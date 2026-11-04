Người đứng sau trào lưu "drill Việt Nam", đưa MCK, OSAD - Hà An Huy lên thẳng top 1 cả nước

Chân dung nhân tố bí ẩn đứng sau hàng loạt bản hit Top 1 Trending của MCK, OSAD và Hà An Huy.

Loạt ca khúc thống trị xu hướng nhạc Việt

Làn sóng Rap và Hip-hop Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi chất liệu Drill cùng Jerk Drill vươn lên từ vị thế dòng nhạc underground gai góc để trở thành xu hướng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc đại chúng. Từ một thể loại mang đậm tính đường phố, nhịp beat gắt và cấu trúc trống phức tạp, Drill đã len lỏi vào đời sống âm nhạc của khán giả trẻ, trở thành chất liệu quen thuộc xuất hiện liên tục trên Top Trending YouTube cũng như các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Giai đoạn bùng nổ của Drill tại thị trường Việt Nam ghi nhận cột mốc quan trọng vào tháng 4/2025 với sự xuất hiện của bản rap thap drill tu do MCK thể hiện. Chỉ với một verse rap ngắn khoảng 30 giây đặt trên nền nhịp Drill biến tấu độc đáo, ca khúc đã nhanh chóng chạm mốc vị trí quán quân Top Trending YouTube Việt Nam sau 4 ngày ra mắt. Tác phẩm này ngay lập tức tạo ra trào lưu "xây tháp" sôi nổi trong cộng đồng hip-hop. Hàng loạt tên tuổi nổi bật như Obito, TEZ, cùng nhiều rapper khác đã nhanh chóng tham gia thử thách, biến một bản rap ngắn ban đầu thành cuộc chơi sáng tạo quy mô lớn, lan tỏa rộng khắp mạng xã hội.

Giai đoạn bùng nổ của Drill tại thị trường Việt Nam ghi nhận cột mốc quan trọng vào tháng 4/2025 với sự xuất hiện của bản rap thap drill tu do MCK thể hiện

Sau cú hích mang tính bước ngoặt đó, hàng loạt sản phẩm tiếp nối liên tục ra đời, khẳng định sự phủ sóng của chất liệu âm nhạc này. Những bản phối như 2323 của MCK, T9 của Thiên Ngự Nguyên hay E Là Đôn Chề từ sự kết hợp giữa CoolKid và BAN đã tiếp tục thu hút sự chú ý của giới thưởng thức khi khoác lên các giai điệu quen thuộc một diện mạo hip-hop hiện đại.

Sau cú hích mang tính bước ngoặt đó, hàng loạt sản phẩm tiếp nối liên tục ra đời, khẳng định sự phủ sóng của chất liệu âm nhạc này

Gần đây nhất, sức hút của trào lưu này tiếp tục được chứng minh qua sản phẩm Như Một Người Rưng, ra mắt vào tối tháng 10/2026 với sự bắt tay giữa OSAD và Hà An Huy. Bản phối được biến tấu từ bản ballad quen thuộc Như Một Người Dưng của Thanh Hưng. Hai nghệ sĩ đã giữ lại phần giai điệu giàu cảm xúc, đồng thời bổ sung lời mới, flow rap sắc bén và cấu trúc phối khí theo phong cách drill jerk. Tính đến hiện tại, MV đã vượt mốc 7 triệu lượt xem, xuất sắc chiếm giữ vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam, khẳng định sức hút của dòng nhạc này trên thị trường đại chúng. Ngoài ra, ca khúc còn đạt những thành tích ấn tượng trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến khi debut #1 ở cả bảng xếp hạng iTunes Việt Nam và Spotify ngay trong những ngày đầu ra mắt và mới đây cán mốc 1 triệu lượt stream trên Spotify.

Gần đây nhất, sức hút của trào lưu này tiếp tục được chứng minh qua sản phẩm Như Một Người Rưng, ra mắt vào tối tháng 10/2026 với sự bắt tay giữa OSAD và Hà An Huy

Tính đến hiện tại, MV đã vượt mốc 7 triệu lượt xem, xuất sắc chiếm giữ vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam

Ca khúc debut #1 ở cả bảng xếp hạng Spotify ngay trong những ngày đầu ra mắt và mới đây cán mốc 1 triệu lượt stream trên Spotify

Các bản phối Drill dễ dàng được cắt thành những đoạn audio từ 15 đến 30 giây, đánh trúng xu hướng sáng tạo nội dung, thực hiện challenge của Gen Z trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok

Lý giải cho độ hot kéo dài của trào lưu Drill Việt Nam, có thể thấy cấu trúc nhịp điệu của dòng nhạc này cực kỳ phù hợp với thói quen thưởng thức âm nhạc ngắn của khán giả trẻ. Các bản phối Drill dễ dàng được cắt thành những đoạn audio từ 15 đến 30 giây, đánh trúng xu hướng sáng tạo nội dung, thực hiện challenge của Gen Z trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Instagram Reels. Sự lan tỏa tự nhiên trên không gian mạng đã trở thành bệ phóng đưa các sản phẩm Drill từ underground tiếp cận công chúng rộng rãi.

