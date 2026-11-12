Ca khúc Việt gom 1 tỷ view, nhạc rần rần mạng xã hội nhưng ít ai biết mặt ca sĩ

Điệu nhảy của Conan bất ngờ đưa một ca khúc Việt phủ sóng khắp mạng xã hội.

Thời gian gần đây, giai điệu Nhẹ Buông liên tục xuất hiện trong các video trên TikTok, bắt đầu từ trào lưu ghép nhạc với hình ảnh thám tử Conan nhún nhảy hài hước. Từ một đoạn cắt ghép tưởng chừng chỉ mang tính giải trí, trào lưu nhanh chóng lan rộng, kéo theo hàng loạt video nhảy theo nhạc, dance challenge và những màn biến tấu sáng tạo của cộng đồng mạng. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh Conan, ca khúc của Hằng ssi kết hợp cùng Aries tis dần trở thành nhạc nền được đông đảo người dùng lựa chọn, phủ sóng trên nhiều nền tảng và thu về hàng tỷ lượt xem.

Nhẹ Buông - Hằng ssi

Phát hành ngày 30/9/2026, Nhẹ Buông là sản phẩm kết hợp giữa Hằng ssi và Aries tis. Ca khúc mang màu sắc Pop pha R&B và Indie, gây chú ý bởi giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai nhưng vẫn phảng phất nét buồn. Phần ca từ xoay quanh những cảm xúc trong tình yêu, từ sự tiếc nuối, day dứt đến khoảnh khắc một người lựa chọn buông bỏ để bước tiếp. Chính giai điệu dễ nhớ cùng nội dung gần gũi đã giúp Nhẹ Buông có lợi thế khi được sử dụng làm nhạc nền cho nhiều dạng video trên mạng xã hội.

Đoạn video thám tử Conan nhảy nhót trên nền nhạc Nhẹ Buông viral trên mạng xã hội

Tuy nhiên, sức hút của Nhẹ Buông thực sự bùng nổ nhờ một đoạn video ghép hình ảnh thám tử Conan nhảy nhót trên nền nhạc. Trong clip, Conan xuất hiện phía sau một nhân vật mặc vest, liên tục nhún nhảy, lắc lư theo nhịp điệu với biểu cảm khá hài hước. Sự tương phản giữa hình ảnh chàng thám tử nhí vốn nổi tiếng thông minh, nghiêm túc và màn chuyển động có phần ngẫu hứng tạo nên tình huống vừa bất ngờ vừa gây cười.

Đoạn video làm nên trào lưu Nhẹ Buông thực chất được chỉnh sửa từ phân cảnh cuối trong movie 3 của series Thám Tử Lừng Danh Conan mang tên Ảo Thuật Gia Cuối Cùng Của Thế Kỷ. Tuy nhiên, phiên bản lan truyền trên TikTok đã được người dùng biên tập, thêm hiệu ứng chuyển động để Conan liên tục nhún nhảy, lắc lư theo nhịp nhạc, tạo nên sự tương phản hài hước với Kaito Kid gần như đứng yên.

Điệu nhảy của Conan nhanh chóng trở thành trào lưu được đông đảo người dùng hưởng ứng

Từ một đoạn video chỉnh sửa mang tính giải trí, điệu nhảy của Conan nhanh chóng trở thành trào lưu được đông đảo người dùng hưởng ứng. Nhiều tài khoản liên tục sáng tạo những phiên bản mới, tái hiện động tác nhún nhảy đặc trưng, thậm chí không ít gương mặt nổi tiếng cũng tham gia cover, góp phần khiến hình ảnh Conan xuất hiện dày đặc trên TikTok. Trào lưu dần phát triển thành một dance challenge với nhiều biến thể, từ video nhảy cá nhân, nhảy đôi đến những màn cosplay và nội dung hài hước.

Nhẹ Buông đạt hơn 1 tỷ lượt xem và được sử dụng trong hơn 3,1 triệu video TikTok,

Trào lưu Conan nhảy không chỉ giúp Nhẹ Buông được biết đến rộng rãi hơn mà còn tạo nên cú bứt phá đáng kể cho ca khúc trên các nền tảng số. Tính đến hiện tại, âm thanh bài hát đã được sử dụng trong hơn 3,1 triệu video TikTok, với tổng lượt xem vượt 1 tỷ.

Trong khi đó, MV chính thức cũng cán mốc 2,8 triệu lượt xem trên YouTube. Từ một đoạn nhạc gắn với điệu nhảy hài hước của nhân vật hoạt hình, Nhẹ Buông dần trở thành lựa chọn quen thuộc của cộng đồng mạng, xuất hiện trong đủ kiểu video và liên tục được người dùng biến tấu. Hiệu ứng này giúp ca khúc của Hằng ssi có màn phủ sóng rộng rãi.

Hằng ssi tên thật là Nguyễn Vũ Thúy Hằng, sinh ngày 3/6/2001.

Hằng ssi tên thật là Nguyễn Vũ Thúy Hằng, sinh ngày 3/6/2001. Trước khi Nhẹ Buông trở thành hiện tượng, nữ ca sĩ đã có khoảng thời gian hoạt động âm nhạc khá sôi nổi với nhiều sản phẩm như Ngập Ngừng, Bfriend, Some Tình và Simple Things. Trong số đó, Thích Anh Cơ kết hợp cùng Aries tis là một trong những ca khúc nổi bật nhất, đạt hơn 2,5 triệu lượt nghe trên Spotify và được đông đảo người dùng TikTok lựa chọn làm nhạc nền cho các video sáng tạo nội dung. Các sản phẩm của Hằng ssi thường mang màu sắc trẻ trung, giai điệu dễ nhớ, khai thác những câu chuyện tình cảm gần gũi với người nghe.

Dù sở hữu nhiều ca khúc được cộng đồng mạng yêu thích, Hằng ssi lại không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay quảng bá hình ảnh cá nhân rầm rộ

Dù sở hữu nhiều ca khúc được cộng đồng mạng yêu thích, Hằng ssi lại không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay quảng bá hình ảnh cá nhân rầm rộ. Bởi vậy, sức lan tỏa của âm nhạc đôi khi còn vượt xa độ nhận diện của chính người thể hiện. Không ít khán giả đã quen thuộc với giai điệu Thích Anh Cơ, Ngập Ngừng hay Nhẹ Buông nhưng chưa chắc đã biết rõ nữ ca sĩ đứng sau những sản phẩm này.

Thành công của Nhẹ Buông vì thế không chỉ nối dài danh sách những sản phẩm được khán giả đón nhận của Hằng ssi mà còn tạo thêm cơ hội để nữ ca sĩ bước ra khỏi phạm vi quen thuộc của cộng đồng nghe nhạc trực tuyến. Từ một cái tên đứng sau những giai điệu được sử dụng rộng rãi trên TikTok, Hằng ssi đang dần được chú ý nhiều hơn với tư cách một nghệ sĩ độc lập. Và với sức bật từ Nhẹ Buông, hành trình âm nhạc của cô hứa hẹn sẽ còn nhận được nhiều sự quan tâm.

Ảnh: FBNV