, tập trung vào hình ảnh và phần thể hiện của WEAN

MV được thực hiện theo hình thức oneshot, tập trung vào hình ảnh và phần thể hiện của WEAN. Nội dung xoay quanh sự đối lập giữa vẻ ngoài mỗi người thể hiện khi bước ra xã hội với con người thật phía sau.

Những bộ trang phục, danh xưng, vai trò hay áp lực công việc có thể khiến chúng ta trở thành nhiều phiên bản khác nhau trong mắt người khác. Tuy nhiên, khi trở về với cuộc sống riêng, mỗi người vẫn phải đối diện với chính mình. Câu chuyện trong MV vì thế không chỉ gói gọn trong trải nghiệm của WEAN mà còn đề cập đến những áp lực khá quen thuộc với người trẻ hiện nay.

WEAN r tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 tại Quảng Ngãi

Số Không là sản phẩm âm nhạc tiếp nối hành trình theo đuổi màu sắc riêng của WEAN. Nam rapper tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 tại Quảng Ngãi. Có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, anh sớm bộc lộ mong muốn trở thành ca sĩ nhưng con đường này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Từng được mẹ đưa đi thi Vietnam's Got Talent nhưng không vượt qua vòng đầu, WEAN vẫn không từ bỏ sở thích ca hát. Đến năm lớp 12, anh bắt đầu tìm hiểu và tập chơi rap, dần nhận ra đây là thể loại giúp mình tự do thể hiện cảm xúc, suy nghĩ cá nhân.

Sau khi chuyển vào TP.HCM, WEAN bắt đầu cuộc sống tự lập với nhiều công việc khác nhau để trang trải sinh hoạt. Anh từng làm nhân viên bán hàng, hóa trang thành hình nộm quảng cáo và người mẫu ảnh. Dù chưa có nhiều điều kiện để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, nam rapper vẫn dành thời gian làm nhạc, tìm kiếm cơ hội và kết nối với những người cùng đam mê trong cộng đồng underground.

Bên cạnh âm nhạc, WEAN còn sở hữu thương hiệu thời trang riêng, gu ăn mặc phá cách, đậm chất đường phố cũng trở thành một trong những dấu ấn nhận diện của nam rapper

Bên cạnh âm nhạc, WEAN còn sở hữu thương hiệu thời trang riêng, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với lĩnh vực này. Gu ăn mặc phá cách, đậm chất đường phố cũng trở thành một trong những dấu ấn nhận diện của nam rapper, giúp anh xây dựng hình ảnh khác biệt so với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ.

Năm 2018, WEAN chính thức bắt đầu hoạt động nghệ thuật với những sản phẩm như She Said và Retrograde kết hợp cùng Naomi. Sự hòa quyện giữa chất giọng của WEAN và giọng hát của Naomi tạo nên màu sắc riêng, giúp cả hai được chú ý trong cộng đồng yêu nhạc độc lập.

WEAN có nhiều bài hát được giới trẻ yêu thích

Sau đó, nam rapper tiếp tục giới thiệu nhiều ca khúc như Ai Biết, Một Người Vì Em và Alone. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật rap, WEAN thường đưa vào âm nhạc những câu chuyện đời thường, cảm xúc cá nhân cùng giai điệu dễ nghe. Đây cũng là yếu tố giúp anh xây dựng được tệp khán giả riêng dù không đi theo con đường quảng bá ồn ào.

Đến năm 2023, WEAN tiếp tục có thêm một bản hit được đông đảo khán giả yêu thích khi kết hợp cùng tlinh trong shhhhhhh... Ca khúc mang màu sắc R&B pha rap, với giai điệu bắt tai và phần thể hiện ăn ý của cả hai, nhanh chóng được giới trẻ đón nhận, trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội.

WEAN – shhhhhhh.. feat tlinh

MV đạt 29 triệu lượt xem sau khoảng 10 tháng phát hành. Bên cạnh đó, BADBYE cũng là sản phẩm được người nghe yêu thích, cho thấy sức hút của WEAN không chỉ đến từ những màn kết hợp mà còn nằm ở màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Năm 2024, việc tham gia Anh Trai Say Hi trở thành bước ngoặt giúp WEAN đến gần hơn với công chúng đại chúng. Không chỉ gây chú ý bởi cá tính có phần khác biệt, anh còn cho thấy khả năng thích nghi với những sân khấu tập thể, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ ở các màu sắc âm nhạc khác nhau.

Thành công từ Anh Trai Say Hi và Tinh Hà Say Hi giúp WEAN ghi dấu ấn với khán giả đại chúng.

Sau chương trình, WEAN tiếp tục duy trì hoạt động với nhiều sản phẩm và dự án mới, trong đó có Thờ Ơ kết hợp HURRYKNG. Năm 2026, WEAN tiếp tục tham gia Tinh Hà Say Hi, góp mặt trong nhiều tiết mục được khán giả chú ý. Trong đó, Thế Giới Của Anh trở thành điểm nhấn khi vươn lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam, góp phần giúp nam rapper tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả đại chúng.

Từ những ngày đầu tự lập tại TP.HCM đến khi có chỗ đứng nhất định trong thị trường âm nhạc, WEAN đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi và thử nghiệm. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự tự do trong cách làm nhạc cũng như cá tính riêng trong hình ảnh. Với Số Không, nam rapper tiếp tục đưa những suy nghĩ về bản thân vào âm nhạc, như một cách nhắc nhở chính mình và khán giả rằng dù đã đi được bao xa, mỗi người vẫn có thể bắt đầu lại, làm mới mình và không ngừng khám phá những phiên bản khác của bản thân.

Ảnh: FBNV