Gaz là ai?

Đứng sau thành công của chuỗi sản phẩm dẫn dắt trào lưu Drill tại Việt Nam là producer GAZ, tên thật là Ngô Văn Tiến, quê Bắc Ninh. Trước khi trở thành tên tuổi quen thuộc trên các bảng xếp hạng đại chúng, GAZ là một nhà sản xuất trẻ hoạt động bền bỉ trong cộng đồng nhạc underground. Anh tạo dựng dấu ấn riêng nhờ tư duy xử lý không gian âm thanh hiện đại, khả năng đan cài các tiết tấu nảy cùng việc khai thác những dải bass trầm đầy năng lượng.

Dấu mốc quan trọng đưa tên tuổi của GAZ nhận được sự chú ý rộng rãi của giới chuyên môn lẫn khán giả chính là màn hợp tác cùng MCK. Bản phối Tháp Rơi Tự Do theo phong cách Drill do anh sáng tạo được MCK lựa chọn làm chất liệu nền để phát triển thành bản hit thap drill tu do tạo nên hiện tượng âm nhạc đình đám và mở đường cho trào lưu "xây tháp" khuấy đảo thị trường.

Đứng sau thành công của chuỗi sản phẩm dẫn dắt trào lưu Drill tại Việt Nam là producer GAZ

Dấu mốc quan trọng đưa tên tuổi của GAZ nhận được sự chú ý rộng rãi của giới chuyên môn lẫn khán giả chính là màn hợp tác cùng MCK

Điểm nổi bật trong phong cách làm nhạc của GAZ nằm ở khả năng đặt những giai điệu trữ tình, giàu cảm xúc vào một không gian hòa âm hoàn toàn đối lập. Thay vì giữ nguyên cấu trúc phối khí an toàn của bản gốc, GAZ khai thác triệt để độ tương phản giữa nét mềm mại của melody với sự gai góc, phóng khoáng của beat Drill và Jerk Drill. Cách tiếp cận này được thể hiện rõ nét trong E Là Đôn Chề cũng như Như Một Người Rưng, khi chất tình cảm của bài hát được kết hợp cùng nhịp trống dồn mạnh mẽ, tạo nên trải nghiệm nghe nhạc vừa quen thuộc vừa tươi mới cho khán giả trẻ.

Bên cạnh những bản hit dẫn đầu xu hướng, GAZ còn liên tục ghi dấu ấn thông qua các dự án hợp tác cùng những nghệ sĩ như Quang Hùng MasterD hay CoolKid. Sự linh hoạt trong phong cách sản xuất cùng vị thế ngày càng được củng cố đã đưa GAZ trở thành một trong những producer trẻ được săn đón. Cột mốc khẳng định sự trưởng thành chuyên môn của anh là việc chính thức gia nhập dàn producer của chương trình âm nhạc thực tế The New Gene 2026, đứng chung hàng ngũ với nhiều nhà sản xuất tên tuổi trong ngành.

Cột mốc khẳng định sự trưởng thành chuyên môn của GAZ là việc chính thức gia nhập dàn producer của chương trình âm nhạc thực tế The New Gene 2026, đứng chung hàng ngũ với nhiều nhà sản xuất tên tuổi trong ngành

Thành công của dòng nhạc Drill tại Việt Nam trong thời gian qua là kết quả tổng hòa từ năng lực thể hiện của nghệ sĩ, chiến lược hình ảnh cũng như thị hiếu của công chúng. Tuy nhiên, vai trò của người đứng sau bàn sản xuất như GAZ là không thể phủ nhận. Từ bản phối mở màn cho trào lưu "xây tháp" đến những sản phẩm hợp tác đưa OSAD và Hà An Huy lên đỉnh Top Trending, GAZ đã chứng minh nhà sản xuất không chỉ đảm nhận khâu tạo beat đơn thuần, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình màu sắc âm thanh và đưa một trào lưu âm nhạc góc cạnh tiếp cận mượt mà với đại chúng.

Ảnh: Tổng hợp