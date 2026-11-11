Giọng hát của thành viên đẹp nhất BLACKPINK có “cân” nổi Coachella?

Kỹ năng hát live và vũ đạo của nữ thần tượng tại Coachella là chủ đề được rất nhiều người quan tâm.

Ngày 11/11, Coachella chính thức công bố line-up cho mùa lễ hội năm 2027, quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Dua Lipa, Tame Impala, SZA, Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani và Peggy Gou. Đáng chú ý, Jisoo (BLACKPINK) cũng góp mặt trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn vào thứ Sáu, ngày 9/4 và 16/4/2027. Đây là lần đầu tiên nữ thần tượng xuất hiện tại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo, sau hai lần cùng BLACKPINK tham gia lễ hội vào năm 2019 và 2023.

Với Jisoo, thử thách lần này càng đáng chú ý khi cô phải trình diễn độc lập, không còn sự hỗ trợ từ ba thành viên BLACKPINK. Đáng nói, giọng hát và khả năng vũ đạo vốn là hai khía cạnh thường xuyên khiến Jisoo vướng tranh luận trong gần 10 năm hoạt động.

Jisoo (BLACKPINK) sẽ biểu diễn tại Coachella 2027

Từ những sân khấu quảng bá cùng BLACKPINK đến màn trình diễn solo tại Coachella 2023, nữ thần tượng không ít lần trở thành tâm điểm của những lời nhận xét khắt khe. Vì thế, câu hỏi được đặt ra là liệu Jisoo có thể chứng minh năng lực trình diễn và thuyết phục khán giả tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh?

Coachella là nơi Jisoo sẽ phải chứng minh năng lực

Sở dĩ màn xuất hiện của Jisoo tại Coachella 2027 nhận được nhiều sự quan tâm là bởi đây không phải một sân khấu trình diễn thông thường. Được tổ chức thường niên tại Empire Polo Club, Indio, California (Mỹ), Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, quy tụ nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc và thu hút khán giả từ khắp nơi. Riêng năm 2026, sự kiện đón gần 750.000 lượt khách trong hai tuần tổ chức.

Sức ảnh hưởng của Coachella còn vượt xa lượng khán giả trực tiếp. Những tiết mục nổi bật thường nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận toàn cầu và có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp nghệ sĩ. Các màn trình diễn tại đây không chỉ cần được đầu tư về âm thanh, ánh sáng, sân khấu mà còn đòi hỏi nghệ sĩ phải có khả năng giữ chân khán giả bằng chính năng lực biểu diễn.

Coachella là lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh và yhả năng hát live ổn định, làm chủ sân khấu, tương tác với khán giả, kiểm soát thể lực và thể hiện cá tính âm nhạc đều là những yếu tố quan trọng

Điều đó cũng đồng nghĩa nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào danh tiếng để tạo nên một tiết mục thành công. Khả năng hát live ổn định, làm chủ sân khấu, tương tác với khán giả, kiểm soát thể lực và thể hiện cá tính âm nhạc đều là những yếu tố quan trọng. Một màn trình diễn có thể sở hữu sân khấu hoành tráng, trang phục bắt mắt nhưng vẫn gây thất vọng nếu người biểu diễn không đủ sức giữ chân khán giả.

Với Jisoo, áp lực còn đến từ chính vị thế của cô. BLACKPINK từng làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Coachella 2023. Khi ấy, Jisoo đã có cơ hội đứng trên sân khấu chính cùng ba thành viên và trình diễn Flower trong phần solo. Tuy nhiên, lần trở lại vào năm 2027 sẽ mang ý nghĩa khác khi cô phải tự xây dựng một tiết mục đủ sức đại diện cho màu sắc âm nhạc cá nhân.

Sự quan tâm dành cho Jisoo không chỉ xuất phát từ danh tiếng của BLACKPINK hay lượng người hâm mộ đông đảo mà còn ở việc nữ thần tượng sẽ thể hiện thế nào khi không có Jennie, Rosé và Lisa đứng cạnh

Đặc biệt, việc đứng chung line-up với những nghệ sĩ như Dua Lipa, Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani hay Peggy Gou cũng khiến sự xuất hiện của Jisoo được đặt trong một bối cảnh cạnh tranh về sức hút biểu diễn. Đây đều là những cái tên sở hữu dấu ấn âm nhạc và phong cách trình diễn riêng trên thị trường quốc tế.

