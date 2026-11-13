Mất bao nhiêu để The Weeknd vẽ cả bầu trời điện ảnh cùng "vương hậu làng nhạc" và dâu hào môn Hề Mộng Dao trong 3 phút 42 giây?

The Weeknd đã có bản hit lớn nhất tại Trung Quốc ngay lúc này.

Ngày 12/11, The Weeknd chính thức trình làng MV Hong Kong, sản phẩm được mong chờ sau màn ra mắt bất ngờ tại concert của nam ca sĩ ở Hong Kong, Trung Quốc hồi tháng 10. Chỉ dài 3 phút 42 giây, MV gây chú ý khi quy tụ những cái tên đặc biệt: The Weeknd, "vương hậu làng nhạc" Vương Phi và siêu mẫu Hề Mộng Dao - nàng dâu hào môn đình đám đại gia sòng bạc. MV Hong Kong còn được xây dựng như một thước phim điện ảnh thu nhỏ, đưa khán giả trở về những năm 1980-1990 qua lăng kính nghệ thuật của đạo diễn Vương Gia Vệ.

MV Hong Kong - The Weeknd ft. Vương Phi

Theo chia sẻ của đạo diễn Evan Larsen với South China Morning Post, toàn bộ video được thực hiện trong khoảng một tuần, ngay trước thời điểm The Weeknd trình chiếu sản phẩm tại concert ở Kai Tak Stadium ngày 24/10. MV mở ra bằng khung cảnh bình minh trên bến cảng, sau đó đưa người xem đi qua những khu chợ đông đúc, đường phố với biển hiệu neon, các quán bar và không gian đô thị khi màn đêm buông xuống. Những khung hình của nam ca sĩ được đan xen với sự xuất hiện của Hề Mộng Dao trong chiếc xe thể thao đỏ lao qua đường hầm, mái tóc tung bay giữa ánh đèn thành phố.

Đạo diễn Evan Larsen lựa chọn lối kể chuyện bằng hình ảnh thay vì một cốt truyện nhiều tình tiết. Sự tương phản giữa nhịp sống náo nhiệt của thành phố và những khoảnh khắc cô độc của nhân vật tạo nên bầu không khí hoài niệm xuyên suốt sản phẩm. Những thước phim này gợi nhắc rõ nét đến phong cách thị giác của Vương Gia Vệ.

Phần hình ảnh đầy hoài niệm trong MV:

Hai tác phẩm Chungking Express và Fallen Angels là những nguồn cảm hứng quan trọng cho dự án. Đây cũng không phải sự liên tưởng ngẫu nhiên. The Weeknd vốn dành tình yêu đặc biệt cho điện ảnh Hong Kong, nhất là những bộ phim được thực hiện vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Chính sự yêu thích này đã trở thành một phần cảm hứng để nam ca sĩ thực hiện MV Hong Kong.

Màu sắc Vương Gia Vệ được tái hiện trong MV Hong Kong

Đáng chú ý, bìa đĩa đơn sử dụng một bức ảnh Hong Kong thuộc bộ sưu tập cá nhân của Christopher Doyle - nhà quay phim từng cộng tác với Vương Gia Vệ trong Chungking Express. Bộ phim này cũng chính là tác phẩm có sự tham gia của Vương Phi và Lương Triều Vỹ. Như vậy, từ âm nhạc đến hình ảnh, MV Hong Kong đều có sự kết nối với một giai đoạn vàng son của văn hóa đại chúng châu Á.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm là sự góp giọng của Vương Phi. The Weeknd sử dụng chất liệu từ Seasonal Wind (季候風), bản Cantopop được nữ ca sĩ phát hành năm 1993, đưa phần nhạc và giọng hát tiếng Quảng Đông nguyên bản vào ca khúc mới. Đây là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa bởi Vương Phi không chỉ được xem là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng nhất làng nhạc Hoa ngữ mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với chính điện ảnh Hong Kong, Trung Quốc thập niên 1990.

Phần hát Quảng Đông của Vương Phi trong ca khúc Hong Kong là điểm ăn tiền

Sự xuất hiện của Vương Phi khiến Hong Kong trở thành màn giao thoa giữa hai thế hệ âm nhạc. Một bên là The Weeknd với màu sắc R&B đương đại, một bên là giọng hát Cantopop mang tính biểu tượng đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Thay vì chỉ mượn một giai điệu quen thuộc để tạo hiệu ứng hoài niệm, nam ca sĩ đưa chính chất liệu âm nhạc bản địa vào trung tâm sản phẩm, biến ca khúc thành lời tri ân dành cho thành phố.

