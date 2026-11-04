Orange: Sự nghiệp của tôi đổi bằng mồ hôi và chất xám, đâu cần gắn liền với bất kỳ người đàn ông nào

Không còn là "cô gái buồn nhất", Orange giờ đây tự tin, điềm tĩnh và sẵn sàng kể câu chuyện trưởng thành bằng thanh âm hạnh phúc.

Gặp gỡ Orange

Người ta thường dễ bật cười trước một Orange lanh lẹ, hoạt ngôn trên các gameshow truyền hình, để rồi lại dễ dàng chìm vào tận cùng u sầu khi nghe những bản tình ca do cô tự chắp bút. Nhưng phía sau lăng kính đối lập ấy, Orange ngoài đời thực lại là một cô gái từng loay hoay rất lâu trong thế giới nội tâm của chính mình. Đó là một người thà tự gồng gánh mọi thứ đến kiệt sức chứ không biết cách mở lời nhờ vả, một người luôn ôm khư khư cảm xúc đến mức tổn thương, và từng thu mình lại vì những tự ti về ngoại hình.

Sự bùng nổ tại các chương trình truyền hình thực tế gần đây không chỉ mang cái tên Orange đến gần hơn với công chúng, mà còn vô tình đập vỡ lớp vỏ bọc an toàn mà cô từng tự dựng lên. Guồng quay đó buộc một người vốn quen che giấu cảm xúc phải học cách đối thoại, học cách làm quen với sức nóng của đám đông, và quan trọng nhất: học cách chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của bản thân.

Gặp lại Orange trong những ngày đang ấp ủ cho một album mới, không còn thấy bóng dáng của "cô gái buồn nhất thế giới" từng quen thuộc với khán giả. Thay vào đó là một Orange bình thản hơn, đang tận hưởng một tình yêu lành mạnh và biết cách kiêu hãnh thốt lên: "Bây giờ tôi thấy tôi đẹp quá trời!".

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Orange không nói những lời đao to búa lớn về hào quang sự nghiệp. Cô chọn cách ngồi xuống, bóc tách từng nút thắt trong quá khứ, nói về cách bản thân mở khóa "luân xa lời nói", và lý do vì sao cô muốn gửi lại trọn vẹn sự dũng cảm cho cô bé Orange 18 tuổi năm xưa.

Từ một cô gái bất ngờ nổi tiếng với một bản hit lớn, trải qua nhiều biến cố để hoạt động độc lập và gần đây nhất là tỏa sáng tại các chương trình truyền hình thực tế, Orange đã có một hành trình đầy dấu ấn. Nhìn lại chặng đường này, theo bạn, điều kiện tiên quyết nào giúp một nghệ sĩ vươn lên và giữ được sức nóng tại thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại?

Thật sự, để đưa ra một công thức thành công chung cho toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam lúc này thì tôi không thể, vì mọi thứ rất khó lường và khó dự đoán. Nhưng xét riêng câu chuyện cá nhân, điều giữ tôi lại với nền âm nhạc và giúp tôi tiếp tục làm nghề đến tận bây giờ chính là mong muốn được thay đổi. Tôi không muốn tự nhàm chán với chính bản thân mình.

Ngày xưa, khi mới bắt đầu đi hát, tôi nổi lên từ một ca khúc kết hợp cùng rapper, định hình là một nữ ca sĩ chuyên hát hook. Khi rời khỏi công ty cũ, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục hướng đi đó nữa, vì nếu cứ như vậy, tôi sẽ đi về đâu? Khán giả sẽ không bao giờ biết được tôi thực sự là một nghệ sĩ như thế nào, màu sắc âm nhạc ra sao. Đó là lúc tôi tập tành tự sáng tác, bắt đầu từ Khi em lớn. Trước đó tôi cũng từng viết, nhưng Khi em lớn là bản hit đầu tiên do chính tay tôi chắp bút.

Từ cột mốc đó, tôi mới có ý niệm sâu sắc hơn về việc xây dựng một cá tính âm nhạc riêng biệt và rõ nét. Chẳng hạn, khi làm album Cam'On, tôi quyết tâm rằng trong thời kỳ đó, không ai có thể buồn hơn tôi được. Tôi phải là cô gái buồn nhất thế giới này, đã buồn là phải buồn cho tới! Có lẽ điều đó đã thành công khi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả về một Orange gắn liền với những bản nhạc u sầu, sâu sắc và đầy tính chiêm nghiệm.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, đặc biệt là sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, tôi đã khám phá thêm nhiều khía cạnh mới của bản thân. Tôi nhận ra mình không chỉ hát được ballad mà còn có thể thử sức với nhiều thể loại khác như R&B, Hiphop hay những dòng nhạc mà tôi đã yêu thích từ lâu. Trước đây, vì áp lực thị trường hay vì chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn nên tôi chưa từng thử. Tôi nghĩ bây giờ chính là điểm rơi phù hợp. Sau một thời gian tích lũy đủ trải nghiệm và sự tự tin từ bên trong, tôi quyết định kỷ nguyên âm nhạc tiếp theo này sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Việc tham gia chương trình truyền hình thực tế đã giúp cái tên Orange đến gần hơn với đông đảo công chúng. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng mang đến áp lực không nhỏ về việc giữ chân khán giả. Orange đối diện thế nào với tính chất "đến nhanh, đi nhanh" của tệp fan truyền hình thực tế?

