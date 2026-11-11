Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về sự kiện 70.000 người ở Hà Nội, cả MXH gọi tên BTS

Bài viết trên Fanpage Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, một bài đăng trên fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, thông tin này đặc biệt nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả yêu nhạc, nhất là những người hâm mộ Kpop tại Việt Nam. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Bài đăng trên fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thu hút nhiều sự quan tâm

Cụ thể, trên fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải một bài viết úp mở về sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Hàn Quốc tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop. Bài đăng hé lộ loạt từ khóa đáng chú ý gồm tháng 1, sự kiện kéo dài 2 ngày và quy mô lên tới 70.000 khán giả. Đặc biệt, dòng chữ “Cùng Manifest nào! 11:11 11/11” được đặt ở cuối poster như một lời gợi mở, trùng với thời điểm đăng tải bài viết vào đúng ngày 11/11 hôm nay. Hình ảnh đi kèm còn gây tò mò khi xuất hiện 7 bóng dáng nghệ sĩ nam trên sân khấu.

Bức ảnh xuất hiện 7 bóng dáng nghệ sĩ nam trên sân khấu gây tò mò

Dưới phần bình luận, chính fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hé lộ thêm thông tin

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, chính fanpage Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hé lộ thêm thông tin khi phản hồi một khán giả bằng câu nói: “Nhưng chương trình này là có hẳn 1 dàn K-Pop nhé các bạn!”. Đặc biệt, bình luận còn nhấn mạnh chi tiết “Chữ B có chữ B luôn”, kèm biểu tượng mặt cười đeo kính, khiến cộng đồng mạng càng tò mò về danh tính những nghệ sĩ sẽ góp mặt. Chi tiết này cũng phần nào xác nhận sự kiện không chỉ có một nghệ sĩ đơn lẻ mà sẽ quy tụ hẳn một dàn nghệ sĩ Kpop.

Những gợi ý này khiến nhiều người liên tưởng đến Golden Disc Awards lần thứ 41 - lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9-10/1/2027, trên sân khấu ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai lễ trao giải âm nhạc quy mô lớn này.

Rất nhiều bình luận gọi tên BTS

Ngay bên dưới bài đăng, hàng loạt cái tên được người hâm mộ đưa ra dự đoán như SEVENTEEN, Stray Kids,, TXT hay ENHYPEN. Tuy nhiên, cái tên được réo gọi nhiều nhất vẫn là BTS. Việc poster xuất hiện 7 bóng dáng nam nghệ sĩ khiến khán giả liên tưởng đến đội hình 7 thành viên của nhóm. Chưa kể, sắc tím chủ đạo vốn gắn liền với BTS và cộng đồng ARMY, cùng gợi ý về chữ B từ fanpage càng khiến giả thuyết này được bàn luận sôi nổi.

Đội hình 7 thành viên cùng màu sắc chủ đạo là màu tím là những hình ảnh quen thuộc với BTS

Những đồn đoán về Golden Disc Awards lần thứ 41 càng nhận được sự quan tâm khi đặt trong bối cảnh lễ trao giải đã xác nhận tổ chức tại Việt Nam vào đầu năm 2027. Trước đó, ban tổ chức lần lượt hé lộ hai gương mặt đầu tiên đồng hành cùng sự kiện là ca sĩ Sung Si-Kyung và diễn viên Mun Ka-Young trong vai trò MC. Với Sung Si-Kyung, đây còn là năm thứ 11 nam ca sĩ gắn bó với Golden Disc Awards trên cương vị MC. Trong khi đó, Mun Ka-Young cũng tạo được thiện cảm qua phong thái thanh lịch, khả năng dẫn dắt tự nhiên và sự kết nối với nghệ sĩ.

Golden Disc Awards vốn là một trong những lễ trao giải âm nhạc thường niên có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc, quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi bật trong năm. Vì vậy, việc sự kiện lần đầu lựa chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức càng khiến khán giả trong nước kỳ vọng vào quy mô dàn khách mời cũng như những sân khấu đặc biệt sẽ được mang đến Hà Nội.

Theo kế hoạch, Golden Disc Awards lần thứ 41 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại Hà Nội

Theo kế hoạch, Golden Disc Awards lần thứ 41 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời được thiết kế riêng trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây cũng là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý nhất tại Việt Nam vào đầu năm sau. Bởi vậy, thông tin về một chương trình kéo dài hai ngày, quy mô lên tới 70.000 khán giả cùng hình ảnh 7 nghệ sĩ nam trong bài đăng của fanpage Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến lễ trao giải này.

Đặc biệt, nếu những suy đoán của khán giả là chính xác, việc BTS có khả năng góp mặt tại sự kiện sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Nhóm nhạc gồm 7 thành viên, có màu sắc nhận diện gắn liền với sắc tím và tên gọi bắt đầu bằng chữ B, trùng hợp với một số chi tiết được fanpage hé lộ. Tuy nhiên, đây hiện vẫn chỉ là những liên tưởng từ phía cộng đồng người hâm mộ. Ban tổ chức chưa công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn cũng như chưa có thông tin xác nhận BTS sẽ xuất hiện tại Hà Nội.

Rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam đang chờ đợi sự xuất hiện của BTS tại lễ trao giải này

Trong bối cảnh Golden Disc Awards lần thứ 41 đang đến gần, danh sách nghệ sĩ tham dự, lịch trình các sân khấu và thông tin mở bán vé chắc chắn sẽ là những nội dung được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Nếu quy tụ được những nhóm nhạc hàng đầu Kpop, sự kiện không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức các sân khấu quốc tế ngay tại Việt Nam mà còn có thể trở thành một trong những cuộc hẹn âm nhạc đáng chú ý nhất của cộng đồng fan Kpop trong năm 2027.