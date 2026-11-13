Bài hát mất 2 năm mới được ra mắt MV, bóc trần sự thật về nam rapper quê Hà Nội

Nam rapper vừa xuất hiện với một hình ảnh rất khác.

Sau 2 năm không phát hành sản phẩm âm nhạc chính thức, Wxrdie trở lại với MV Mấy Đứa Nhóc vào 20h ngày 12/11. Ca khúc nằm trong album THE WXRDIES, được nam rapper lựa chọn như một sản phẩm đặc biệt nhân dịp dự án tròn 2 năm phát hành. Thay vì xây dựng hình ảnh hào nhoáng, MV đưa khán giả theo chân Phạm Nam Hải trong một ngày bình thường, từ căn nhà gia đình đến con ngõ nhỏ ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội - nơi anh lớn lên trước khi được biết đến với nghệ danh Wxrdie.

Mấy Đứa Nhóc - Wxrdie

Mấy Đứa Nhóc là ca khúc mang màu sắc tự sự, kể về tuổi thơ, gia đình, những mối quan hệ và các trải nghiệm góp phần định hình con người Wxrdie hiện tại. Trong bài rap, nam rapper nhắc đến những ký ức thời thơ ấu, sự thiếu vắng những lời dạy bảo từ người cha và những bài học phải tự mình trải qua khi trưởng thành. Không chỉ kể về những tổn thương, ca khúc còn gợi lại những ước mơ, tình bạn và một phần ký ức mà mỗi người có thể vô tình bỏ quên khi lớn lên.

Mấy Đứa Nhóc được Wxrdie xem là ca khúc yêu thích nhất trong album THE WXRDIES

Đáng chú ý, Mấy Đứa Nhóc được Wxrdie xem là ca khúc yêu thích nhất trong album THE WXRDIES. Đây cũng là lý do nam rapper lựa chọn bài hát để thực hiện MV nhân dịp kỷ niệm 2 năm dự án ra mắt.

MV Mấy Đứa Nhóc được xây dựng như một cuốn nhật ký hình ảnh ghi lại một ngày bình thường của Phạm Nam Hải. Sản phẩm mở đầu bằng những hoạt động đời thường tại nhà như cho cá ăn, tưới cây, sinh hoạt trong không gian quen thuộc của gia đình. Sau đó, Wxrdie bước ra con ngõ nhỏ ở Quan Hoa, Cầu Giấy, gặp gỡ hàng xóm và những người đã chứng kiến anh trưởng thành.

MV Mấy Đứa Nhóc được xây dựng như một cuốn nhật ký hình ảnh ghi lại một ngày bình thường

Hành trình tiếp tục với những khoảnh khắc đạp xe qua phố, dắt chó đi dạo quanh Hồ Tây, ngắm hoàng hôn. Không có những bối cảnh dàn dựng cầu kỳ, MV tập trung ghi lại những lát cắt giản dị trong cuộc sống của nam rapper, từ đó tái hiện một Hà Nội rất riêng qua những địa điểm gắn với tuổi thơ anh.

Ở nửa sau MV, Wxrdie đến studio thu âm, chơi FIFA cùng bạn bè và chuẩn bị cho lịch trình biểu diễn buổi tối. Từ hình ảnh Phạm Nam Hải gần gũi trong đời thường đến Wxrdie đầy năng lượng trên sân khấu, sản phẩm tạo nên sự đối lập giữa hai phiên bản của cùng một con người. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn về chàng rapper phía sau nghệ danh, vẫn gắn bó với gia đình, bạn bè và khu phố nơi mình lớn lên.

Wxrdie tên thật là Phạm Nam Hải, sinh ngày 10/2/2000 tại Hà Nội

Wxrdie tên thật là Phạm Nam Hải, sinh ngày 10/2/2000 tại Hà Nội. Anh bắt đầu tiếp xúc với rap từ khi còn học lớp 7, ban đầu hoạt động dưới nghệ danh Word. Những sáng tác đầu tiên của nam rapper mang màu sắc học trò, xoay quanh các câu chuyện tuổi trẻ với cách thể hiện có phần ngây ngô, hồn nhiên. Theo thời gian, Wxrdie dần thay đổi tư duy âm nhạc, thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau và xây dựng phong cách riêng.

Năm 2020, Wxrdie trở thành một trong những gương mặt được chú ý tại chương trình King Of Rap. Ngay từ vòng đầu tiên, phần trình diễn của anh nhận được cả 4 lựa chọn từ dàn giám khảo. Wxrdie góp mặt trong Top 10 chung cuộc trước khi dừng chân tại vòng bán kết.

Wxrdie được nhiều khán giả biết đến khi tham gia King Of Rap

Sau chương trình, Wxrdie tiếp tục hoạt động trong cộng đồng hip-hop, phát hành nhiều sản phẩm và kết hợp với các rapper, producer thuộc thế hệ mới. Một số ca khúc được khán giả biết đến của anh có thể kể đến Harder, Trapstar, Cần Gì Nói Iu, Em Iu hay TETVOVEN. Bên cạnh khả năng viết lời, nam rapper còn được chú ý bởi cách sử dụng autotune, những đoạn chuyển flow nhanh và màu sắc trap đặc trưng. Anh cũng từng có những màn kết hợp đáng chú ý với Andree Right Hand, KayC, 2Pillz, tlinh và nhiều nghệ sĩ khác.

Năm 2024, Wxrdie phát hành album đầu tay THE WXRDIES. Dự án gồm 24 ca khúc, quy tụ 29 nghệ sĩ và cộng sự tham gia, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Thái VG, JustaTee, Gill, 24k.Right, KayC, Lil Wuyn và Dangrangto.

Năm 2024 Wxrdie phát hành album đầu tay THE WXRDIES

Wxrdie cho biết có những ca khúc trong album đã được anh ấp ủ từ 3-4 năm trước, trong khi một số bài chỉ hoàn thành trước ngày phát hành khoảng 1-2 tháng. Với nam rapper, tên gọi THE WXRDIES không chỉ đại diện cho riêng mình mà còn là thành quả của những người cộng sự đã cùng tham gia thực hiện dự án. Album vì thế trở thành dấu mốc cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Wxrdie trên con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Sự trở lại với Mấy Đứa Nhóc sau 2 năm vắng bóng vì thế mang ý nghĩa như một lần nhìn lại của Wxrdie

Sự trở lại với Mấy Đứa Nhóc sau 2 năm vắng bóng vì thế mang ý nghĩa như một lần nhìn lại của Wxrdie, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở hành trình trưởng thành của chính mình. Từ cậu nhóc lớn lên trong con ngõ nhỏ ở Quan Hoa đến rapper từng bước khẳng định màu sắc riêng trong cộng đồng hip-hop Việt, Phạm Nam Hải giờ đây có thêm nhiều trải nghiệm để kể. Thay vì phô diễn hình ảnh nghệ sĩ, Wxrdie chọn trở về với những điều thân thuộc nhất, để khán giả nhìn thấy con người phía sau nghệ danh.

Ảnh: FBNV