Trước khi bước vào chương trình, tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân về những được - mất. Tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tham gia. Tôi biết rằng khi bước vào sân chơi này, khán giả sẽ nhìn thấy rõ hơn khía cạnh con người thật của tôi: từ cá tính, cách đối nhân xử thế, đến cách tôi làm việc cùng các đồng nghiệp khác. Cộng hưởng với sự xuất hiện của 29 chị em còn lại, công chúng sẽ cảm thấy gần gũi với cái tên Orange hơn, thay vì trước đây chỉ nghe nhạc mà không biết mặt mũi cô ấy ra sao.

Thế nhưng, điều phải đánh đổi là tệp khán giả từ các show truyền hình thực tế có thể sẽ không trở thành fan cứng của mình, nếu tôi không chứng minh được bản thân có một cá tính thực sự nổi bật. Nếu cứ mải miết chạy theo guồng quay và xu hướng của show thực tế, những dòng người đến rồi đi sẽ diễn ra rất nhanh.

Tôi tự nhận thấy điều đó qua kênh broadcast của mình. Khi tôi đang tham gia thi, con số người theo dõi rất cao, nhưng ngay khi chương trình kết thúc, mỗi ngày lại có rất nhiều người rời đi vì không còn sự kiện gì để theo dõi nữa. Các tương tác sôi nổi với 29 chị em cũng thưa dần, không còn những dịp gặp gỡ đông đủ, chơi trò chơi hay làm nhạc cùng nhau trên tivi nữa. Bây giờ, chỉ còn lại tôi và âm nhạc của chính mình. Họ rời đi là điều rất hiển nhiên, nhưng chính nhờ những người rời đi đó, tôi mới nhìn lại xem còn bao nhiêu người chọn ở lại. Và tôi nhận ra con số đó không hề nhỏ. Những khán giả mới đến và quyết định đồng hành cùng tôi vì họ thực sự yêu thích âm nhạc và quý mến con người tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng, câu chuyện quan trọng nhất là sau khi cuộc thi kết thúc, mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng sự thật là trong suốt quá trình thi, tôi đã cống hiến và vắt kiệt rất nhiều chất xám. Nếu cố ép bản thân tung ra một sản phẩm chưa ưng ý, thiếu trọn vẹn chỉ để tranh thủ "đu sóng", thì đó là sự không công bằng với khán giả của tôi. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian hơn để trau chuốt sản phẩm thật chỉn chu, đồng thời tạo một khoảng nghỉ để người nghe bớt "ngán", trước khi tôi chính thức trở lại.

Có một nghịch lý khá phổ biến ở thị trường Việt Nam và thế giới: nhiều nghệ sĩ có chuyên môn giỏi, sản phẩm được đánh giá cao nhưng lại chật vật trong việc chuyển hóa thành lượt nghe hay xây dựng cộng đồng fan vững chắc. Từ góc nhìn cá nhân, bạn lý giải bài toán này ra sao?

Theo tôi, việc được giới chuyên môn đánh giá cao đã là một niềm vui và là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Đừng bao giờ biến lời khen đó thành nỗi ấm ức trong lòng. Tôi nghĩ khi một nghệ sĩ chưa đạt được độ nổi tiếng như kỳ vọng, chưa gặp thời hay chưa có một lượng fan cứng hùng hậu, đó đơn giản là vì họ có "thiên thời, địa lợi" nhưng chưa đủ "nhân hòa" - thời điểm bứt phá thực sự của họ chưa tới nên mọi thứ chưa thể bùng nổ.

Tôi quan sát thấy một vài đồng nghiệp xung quanh cũng mang nỗi ấm ức đó, kiểu như: "Tại sao tôi giỏi, được khen ngợi và đánh giá cao quá trời mà lại không có nhiều fan?", và điều đó khiến họ mắc kẹt rất lâu. Câu chuyện của chúng ta là hãy cứ nỗ lực hết mình. Ai thương mình thì họ sẽ ở lại. Nếu muốn có thêm nhiều khán giả, hãy kiên trì làm nghề lâu hơn, rồi con số ấy tự khắc sẽ tăng lên. Đến khi may mắn mỉm cười, chúng ta sẽ biết ơn bản thân nhiều hơn là chìm đắm trong sự ấm ức.

Tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ chị Phùng Khánh Linh, một người chị mà tôi quan sát từ lâu và cảm thấy chúng tôi có chung một tư duy: Cứ làm đi, đừng đặt quá nhiều câu hỏi, cũng đừng bận tâm người ta đánh giá mình cao hay thấp. Người ta còn đánh giá nghĩa là mình nên vui rồi. Khi khán giả vẫn còn thắc mắc "tại sao cô ấy chưa nổi?", chứng tỏ họ vẫn biết đến sự tồn tại của mình. Việc của mình là cứ cống hiến, và khi nào thành công chạm ngõ, mình sẽ nói lời cảm ơn.

Trở lại với âm nhạc, nếu Cam'On từng là cuốn nhật ký ghi lại những tổn thương, thì ở album thứ hai này, Orange muốn mang đến một câu chuyện mang tính đại diện cho điều gì? Bạn mong khán giả sẽ chạm đến khía cạnh nào ở mình?

Tôi nghĩ âm nhạc và hành trình nghệ thuật của tôi luôn song hành cùng sự trưởng thành, và khán giả cũng đang lớn lên cùng với tôi. Con người mà, đâu thể nào cứ chìm đắm mãi trong đau khổ. Câu hỏi đặt ra là: Mọi người đã biết một Orange đau khổ trông như thế nào rồi, vậy thì khi hết khổ, cô ấy sẽ ra sao? Album sắp tới sẽ là câu trả lời cho điều đó.

Nói vậy có nghĩa, chúng ta sắp được diện kiến một phiên bản Orange biến chuyển và bứt phá hơn rất nhiều?

Đúng vậy. Có thể tôi vẫn sẽ là một cô gái hay suy tư, mang nhiều trăn trở, bởi đó gần như là bản ngã bất di bất dịch bên trong tôi rồi. Tuy nhiên, sẽ có những bài học về cảm xúc và đời sống mà ở album trước tôi chưa kịp nhận ra. Trong album này, mọi người sẽ thấy cô gái ấy đã chuyển biến thế nào và trưởng thành hơn ra sao.

Giả sử không còn áp lực nào về thành tích hay độ nhận diện, bạn sẽ muốn "cháy" hết mình với thể loại âm nhạc nào? Có khía cạnh nào trong âm nhạc chưa dám thể hiện ra bên ngoài vì chưa đúng thời điểm không?

Ngay ở thời điểm hiện tại, trong album mới này, mọi người sẽ thấy tôi thể nghiệm rất nhiều thể loại khác nhau, và đó mới chỉ là 1/10 những gì tôi muốn thử. Trong tương lai, tôi khao khát được thử sức sâu hơn ở nhiều dòng nhạc khác. Tôi là người nghe nhạc rất đa dạng, đặc biệt là nhạc quốc tế. Tôi nhận thấy thế giới đã đi rất xa và các nghệ sĩ đã thử nghiệm muôn vàn thứ mới lạ. Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Tôi đã chôn chân trong vòng tròn an toàn quá lâu, và dẫu sự an toàn đó từng mang lại nhiều lợi ích, nhưng đã đến lúc tôi phải bước ra ngoài và chấp nhận rủi ro một chút.

Trong album lần này Orange đã thể nghiệm rất nhiều. Nhưng có ý tưởng "điên rồ" nào bạn vẫn tự nhủ phải cất lại chờ 1-2 năm nữa khi đã đủ can đảm mới dám phô diễn không?

Chưa dám làm ư? Hiện tại, cái gì từng không dám làm thì tôi đều đưa vào làm cả rồi. Album này là một quá trình làm nghề thật "đã đời" và bằng một cách nào đó, nó vận luôn vào hành trình phát triển của tôi.

Tôi tự nhận mình là người vừa dũng cảm lại vừa hèn. Hai thứ rất mâu thuẫn nhưng tồn tại cùng một con người. Tức là, tôi vừa làm vừa sợ. Khi tung ra những bài hát quá đỗi khác biệt so với trước đây, tôi để ý thấy hiệu ứng ban đầu không bùng nổ ngay lập tức như xưa, mà nó đi theo hướng "slow-burn" chậm rãi hơn.

Lúc đầu thấy những con số khác ngày xưa mình cũng sợ, tự hỏi “Hay là mình đi sai hướng?” Nhưng nỗi sợ đó chỉ kéo dài chừng 5 đến 10 phút thôi. Sau đó, tôi gạt đi và nhủ thầm: "Cứ làm thôi!". Vừa làm vừa sợ cũng được, nhưng phải đi cho đến tận cùng con đường này để mọi người thấy trọn vẹn bức tranh âm nhạc mà tôi muốn truyền tải. Tôi quyết định đặt niềm tin tuyệt đối vào quá trình này. Hiện tại, những điều không dám làm thì không có ở trong này, toàn là những thứ tôi đã dám làm hết. Có lẽ trong tương lai, khi khai phá thêm được những nỗi sợ mới, tôi sẽ tiếp tục đương đầu và làm tiếp.

