Thủ khoa Nhạc viện thành thạo 3 thứ tiếng, được mẹ tậu penthouse gần 20 tỷ chỉ để đi học và luyện đàn

Những ngày qua, nữ ca sĩ này là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

IZARA hiện đang trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội khi sản phẩm âm nhạc mới mang tên moianh liên tục được khán giả chia sẻ. Những đoạn nhạc ngắn xuất hiện trong nhiều video TikTok, thu hút sự tham gia của đông đảo người dùng. Ca khúc được chú ý cũng giúp cái tên IZARA đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là người nghe trẻ.

moianh - IZARA

Được phát hành vào cuối tháng 9/2026, moianh mang màu sắc Pop hiện đại, trẻ trung, hướng đến khán giả yêu thích những giai điệu thời thượng và dễ tiếp cận. Điểm nhấn của ca khúc nằm ở phần phối khí bắt tai, tiết tấu cuốn hút cùng cách xử lý giọng hát mềm mại, có phần quyến rũ của IZARA. Nữ ca sĩ không quá phô trương kỹ thuật mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc, tạo nên màu sắc riêng cho tổng thể bài hát.

Về nội dung, moianh khai thác những giằng co trong một mối quan hệ tình cảm không có sự chắc chắn. Nhân vật cô gái hiểu rằng đối phương không thể mang đến một lời hứa lâu dài, thậm chí có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng vẫn khó lòng thoát khỏi sức hút của người mình yêu. Câu chuyện tình yêu được kể bằng góc nhìn gần gũi, xoay quanh những cảm xúc quen thuộc của người trẻ khi đứng giữa lý trí và con tim, muốn buông bỏ nhưng vẫn mong chờ một sự hồi đáp.

Bài hát của IZARA nhận được phản hồi tích cực trên mạng xã hội

Đáng chú ý, moianh còn tạo được độ phủ trên TikTok khi xuất hiện trong nhiều video của người dùng. Giai điệu ca khúc được lựa chọn làm nhạc nền cho các nội dung bắt trend, video biến hình, khoảnh khắc đời thường hay những đoạn clip mang màu sắc tình cảm.

Bên cạnh hiệu ứng từ TikTok, nhiều khán giả cũng đánh giá IZARA đã lựa chọn đúng màu sắc âm nhạc phù hợp với bản thân. Nhiều khán giả cũng nhận định đây là hướng đi có tiềm năng để nữ ca sĩ tiếp tục phát huy, khai thác thế mạnh trong những sản phẩm tiếp theo và từng bước định hình phong cách riêng.

IZARA là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc khi từng được biết đến qua hình ảnh thần đồng âm nhạc, sở hữu khả năng ca hát và chơi nhiều nhạc cụ từ nhỏ

IZARA là gương mặt không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc khi từng được biết đến qua hình ảnh thần đồng âm nhạc, sở hữu khả năng ca hát và chơi nhiều nhạc cụ từ nhỏ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ sinh năm 2009 đang từng bước chuyển mình, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ với màu sắc âm nhạc riêng.

IZARA tên thật là Nguyễn Hoàng Thiên Nga. Cô bắt đầu được công chúng chú ý từ khi còn nhỏ nhờ khả năng ca hát, biểu diễn nhạc cụ và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc. Khán giả từng biết đến cô qua những nghệ danh như Hoàng Thiên Nga hay Jennifer Thiên Nga.

Năm 2018, Thiên Nga tham gia The Voice Kids, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn, sau đó lọt vào Top 6 chung cuộc

Năm 2018, Thiên Nga tham gia The Voice Kids, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn, sau đó lọt vào Top 6 chung cuộc. Hai năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Quán quân Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2020. Đây là những cột mốc giúp nữ ca sĩ có thêm cơ hội tiếp cận khán giả và khẳng định năng lực biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp.

Không chỉ tập trung vào ca hát, IZARA còn dành nhiều thời gian trau dồi khả năng chơi nhạc cụ. Cô có thể sử dụng thành thạo 5 nhạc cụ gồm guitar, piano, violin, trống và saxophone. Đáng chú ý, nữ ca sĩ từng đạt danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Violin tại Nhạc viện TP.HCM. Bên cạnh âm nhạc, cô còn có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp và Hoa.

IZARA là thủ khoa chuyên ngành Violin tại Nhạc viện TP.HCM và thành thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp và Hoa

Một trong những lần xuất hiện đáng chú ý của IZARA là tại chương trình nghệ thuật chính luận Tổ Quốc Trong Tim, diễn ra tối 23/8/2026 ở Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, SOOBIN, Hòa Minzy, Hương Tràm... Trong đó, màn kết hợp giữa IZARA và Muộii qua ca khúc Nối Vòng Tay Lớn trở thành một trong những điểm nhấn được khán giả quan tâm.

Khác với những bản phối quen thuộc từng được công chúng biết đến, Nối Vòng Tay Lớn được hai nữ ca sĩ thể hiện theo phong cách rock với phần hòa âm mạnh mẽ, trẻ trung và giàu năng lượng. Đặc biệt, cả hai không chỉ hát mà còn trực tiếp chơi nhạc cụ trên sân khấu.

Tiết mục Nối Vòng Tay Lớn từng viral của IZARA

IZARA xuất hiện cùng guitar điện, mang đến hình ảnh phóng khoáng, tự tin và có phần khác biệt so với hình tượng tài năng nhí quen thuộc. Màn trình diễn nhận được sự chú ý, trong đó nhiều khán giả dành lời khen cho năng lượng biểu diễn và khả năng chơi nhạc cụ của nữ ca sĩ.

Tháng 3/2026, Thiên Nga chính thức giới thiệu nghệ danh IZARA Thiên Nga cùng EP đầu tay mang tên IZARA, đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh tài năng nhí sang nghệ sĩ trẻ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Một số ca khúc đáng chú ý trong dự án gồm Một Giờ, Một Phút, Mỗi Giây, Twenty-One (21), Ta Là Gì Của Nhau, Còn Lại Mình Em, Late Call và Hương. Nữ ca sĩ còn có sự đồng hành, cố vấn chuyên môn từ producer 2pillz trong quá trình thực hiện dự án.

Tháng 3/2026, Thiên Nga chính thức giới thiệu nghệ danh IZARA Thiên Nga cùng EP đầu tay mang tên IZARA

Đằng sau hành trình theo đuổi nghệ thuật của IZARA là sự đầu tư và đồng hành đáng kể từ gia đình. Mẹ ruột nữ ca sĩ từng tiết lộ, đầu năm 2020, bà quyết định mua một căn penthouse gần 20 tỷ đồng tại khu vực trung tâm TP.HCM để con gái thuận tiện học tập và đi lại.

IZARA được mẹ đầu tư tiền tỷ cho việc học tập và theo đuổi âm nhạc

Không gian này còn được trang bị đầy đủ nhạc cụ, thiết kế như một sân khấu riêng để Thiên Nga luyện tập và biểu diễn cùng ban nhạc. Riêng chi phí đầu tư hệ thống cách âm đã lên đến hàng tỷ đồng. Mẹ cô cũng từng giao lại công việc kinh doanh cho chồng để dành thời gian theo sát, quản lý và hỗ trợ con gái trên con đường nghệ thuật.

Với nền tảng âm nhạc được trau dồi từ nhỏ, khả năng chơi nhiều nhạc cụ và định hướng sáng tác, IZARA đang cho thấy mong muốn phát triển lâu dài thay vì chỉ dừng lại ở danh xưng tài năng nhí. Hiệu ứng từ moianh trên TikTok cũng mở ra thêm cơ hội để nữ ca sĩ tiếp cận thế hệ khán giả mới, từng bước khẳng định vị trí trong thị trường nhạc Việt.

Ảnh: FBNV