Vì vậy, sự quan tâm dành cho Jisoo không chỉ xuất phát từ danh tiếng của BLACKPINK hay lượng người hâm mộ đông đảo. Khán giả còn muốn biết nữ thần tượng sẽ thể hiện thế nào khi không có Jennie, Rosé và Lisa đứng cạnh, liệu cô có đủ khả năng lấp đầy sân khấu bằng giọng hát, vũ đạo và thần thái riêng hay không.

Gần 10 năm hoạt động, giọng hát và vũ đạo của Jisoo vẫn là điểm gây tranh cãi

Gia nhập YG Entertainment từ năm 2011, Jisoo chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò lead vocal và visual, gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch cùng chất giọng trầm đặc trưng. Đồng hành cùng Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo góp mặt trong hàng loạt bản hit như BOOMBAYAH, Whistle, Playing With Fire, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom hay Shut Down, góp phần đưa BLACKPINK trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất thế giới.

Trong 10 năm qua, Jisoo luôn nổi bật với ngoại hình nhưng kỹ năng hát nhảy vẫn luôn gây tranh cãi

Trong đội hình bốn thành viên, cô thường được nhắc đến như gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của nhóm. Tuy nhiên, nếu xét riêng về kỹ năng biểu diễn, Jisoo lại là thành viên thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều.

Khả năng hát live là một trong những vấn đề được khán giả bàn luận nhiều nhất. Jisoo sở hữu chất giọng nữ trung trầm, màu giọng đặc trưng và có khả năng tạo điểm nhấn trong những đoạn hát riêng. Dù vậy, cô từng bị nhận xét hạn chế về kỹ thuật xử lý, khả năng chuyển giọng, độ linh hoạt khi lên những nốt cao cũng như sự ổn định khi vừa hát vừa thực hiện vũ đạo.

Sân khấu Flower từng gây tranh cãi của Jisoo tại Coachella 2023

Một trong những lần gây tranh luận đáng chú ý nhất diễn ra tại Coachella 2023. Trong phần trình diễn solo Flower, Jisoo bị một bộ phận khán giả nhận xét giọng hát chưa thực sự nổi bật, cách xử lý ca khúc còn đơn giản. Đặc biệt, khi đặt cạnh những màn solo của Jennie, Rosé và Lisa, tiết mục của cô bị cho là thiếu điểm nhấn về mặt trình diễn.

Không chỉ hát live, kỹ năng vũ đạo của Jisoo cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Ngay tại Coachella 2023, những động tác trong phần trình diễn Flower bị nhận xét còn cứng, thiếu độ uyển chuyển và chưa tạo được sức hút khi đứng cạnh dàn vũ công. Một số ý kiến cho rằng nữ thần tượng chưa thực sự làm chủ chuyển động cơ thể, khiến phần vũ đạo trở nên kém nổi bật.

Jisoo là điểm yếu của BLACKPINK tại Coachella năm đó

Tranh luận tiếp tục xuất hiện trong năm 2025, khi Jisoo quảng bá sản phẩm solo earthquake. Những đoạn video ghi lại vũ đạo của nữ ca sĩ được chia sẻ trên các diễn đàn Hàn Quốc, kéo theo nhận xét về khả năng bắt nhịp, độ dứt khoát và sự linh hoạt trong chuyển động. Một số bài đăng còn đặt kỹ năng nhảy của cô cạnh những thần tượng khác để so sánh.

Gần đây nhất, sân khấu quảng bá ADDICTED trên chương trình Show! Music Core chiều 7/11 tiếp tục khiến Jisoo trở thành tâm điểm tranh luận. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ trình diễn ca khúc này trên một chương trình âm nhạc kể từ khi phát hành. Với tiết tấu Pop/Dance/EDM sôi động, phần vũ đạo do biên đạo Lee Jung thực hiện được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ cho nữ thần tượng.