Đem chất liệu từ những bức xúc, trải nghiệm cá nhân vào bài hát đôi khi giống như việc "bày gan ruột" cho hàng ngàn người xem. Đã bao giờ bạn sợ mình đang cho đi quá nhiều sự riêng tư? Đâu là ranh giới an toàn của Orange khi đối thoại với khán giả bằng âm nhạc?

Thú thực, khi bắt đầu viết những ca khúc đầu tay, tôi không lường trước được rằng những câu chuyện cá nhân, những trang nhật ký mang đậm tính riêng tư của mình lại có thể tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ với lượng lớn người nghe đến vậy. Tôi coi đó là một sự may mắn vô giá đối với người nghệ sĩ.

Dù vậy, tôi luôn có sự chắt lọc nhất định khi sáng tác. Có những trải nghiệm, một khi đã đặt bút viết thành lời, tôi coi như mình đã bước qua nó và nhẹ nhàng cất lại như một chương cũ của cuộc đời. Đôi khi, việc viết ra cũng là cách để tôi tự cởi trói những nút thắt trong lòng. Tôi thấy việc khán giả lắng nghe, đồng cảm và yêu mến những câu chuyện ấy là một điều vô cùng đẹp đẽ. Còn những ranh giới riêng tư nào tôi muốn cất giữ cho riêng mình, thì chắc chắn khán giả sẽ không bao giờ biết được. Mình giữ cho riêng mình mà.

Gần đây, sự tái hợp với Hoàng Dũng trong Cứ thế sau 5 năm mang lại rất nhiều hoài niệm. Cùng ngồi lại viết nhạc ở thời điểm hiện tại, bạn thấy hai anh em đã thay đổi ra sao, và tâm thế của "cô gái" trong câu chuyện có gì khác so me với thời Khi em lớn?

Tôi và anh Hoàng Dũng từng có một giao ước: cứ sau 5 năm, nếu hai anh em vẫn còn gắn bó, chúng tôi sẽ cùng nhau làm một bài hát kỷ niệm.

5 năm qua, đã có quá nhiều sự thay đổi. Bây giờ anh Dũng là Anh Tài, còn tôi là Em Xinh, cả hai đều vừa bước ra từ những chương trình truyền hình thực tế lớn và có nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp. Về cuộc sống đời thường, chúng tôi cũng trải qua nhiều va vấp và có thêm những câu chuyện cá nhân sâu sắc hơn.

Ở giai đoạn này, thật may mắn là tôi không còn bị bủa vây bởi những nỗi buồn đau nữa. 5 năm trước, khi tìm đến anh Dũng, tôi chỉ là một cô bé đầy lạc lõng và mất phương hướng. Còn hiện tại, tôi đang được đón nhận nhiều tình yêu thương, có những cộng sự và khán giả luôn ủng hộ âm nhạc của mình, nên tâm thế cũng hoàn toàn khác. Tôi tự nhủ, tại sao hai anh em không làm một bài hát tươi sáng hơn? Chúng tôi đã có một bài hát rất trưởng thành đầy xúc động rồi, bây giờ là lúc để tạo ra một giai điệu thật vui vẻ. Có thể vẫn đọng lại sự xúc động, nhưng tinh thần chủ đạo chắc chắn phải là niềm vui.

Vốn là người khá kín kẽ trong chuyện tình cảm, động lực nào khiến bạn thời gian qua quyết định cởi mở và thoải mái chia sẻ hơn về niềm hạnh phúc cá nhân của mình?

Trước đây tôi hơi bi quan, luôn có sẵn kịch bản tiêu cực trong đầu là sẽ không tới đâu đâu, nên thôi giấu đi cho rồi. Nhưng hiện tại, tôi không công khai, song cũng không còn cố ý che giấu nữa. Tôi đang tận hưởng một tình yêu lành mạnh, giúp tôi được chữa lành và nuôi dưỡng tinh thần rất nhiều. Tôi nghĩ, những ai cần biết thì họ sẽ tự biết.

Điều tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả của mình là: Tình yêu không hề tệ như mọi người vẫn lầm tưởng, và nó cũng không khiến chúng ta trở nên ngốc nghếch. Người ta hay bảo khi yêu, trong mắt người khác mình trông thật ngu ngốc.

Nhưng điều đó đâu có sao? Tôi đang sống trong một tình yêu đẹp và tôi hoàn toàn không thấy xấu hổ vì nó. Tôi muốn người nghe của mình bắt đầu làm quen với những thanh âm của hạnh phúc. Trước đây, họ đã quá quen thuộc với những câu chuyện chạm đáy nỗi đau hay những bước chân lạc lối trong âm nhạc của tôi. Giờ đây, khi tôi đã tìm thấy ánh sáng cho chương mới của cuộc đời, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải mang đến cho họ một câu chuyện tươi sáng và tích cực hơn.

