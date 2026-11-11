VVIPs được BIGBANG chiều chuộng hết nấc.

Sau Hà Nội, BIGBANG tiếp tục mang hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động đến Việt Nam bằng một triển lãm truyền thông đa phương tiện tại TP.HCM. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của dự án tại Đông Nam Á, mở ra cơ hội để cộng đồng V.I.P Việt Nam tiếp tục hòa mình vào thế giới âm nhạc và những dấu ấn trong sự nghiệp của BIGBANG.

BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition in Ho Chi Minh City sẽ diễn ra tại VPBank Flagship HCMC, từ ngày 21/11/2026 đến 3/1/2027

Theo poster vừa được VPShow công bố, BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition in Ho Chi Minh City sẽ diễn ra tại VPBank Flagship HCMC, từ ngày 21/11/2026 đến 3/1/2027. Với thời gian tổ chức kéo dài hơn một tháng, triển lãm hứa hẹn trở thành điểm hẹn dành cho người hâm mộ BIGBANG tại TP.HCM trong dịp cuối năm. Tại đây, người hâm mộ Việt sẽ được hòa vào không gian triển lãm và mua merchandise chính thức của BIGBANG.

Trước đó, triển lãm truyền thông đa phương tiện của BIGBANG đã được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) và Hongkong (Trung Quốc). Ở Seoul, COSMOS được xây dựng như một không gian nghệ thuật đa phương tiện với 11 khu vực trải nghiệm, ứng dụng công nghệ trình chiếu, thực tế ảo (VR), hologram và các hoạt động tương tác. Mỗi khu vực khai thác một khía cạnh trong hành trình 20 năm của BIGBANG, từ âm nhạc, hình ảnh, những sân khấu đáng nhớ đến sự kết nối giữa nhóm và người hâm mộ.

Triển lãm BIGBANG 20th Anniversary Media Exhibition tại Seoul

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là khu vực VIRTUAL ORBIT, nơi người tham quan có thể đeo kính VR để trải nghiệm màn trình diễn ca khúc mới BiiiG, với hình ảnh các thành viên xuất hiện ở khoảng cách gần. Bên cạnh đó, COSMIC STAGE sử dụng công nghệ hologram, CONSTELLATION tái hiện những phiên bản lightstick vương miện Bang Bong qua các thời kỳ, còn DRAW OUR COSMOS cho phép người hâm mộ để lại lời nhắn và lưu giữ những kỷ niệm của riêng mình. Không gian COSMOS OF US cũng mang đến trải nghiệm tương tác khi hình ảnh khách tham quan được hiển thị theo thời gian thực.

Những không gian trải nghiệm chất nhất sẽ được BIGBANG mang đến triển lãm truyền thông đa phương tiện

Phiên bản tại Hongkong (Trung Quốc) tiếp tục duy trì cấu trúc 11 khu vực chủ đề, đồng thời có không gian bán merchandise chính thức và những sản phẩm giới hạn riêng cho triển lãm. Đây cũng là cơ sở để V.I.P Việt Nam kỳ vọng vào một phiên bản COSMOS được đầu tư tương tự tại TP.HCM.

Trước đó, hai đêm concert của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24 và 25/10 đã thu hút khoảng 90.000 khán giả. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ ở khu vực phía Nam không có điều kiện trực tiếp tham dự sự kiện. Triển lãm lần này mang đến cơ hội tiếp cận hành trình kỷ niệm 20 năm của nhóm ngay tại TP.HCM, thay vì phải di chuyển ra nước ngoài.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc đưa triển lãm COSMOS đến Việt Nam, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết: “Sau hai đêm world tour tại Hà Nội, triển lãm ‘COSMOS’ tại TP.HCM tiếp tục nối dài hành trình trải nghiệm trọn vẹn mà VPBank mong muốn mang đến cho người hâm mộ BIGBANG tại Việt Nam và khu vực. Việc lựa chọn TP.HCM cũng xuất phát từ mong muốn dành tặng cộng đồng V.I.P và khách hàng VPBank tại khu vực phía Nam một trải nghiệm riêng, độc đáo và đáng nhớ.

Thông qua hợp tác chiến lược với Creative MUT, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều sự kiện và mô hình trải nghiệm văn hóa, giải trí quốc tế đến Việt Nam, mở ra những cơ hội mới để công chúng được tiếp cận các sản phẩm giải trí đẳng cấp thế giới ngay tại quê nhà, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ văn hóa, giải trí khu vực.”

VPBank liên tục mang cơ hội gặp gỡ BIGBANG đến Việt Nam

Đáng chú ý, TP.HCM cũng là điểm đến đầu tiên của COSMOS tại Đông Nam Á. Sau sức hút từ hai đêm diễn ở Hà Nội, việc dự án kỷ niệm của BIGBANG tiếp tục lựa chọn Việt Nam cho một điểm dừng triển lãm cho thấy thị trường trong nước đang nhận được sự quan tâm đáng kể trong hành trình kỷ niệm 20 năm của nhóm. Đây cũng có thể xem là món quà dành cho những V.I.P chưa có cơ hội gặp BIGBANG tại Hà Nội.

Từ đây, câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhất có lẽ là: Liệu BIGBANG có trở lại Việt Nam trong thời gian tới? Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, những tương tác đáng nhớ giữa G-Dragon, Taeyang, Daesung và V.I.P Việt Nam đã khiến kỳ vọng về một lần tái ngộ tiếp theo ngày càng lớn. Việc nhóm tiếp tục có dự án kỷ niệm tại TP.HCM càng khiến người hâm mộ nuôi hy vọng về một màn xuất hiện đặc biệt. Sau những ngày Mỹ Đình ngập trong sắc vàng Bang Bong, hành trình kỷ niệm 20 năm của BIGBANG sẽ tiếp tục có một điểm hẹn ngay tại TP.HCM.