Sân khấu quảng bá gây tranh cãi gần nhất của Jisoo

Tuy nhiên, màn trình diễn lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả nhận xét động tác của Jisoo còn thiếu linh hoạt, có phần cứng và đơn điệu so với tiết tấu ca khúc. Thậm chí, một số bình luận ví chuyển động của nữ ca sĩ như robot, cho rằng phần điệp khúc chưa đủ bùng nổ và tạo được điểm nhấn. Khi đặt cạnh bản vũ đạo gốc do Lee Jung thể hiện, sự khác biệt trong cách chuyển động và cảm nhạc của Jisoo càng trở thành chủ đề bàn luận.

Dù đã có nhiều năm hoạt động trên sân khấu và ghi nhận những tiến bộ nhất định, Jisoo vẫn thường xuyên nhận về những ý kiến cho rằng động tác nhảy còn cứng, thiếu lực và chưa tạo được sự bùng nổ.

Trong khi Lisa được đánh giá cao về vũ đạo, Rosé nổi bật với giọng hát và Jennie có thế mạnh về thần thái trình diễn, Jisoo lại thường được nhắc đến nhiều hơn bởi ngoại hình

Trong khi Lisa được đánh giá cao về vũ đạo, Rosé nổi bật với giọng hát và Jennie có thế mạnh về thần thái trình diễn, Jisoo lại thường được nhắc đến nhiều hơn bởi ngoại hình và sức hút hình ảnh. Điều này khiến nữ thần tượng nhiều năm liền phải đối mặt với định kiến rằng lợi thế lớn nhất của cô nằm ở nhan sắc thay vì kỹ năng biểu diễn.

Tuy nhiên, Jisoo cũng đang cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong định hướng hình ảnh và âm nhạc cá nhân. Với ADDICTED, nữ ca sĩ thử nghiệm phong cách có phần nổi loạn, gai góc và mạnh mẽ hơn so với hình ảnh thanh lịch, nữ tính vốn quen thuộc. Đây cũng có thể xem là bước chuyển mình trong hành trình solo, khi Jisoo dần mở rộng giới hạn âm nhạc và thử sức với những màu sắc mới.

Jisoo đang có những thay đổi mới trong phần hình ảnh

Đặc biệt, từ nay đến tháng 4/2027, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giới thiệu thêm những ca khúc mới. Trước đó, Jisoo cũng từng úp mở với người hâm mộ về các sản phẩm âm nhạc sắp tới, khiến khán giả có thêm lý do chờ đợi những concept mới mẻ và sự thay đổi trong phong cách trình diễn của cô trước khi chính thức bước lên sân khấu Coachella.

Ở chiều ngược lại, Coachella cũng là cơ hội để Jisoo thay đổi những định kiến đã tồn tại suốt nhiều năm. Nếu nữ ca sĩ có thể lựa chọn một sân khấu thiên về giọng hát, xây dựng bản phối mới, kết hợp ban nhạc sống hoặc thiết kế vũ đạo phù hợp với thế mạnh của bản thân. Cô không nhất thiết phải trở thành một dancer xuất sắc như Lisa hay sở hữu màu giọng như Rosé, nhưng cần cho thấy sự tiến bộ và khả năng làm chủ tiết mục.

Sau gần 10 năm hoạt động, Jisoo đã xây dựng được vị thế riêng trong làng giải trí quốc tế, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và sức hút không thể phủ nhận. Tuy nhiên, danh tiếng chưa phải yếu tố bảo chứng cho một sân khấu thành công.

Với những tranh luận kéo dài về giọng hát và vũ đạo, Coachella 2027 sẽ là một cơ hội lớn để Jisoo có thể chứng minh năng lực của bản thân

Với những tranh luận kéo dài về giọng hát và vũ đạo, Coachella 2027 sẽ là một cơ hội lớn để Jisoo có thể chứng minh năng lực của bản thân. Khán giả có thể bị thu hút bởi cái tên Jisoo, nhưng để màn trình diễn thực sự thuyết phục, nữ ca sĩ vẫn cần chứng minh được khả năng hát live, trình diễn và tạo dấu ấn âm nhạc của riêng mình.

Ảnh: X/Getty