Sự đồng hành thường xuyên của WOKEUP cùng Orange trong các dự án gần đây khiến dư luận đặt nhiều dấu chấm hỏi. Đây thuần túy là sự ăn ý về chuyên môn hay là một cách "ngầm công khai" của hai bạn?

Như tôi vừa chia sẻ, tôi không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Tôi luôn trân trọng sự đồng hành tuyệt vời này trong âm nhạc, bởi lẽ việc tìm được một cộng sự thực sự thấu hiểu và phối hợp trơn tru với mình là điều vô cùng hiếm có.

Những đồn đoán râm ran từ công chúng có vô tình tạo ra rào cản khi hai bạn làm việc chung không? Và nhìn vào quá trình hợp tác, điều gì giúp Orange cùng WOKEUP kết nối tốt nhất trong âm nhạc?

Thật ra, trong quá trình thực hiện album gần đây, tôi không chỉ làm việc riêng với WOKEUP mà còn có một cộng sự cực kỳ quan trọng khác trong đội ngũ, đó là bạn NewL. Thật may mắn khi cả ba chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý và tràn ngập tiếng cười. Tôi nghĩ chất keo gắn kết giúp chúng tôi làm việc vui vẻ đến vậy chính là sự ngưỡng mộ chân thành dành cho tài năng của nhau. Chỉ cần quan sát cách mỗi người say sưa với công việc, đó đã là điều vô cùng truyền cảm hứng.

Khi đời tư được chú ý, khán giả rất dễ "mổ xẻ" lời bài hát để đối chiếu với đời thực. Làm cách nào để bạn vạch rõ ranh giới, giữ cho sản phẩm nghệ thuật không bị biến thành một "bản tường trình" tình cảm?

Tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận tôi trong album này như một "nhân vật nữ" độc lập, và hãy chăm chú theo dõi hành trình mà cô ấy đang bước qua. Đừng quá rạch ròi đối chiếu xem chi tiết nào là thật, chi tiết nào là hư cấu.

Âm nhạc không nên bị trói buộc vào thực tế một cách cứng nhắc hay soi xét từng câu chữ. Mọi người khi nghe nhạc nên có diễn giải riêng của mình. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường đang yêu thôi. Ngoài kia cũng có rất nhiều cô gái bình thường đang yêu. Biết đâu câu chuyện của tôi không quá đặc biệt đến mức mọi người phải so với thực tế. Khán giả cứ việc lắng nghe, và nếu tìm thấy sự đồng điệu, mong rằng họ sẽ yêu mến những ca khúc ấy.

Nhưng trong quá trình làm việc, Orange có lo người ta sẽ quan tâm chuyện tình cảm nhiều hơn những gì mình muốn truyền tải hay không?

Thực ra từ trước đến nay, tôi đâu có nổi tiếng nhờ chuyện yêu đương. Tôi là một cô gái đã nỗ lực tột cùng, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và chất xám mới có được vị trí ngày hôm nay. Vì vậy, sự nghiệp của tôi không cần thiết phải gắn liền với tên tuổi của bất kỳ người đàn ông nào.

Tôi tin rằng khán giả lắng nghe âm nhạc của tôi chỉ đơn giản vì họ biết tôi đang yêu, chứ chẳng mấy ai bận tâm xem tôi yêu như thế nào. Những người yêu mến tôi không đến với tôi vì tò mò chuyện đời tư. Họ chọn ở lại vì chính âm nhạc của tôi.

Có một thực tế là nghệ sĩ nữ thường xuyên bị "bủa vây" bởi các câu hỏi về tình yêu hay chuyện lập gia đình so với đồng nghiệp nam. Theo bạn, phụ nữ có hoàn toàn sở hữu đặc quyền giữ lại những góc khuất riêng tư, ngay cả khi họ đang trong một mối quan hệ công khai?

Tất nhiên, tôi vẫn luôn giữ lại cho mình những ranh giới riêng tư mà tôi cho là xứng đáng được bảo vệ. Tôi nghĩ dù là nghệ sĩ nam hay nữ, chuyện bị bủa vây bởi các câu hỏi về tình yêu là điều khó tránh khỏi, bởi đó luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng

Khi một nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý, tự khắc người ta sẽ tò mò xem họ đang yêu ai, đang làm gì. Có thể mọi người không tin, nhưng cách tôi yêu đương cũng giản dị như bao người bình thường khác. Dù là mối quan hệ trong quá khứ hay hiện tại, tôi vẫn yêu và sống như một cô gái bình dị, không có gì quá đỗi khác biệt hay phô trương. Do đó, cũng chẳng có quá nhiều chất liệu ly kỳ để dư luận phải bàn tán đâu.

Trong tình yêu, Orange sẽ bị thu hút bởi một người có khả năng "đọc vị" mình ngay từ ban đầu, hay một người kiên nhẫn học cách thấu hiểu bạn qua thời gian?

Chắc là vế hai. Bởi vì tôi thực sự là một người rất khó hiểu. Tôi hiếm khi bày tỏ cảm xúc thật của mình ra ngoài, nên đôi khi lời nói và hành động của tôi không hề đồng nhất. Có những lúc tôi nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, khiến người đối diện dễ bị hiểu lầm hoặc vỡ mộng vì thấy tôi không giống như những gì họ tưởng tượng.

Một ví dụ điển hình mà mọi người rất hay nhầm lẫn: họ luôn nghĩ tôi là một người vô cùng vui vẻ và hài hước ở ngoài đời. Sở dĩ có ấn tượng đó là vì trên truyền hình, thông qua các màn đối thoại, sự tương tác với các nhân vật khác, cộng thêm hiệu ứng biên tập và không khí sôi động của chương trình, tôi hiện lên như một cô gái rất hướng ngoại và lanh lợi. Nhưng khi gặp tôi ngoài đời, nhiều người lại bất ngờ hỏi: "Ủa sao im lặng, hướng nội và ít đùa giỡn như trên tivi?”.

Sự thật là, tất cả những câu nói hài hước mà các bạn thấy trên sóng truyền hình gần như là toàn bộ vốn từ của tôi rồi, nhà đài đã gom hết lại, chỉ có nhiêu đó thôi. Ngoài đời, tôi đúng là một người trầm tính. Tôi không dễ dàng vui vẻ hay thoải mái mở lòng chia sẻ. Chỉ khi tiếp xúc vài lần và cảm thấy thực sự an toàn, tôi mới để cho đối phương thấy con người thật của mình. Đó là cơ chế phòng vệ tự nhiên của tôi từ trước đến nay.

Những ai thiếu kiên nhẫn có lẽ sẽ nghĩ tôi sống hai mặt hay giả tạo, rồi họ sẽ rời đi mà không buồn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Vì vậy, người tôi cần trong một mối quan hệ phải là người sẵn sàng cùng tôi bước qua những va chạm, xích mích để hiểu thêm từng lớp tính cách ẩn sâu bên trong. Tôi cần một người nguyện dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của tôi.

Với một người mang nhiều tâm tư và hoạt động trong môi trường sáng tạo đầy biến động như bạn, đâu là chân dung lý tưởng cho một người bạn đồng hành đường dài?

Thật ra tôi chưa suy nghĩ quá xa về một chặng đường dài.

Nếu được vẽ ra một bức tranh hoàn hảo nhất về người đó, bạn sẽ phác họa họ bằng những nét tính cách nào?

Cùng mình cố gắng thôi. Cùng trưởng thành thôi. Tôi là một cô gái suy nghĩ rất nhiều, đôi khi tư duy đi vào ngõ cụt không lối thoát. Vì thế, điều lớn nhất tôi mong cầu trên một chặng đường dài là được kề vai sát cánh bên một người có thể giúp tâm trí tôi được nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ thêm nữa. Đơn giản vậy thôi.

Phụ nữ độc lập thường tạo cảm giác họ có thể tự gánh vác mọi thứ. Nhưng sự mạnh mẽ ấy đôi khi lại là bức tường vô hình khiến bạn khó mở lời nhờ vả khi gặp khó khăn thực sự. Bạn giải quyết sự mâu thuẫn nội tâm này ra sao?

Bản thân tôi khá đồng cảm với vấn đề này. Tôi đã tự mình giải quyết những vấn đề cá nhân trong một thời gian quá dài. Đến mức khi muốn mở lòng, dù chỉ đơn thuần là rủ ai đó làm chung cho vui chứ chẳng phải nhờ vả gì, tôi cũng không biết cách mở lời ra sao. Những lúc như vậy tôi vô tình khiến những người xung quanh lầm tưởng rằng tôi không đủ tin tưởng họ, hoặc lầm tưởng tôi quá kiêu hãnh.

Nhưng sự thật là tôi rất sợ làm phiền người khác và lo sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Đó là rào cản lớn nhất khiến tôi luôn ngại mở lời. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây buộc tôi phải học cách lên tiếng. Nếu trước kia có sống chết tôi cũng tự ôm đồm, thì nay tôi đã biết cách mở lời nhờ giúp đỡ. Tôi tự nhủ, nếu không biết thì đừng giấu dốt nữa, hãy thẳng thắn nói: "Bạn ơi mình không biết cái này, giúp mình đi. Mình không thể làm cái này, bạn giúp mình đi".

Khi cho phép người khác giúp đỡ mình, họ cũng có cơ hội nhìn thấu con người thật của tôi hơn. Thay vì cứ gồng mình cố gắng chắp vá một cái gì đó chắc chắn không hoàn hảo mà còn làm mình căng thẳng hơn rất nhiều. Tôi nhận ra trong quá trình hợp tác giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều kỷ niệm đẹp và vui vẻ hơn rất nhiều.

Âm nhạc của Orange thường phảng phất sự hoài nghi và cô độc. Phải chăng bạn đặc biệt nhạy cảm với những "cảm xúc khó cất thành lời", hay toàn bộ đều được nhào nặn từ chất liệu đời thực?

Đây là một câu hỏi rất hay, cũng là điều tôi thường tự chất vấn chính mình. "Cảm xúc khó cất thành lời" là vấn đề bám rễ trong tôi từ rất lâu rồi. Những gì tôi viết ra trong bài hát thực chất chỉ phản ánh 1/100 những tâm tư và cảm nhận thực sự trong đầu tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn đang chật vật học cách giãi bày cảm xúc đúng thời điểm cần chia sẻ.

Thông thường, khi cảm xúc ùa đến, tôi lại bị bủa vây bởi hàng tá nỗi sợ: sợ làm người khác tổn thương, sợ nói ra sẽ mất lòng. Thế là tôi cứ ôm khư khư những tâm tư ấy một thời gian dài, đợi đến khi chúng tích tụ thành một rắc rối lớn hơn mới loay hoay tìm cách giải quyết. Giờ đây, tôi đang tập luyện cho mình thói quen: hễ cần nói là phải nói ngay.

Có lẽ, nét tính cách này bắt nguồn từ sự cô độc trong quá khứ. Hồi đó, tôi từng rơi vào hoàn cảnh nói mà chẳng ai màng lắng nghe, lâu dần hình thành nên thói quen thu mình lại, cho rằng nghĩ gì, buồn gì cứ giấu nhẹm đi là xong, vì có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng hiện tại, tôi đã giác ngộ được rằng: sự cô độc của tôi mang một vẻ đẹp riêng, nhưng tuyệt đối không được để nó biến chất. Không thể để nó biến tôi thành một kẻ khép kín, tuyệt giao với thế giới. Ngoài kia vẫn còn vô vàn điều thú vị chờ tôi lao ra khám phá. Và trong hành trình đó, tôi bắt buộc phải va chạm, gặp gỡ và học cách cất tiếng nói cho những cảm xúc của chính mình.

Từng có khoảng thời gian thu mình và cảm thấy không ai lắng nghe, bước ngoặt hay động lực nào đã thôi thúc Orange nhận ra tầm quan trọng của việc phải cởi mở và đối thoại nhiều hơn?

Tôi hay đi xem Tarot, và kỳ lạ là lần nào cũng nhận được một lời khuyên y hệt nhau. Năm nào trải bài ra, vũ trụ cũng gửi đến một thông điệp: "Phải học cách nói ra".

Cứ qua hết năm này đến năm khác mà vẫn nhận chung một lời khuyên, chứng tỏ tôi vẫn chưa biết cách giải phóng lời nói của mình. Đầu năm nay, khi tiếp tục đối diện với lá bài đó, tôi quyết định tự hứa với bản thân: Năm nay phải khác đi! Tôi bắt buộc phải tìm cách tra chìa khóa vào ổ, khai mở "luân xa lời nói" để tự giải thoát cho sự nhẹ nhõm của bản thân, đồng thời mở đường cho người khác bước vào và thấu hiểu tôi hơn.

Trước đây, bạn từng thẳng thắn đối diện với sự tự ti về ngoại hình. Nhìn lại những bất an từng khiến mình kiệt sức, bạn tin là bản thân đã hoàn toàn vượt qua, hay chỉ đơn giản là đang học cách sống chung và không để chúng thao túng cuộc đời mình?

Nếu trước đây tôi chỉ học cách đối phó tạm thời, thì bây giờ chính là giai đoạn mang tính quyết định để tôi thực sự bước qua nỗi ám ảnh đó. Gần đây, tôi có đọc lại những bình luận miệt thị ngoại hình trên các clip dự thi năm xưa, hoặc các đoạn video người ta cố tình đào bới lại quá khứ của tôi. Điều kỳ lạ là, tôi nhận ra mình không còn cảm thấy buồn bã hay tổn thương như trước nữa. Lý do rất đơn giản: bởi vì bây giờ tôi thấy tôi đẹp quá trời!

Tôi đẹp không phải vì tôi tự huyễn hoặc bản thân, mà bởi tôi trân trọng những nỗ lực không ngừng nghỉ để có được phiên bản ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì để tôi phủ nhận vẻ đẹp của chính mình. Khi tôi đã tự tin với vẻ đẹp đó, thì người ngoài có buông lời chê bai ra sao, trong mắt tôi, tôi vẫn là người đẹp nhất.

Vậy có thể hiểu, Orange đã tự tay đập bỏ những tiêu chuẩn khắt khe để tìm lại sự tự do và thanh thản cho bản thân?

Tôi nhận ra rằng, nếu cứ mải miết chạy theo tiêu chuẩn của người khác, thì đến bao giờ mình mới thực sự biết hài lòng? Nếu không giữ cho mình sự tỉnh táo để bứt ra khỏi cuộc đua vô hình đó, chắc chắn tôi sẽ tự đánh mất chính mình.

Quay ngược thời gian về những ngày đầu đi hát, khi phải đối đầu với sự phản đối từ gia đình. Đứng ở vị trí hiện tại với nhiều thành tựu, bạn nhìn nhận lại quyết định "cãi lời ba mẹ" năm xưa như thế nào?

Tôi tin rằng đến thời điểm hiện tại, cả tôi và gia đình đều đã tìm được câu trả lời thỏa đáng. Gần đây, khi hai mẹ con đứng rửa bát cùng nhau, mẹ đã buột miệng nói: "Có khi ngày xưa nếu con nghe lời mẹ đi làm bác sĩ, thì chưa chắc bây giờ con đã có được niềm vui như hiện tại". Câu nói đó đối với tôi giống như một sự ngầm công nhận từ mẹ.

Những quyết định của tuổi trẻ năm xưa đã mang lại cho tôi đủ va vấp và bài học, và dĩ nhiên, chúng ta đâu thể thay đổi quá khứ. Thay vào đó, tôi chọn cách biết ơn vì tất cả những gì đã xảy ra. Hiện tại, tôi đang sống rất vui vẻ và luôn thầm cảm ơn bản thân vì chọn con đường ca hát.

Nhìn lại thời gian đó, có điều gì Orange muốn nói với ba mẹ hoặc chính mình nhưng thời điểm đó chưa nói được, không dám nói ra không?

Nói gì nhỉ? Chắc có lẽ tôi sẽ nói với cô bé ngày xưa là "Cuộc đời này không đến nỗi buồn đến thế đâu".

Nhiều người mặc định trưởng thành đồng nghĩa với sự chai sạn và biết kìm nén cảm xúc. Nhưng với Orange ở thời điểm này, trưởng thành là phải mạnh mẽ vô song, hay là dũng cảm cho phép mình được yếu đuối mà không mảy may hổ thẹn?

Liệu tôi có thể cộng dồn cả hai yếu tố đó lại được không? Tức là tôi cho phép mình yếu đuối, không che giấu hay xấu hổ về điều đó, và rồi sau đó mình mạnh mẽ.

Bởi vì phải gồng mình mệt mỏi lắm! Tôi không tin có ai có thể sống bình ổn khi khoác trên mình lớp vỏ bọc giả tạo quá lâu. Sẽ đến lúc lớp vỏ đó nứt toác và những vấn đề cốt lõi giấu kín bên trong sẽ trồi lên. Thế nên, đau thì nhận là đau, vui thì cứ nhận là vui. Đừng cố nở một nụ cười không vui nữa. Với tôi đó là định nghĩa hoàn hảo nhất của trưởng thành.

Nếu bây giờ được gặp lại Orange năm 18 tuổi khi mới bắt đầu sự nghiệp chưa biết tương lai ra sao, nghĩ là cô gái 18 tuổi đó sẽ bất ngờ với Orange hiện tại về điều gì nhất?

Chắc chắn cô bé đó sẽ vô cùng kinh ngạc. Ở tuổi 18, tôi chưa bao giờ dám mường tượng ra viễn cảnh của ngày hôm nay. Lúc ấy, tôi chỉ biết mình có một tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và vô cùng khát khao được hát. Điều khiến cô bé năm ấy sốc nhất có lẽ là việc tôi của hiện tại đã trở thành một người viết nhạc và được khán giả yêu mến nhờ chính những sáng tác đó. Ngày xưa, tôi chỉ biết mình có một chút năng khiếu thanh nhạc và chuyên đi hát cover, không bao giờ dám mơ đến việc xây dựng được một cá tính âm nhạc độc bản, hay có khả năng tự tay vẽ nên bức tranh toàn cảnh cho sự nghiệp của mình. Đó thực sự là một bước tiến lớn.

Trong thời gian làm nghề vừa qua Orange đã thay đổi rất nhiều. Nếu gặp lại cô gái 18 tuổi đơn sơ chưa biết gì hết đó, Cam có muốn lấy lại điều gì mà mình cảm thấy đã đánh mất không?

Tôi lại có cảm giác muốn cho cô ấy cái gì đó hơn là lấy lại.

Vậy Orange muốn cho gì?

Tôi muốn trao cho cô ấy sự dũng cảm. Orange ngày xưa có những thất bại đầu đời do tự ti nhiều thứ. Chính sự tự ti đó là rào cản của rất nhiều cơ hội hay dẫn tôi tới quyết định sai. Mình sẽ cho sự dũng cảm để cô ấy không sợ bất cứ điều gì, dũng mãnh bước đi trên con đường của mình, tự tin về bản thân, tự tin là mình đẹp, tự tin mình xứng đáng được yêu thương.

Cảm ơn Orange đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất chân thật ngày hôm nay. Mong rằng cô gái Orange của hiện tại sẽ luôn kiêu hãnh và hạnh phúc với những lựa chọn của mình.