Bên cạnh hai tên tuổi âm nhạc, sự góp mặt của Hề Mộng Dao cũng là chi tiết thu hút sự chú ý. Sinh năm 1989, cô là một trong những siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, là thiên thần nổi tiếng của Victoria's Secret Fashion Show và xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang quốc tế. Hề Mộng Dao kết hôn với Hà Du Quân, con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân, trở thành nàng dâu của gia tộc kinh doanh và sòng bạc nổi tiếng Macau. Từ đó, cô thường xuyên được truyền thông Trung Quốc nhắc đến với danh xưng mỹ nhân lấy chồng hào môn.

Nhan sắc điện ảnh của Hề Mộng Dao trong MV

Trong MV Hong Kong, Hề Mộng Dao không chỉ xuất hiện như một gương mặt thời trang mà còn góp phần hoàn thiện bầu không khí điện ảnh của MV. Hình ảnh nữ siêu mẫu ngồi trên chiếc xe thể thao đỏ, di chuyển giữa những đường hầm và ánh đèn về đêm trở thành một trong những phân cảnh nổi bật nhất. Sự kết hợp giữa The Weeknd, Vương Phi và Hề Mộng Dao cũng tạo nên một đội hình đặc biệt, kết nối âm nhạc quốc tế, Cantopop và thời trang Trung Quốc.

Chi phí đầu tư không được tiết lộ. Điều đáng giá hơn nằm ở ý tưởng nghệ thuật và cách The Weeknd kết nối những chất liệu văn hóa tưởng chừng thuộc về những thế hệ, thị trường khác nhau. Một nghệ sĩ phương Tây như The Weeknd đã lựa chọn đi sâu vào tinh hoa điện ảnh Hong Kong, tái hiện tinh thần của những thước phim Vương Gia Vệ thay vì đơn thuần sử dụng thành phố làm phông nền. Anh còn đưa giọng hát của Vương Phi - biểu tượng Cantopop gắn liền với thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Hoa ngữ - vào một sản phẩm R&B đương đại, đồng thời mời Hề Mộng Dao đảm nhận vai nữ chính để hoàn thiện thế giới hình ảnh mang màu sắc Á Đông. Sự giao thoa ấy tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa văn hóa Đông - Tây, giữa những biểu tượng của nhiều thế hệ và giữa âm nhạc với điện ảnh.

. The Weeknd lần đầu trình diễn ca khúc tại Kai Tak Stadium vào ngày 24/10, mở màn cho chuỗi 4 đêm diễn tại thành phố

Trước khi MV chính thức ra mắt, ca khúc Hong Kong đã tạo được sức hút đáng kể. The Weeknd lần đầu trình diễn ca khúc tại Kai Tak Stadium vào ngày 24/10, mở màn cho chuỗi 4 đêm diễn tại thành phố. Đoạn video ghi lại màn trình diễn được nam ca sĩ chia sẻ trên Instagram nhanh chóng vượt 18 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thích. Đáng chú ý, hiệu ứng không chỉ dừng lại ở ca khúc mới mà còn đưa bản gốc Seasonal Wind của Vương Phi trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc. Theo những số liệu được Universal Music công bố, bản nhạc năm 1993 vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Rising của QQ Music và NetEase Cloud Music, đạt vị trí thứ 3 trên Apple Music China, đồng thời lọt Top 10 Spotify Hong Kong. Ca khúc cũng tăng 15 bậc, lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Shazam China Daily. Trên Douyin, chủ đề liên quan đến Seasonal Wind lọt Top 10 bảng thịnh hành chính thức của nền tảng.

Trong khi đó, ca khúc mới của The Weeknd cũng ghi nhận những thành tích đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc. Hong Kong có màn ra mắt lớn nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ nam phương Tây trên QQ Music. Trên NetEase Cloud Music, đây là ca khúc không sử dụng tiếng Quan Thoại có màn ra mắt ngày đầu lớn nhất trong vòng 5 năm, xét trên các chỉ số lượt nghe, yêu thích, lưu, bình luận và chia sẻ. The Weeknd đồng thời trở thành nghệ sĩ quốc tế đầu tiên trong 5 năm đứng đầu cả ba bảng xếp hạng Hot Song, Surging và New Music của nền tảng ngay trong ngày phát hành.

Đưa "vương hậu Cantopop" Vương Phi trở lại đầy hoài niệm, The Weeknd thắng lớn ở Trung Quốc

Tại Hong Kong, Trung Quốc, sản phẩm được đón nhận như một lời tri ân dành cho thành phố. Một số khán giả cho biết họ xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh gợi lại ký ức một thời. Trong thời lượng 3 phút 42 giây, The Weeknd đã kết nối âm nhạc, điện ảnh và thời trang thành một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương nhưng vẫn có khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu.