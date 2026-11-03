Đại mỹ nhân hát nhép hút 11 triệu lượt xem, không biết ngại là gì sao?

Nữ ca sĩ này tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Gần đây, Giselle (aespa) tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng sau khi đoạn video ghi lại phần trình diễn của cô trong buổi tiệc sinh nhật cá nhân được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, tại sự kiện sinh nhật mang tên 2026 GISELLE B-day PARTY [In MY Blood], nữ thần tượng đã thể hiện lại ca khúc I Miss You để tri ân người hâm mộ. Tuy nhiên, sự chú ý của cộng đồng mạng nhanh chóng chuyển hướng sang nghi ngờ nữ ca sĩ hát nhép trong khi trình diễn.

Gần đây, Giselle (aespa) tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng

Trong đoạn clip đang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, có một khoảnh khắc Giselle dừng hẳn hành động hát, đưa tay lên che mặt và thể hiện cảm xúc nghẹn ngào, thế nhưng phần âm thanh tiếng hát có lời vẫn tiếp tục phát ra từ hệ thống âm thanh nền mà không có sự đứt quãng nào.

Cộng đồng mạng nghi ngờ nữ ca sĩ hát nhép trong khi trình diễn ca khúc I Miss You tại sự kiện sinh nhật mang tên 2026 GISELLE B-day PARTY [In MY Blood]

Khoảnh khắc Giselle dừng hẳn hành động hát, đưa tay lên che mặt và thể hiện cảm xúc nghẹn ngào

Đoạn video ngắn ghi lại tình huống này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, trong đó có bài đăng đạt hơn mười một triệu lượt xem chỉ sau hai ngày đăng tải. Sự việc đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các luồng quan điểm trái chiều trên không gian mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng việc sử dụng bản thu sẵn có giọng hát đè trong các sự kiện giao lưu cá nhân là điều dễ thông cảm để giảm bớt áp lực thanh nhạc cho nghệ sĩ, trong khi số khác lại chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và cẩu thả trong một sân khấu mang tính chất kỷ niệm cá nhân với người hâm mộ.

Có bài đăng về việc nữ ca sĩ hát nhép đạt hơn mười một triệu lượt xem chỉ sau hai ngày đăng tải

Đáng chú ý, sự cố hát nhép này không phải là lần đầu tiên cái tên Giselle gắn liền với những ồn ào về thái độ hay chuyên môn kể từ khi chính thức bước chân vào ngành công nghiệp giải trí. Nhìn lại hành trình hoạt động của nữ thần tượng từ khi ra mắt cùng aespa, cô đã nhiều lần vướng vào các lùm xùm xoay quanh phát ngôn và hành động cá nhân.

Đáng chú ý, sự cố hát nhép này không phải là lần đầu tiên cái tên Giselle gắn liền với những ồn ào về thái độ hay chuyên môn kể từ khi chính thức bước chân vào ngành công nghiệp giải trí

Vào tháng 10/2021, Giselle từng vướng vào tranh cãi khi vô tình hát nhép và nhép theo từ ngữ nhạy cảm mang tính miệt thị người da đen

Vào tháng 10/2021, Giselle từng vướng vào tranh cãi khi vô tình hát nhép và nhép theo từ ngữ nhạy cảm mang tính miệt thị người da đen trong đoạn video hậu trường quay MV Savage. Sự việc khi đó đã gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế, buộc công ty quản lý phải nhanh chóng gỡ bỏ video gốc, đồng thời nữ thần tượng phải đăng tải bức thư tay xin lỗi chính thức trên tài khoản mạng xã hội của nhóm, thừa nhận bản thân đã bị cuốn theo bài hát một cách thiếu kiểm soát và không suy xét kỹ lưỡng.

Gần đây nhất, Giselle tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận quốc tế khi đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh mang màu sắc bạo lực, tội phạm, cùng sự xuất hiện của súng ống, dao và hình ảnh một nhà sản xuất mặc chiếc áo in hình nhân vật tai tiếng. Việc một thần tượng có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ lại thường xuyên chia sẻ những nội dung mang tính kích động hoặc nhạy cảm đã khiến cộng đồng mạng đặt ra dấu hỏi lớn về tư duy hình ảnh cũng như trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hoạt động, nữ thần tượng cũng không ít lần gây tranh cãi bởi những phát ngôn bị cho là thiếu chuẩn mực hoặc thái độ đáp trả thẳng thắn đối với những bình luận tiêu cực từ các antifan trong các buổi phát trực tiếp.

Gần đây nhất, Giselle tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận quốc tế khi đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh mang màu sắc bạo lực, tội phạm, cùng sự xuất hiện của súng ống, dao

Hình ảnh trên instagram cá nhân của Giselle có liên quan đến tội phạm khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích dữ dội

Những lùm xùm này đã khiến Giselle trở thành một trong những thành viên vướng nhiều ý kiến trái chiều nhất của aespa

Những lùm xùm này đã khiến Giselle trở thành một trong những thành viên vướng nhiều ý kiến trái chiều nhất của aespa bên cạnh những thành tích âm nhạc nổi bật của nhóm. Dù sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ cùng hàng loạt bản hit đình đám từng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước như Next Level, Savage, Spicy, Drama, Supernova hay Armageddon, những lùm xùm cá nhân đôi khi vẫn làm lu mờ đi những nỗ lực nghệ thuật của nữ thần tượng.

Ảnh: X