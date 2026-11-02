1,6 triệu người Việt đang "phát hờn" vì 1 bài hát: Ai chưa có người yêu cân nhắc trước khi xem

Dù muốn hay không, chắc chắn những ngày qua rất nhiều người đã nghe thấy giai điệu gây sốt này.

Thời gian gần đây, một ca khúc thường xuyên được người dùng lựa chọn làm nhạc nền, liên tục xuất hiện trong các video trên TikTok là Chắc Chắn Một Người do TLong sáng tác và thể hiện. Đặc biệt, bài hát còn trở thành âm thanh cho trend “Bước Cùng Người” trên nền tảng này, thu hút đông đảo cặp đôi tham gia thực hiện. Sự hưởng ứng của người dùng góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả, đồng thời giúp các phiên bản phối lại được lan truyền rộng rãi.

Chắc Chắn Một Người - TLong

Ra mắt tháng 6/2026, Chắc Chắn Một Người là ca khúc do TLong sáng tác và thể hiện, phát hành thông qua LKT Media. Bài hát mang màu sắc nhạc trẻ, khai thác chủ đề tình yêu và lời hứa gắn bó lâu dài giữa hai người. Với giai điệu dễ nhớ cùng phần ca từ gần gũi, ca khúc xoay quanh mong muốn được đồng hành cùng người mình yêu, bất kể chặng đường phía trước có ra sao.

Đặc biệt, câu hát “Dù một bước vẫn sẽ bước cùng người, từ giờ sẽ đến hết cuộc đời” trở thành đoạn nhạc được nhiều người lựa chọn. Thông điệp về sự thủy chung, lựa chọn ở bên một người và cùng nhau đi qua năm tháng tạo nên màu sắc cảm xúc riêng cho ca khúc. Đây cũng là chất liệu phù hợp để bài hát trở thành nhạc nền cho những video về tình yêu và sự đồng hành.

Chắc Chắn Một Người nhờ trend “Bước Cùng Người” được rất nhiều cặp đôi sử dụng

Không phải những màn vũ đạo hay thử thách hát nhép, trend “Bước Cùng Người” sử dụng giai điệu Chắc Chắn Một Người lại thu hút người tham gia bằng cách quay video khá đơn giản. Nhân vật trong clip thường xuất hiện với góc máy từ phía sau, ghi lại hình ảnh bước đi trên những con đường, khuôn viên trường học, công viên hoặc không gian ngoài trời. Những khung hình tập trung vào bóng lưng, mái tóc và từng bước chân tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn.

Đáng chú ý, xu hướng này được nhiều cặp đôi hưởng ứng bằng cách cùng nhau xuất hiện trong khung hình. Thay vì dàn dựng cầu kỳ, người tham gia chỉ cần ghi lại khoảnh khắc hai người bước đi bên cạnh nhau, đôi khi là một người đi phía trước và người còn lại theo sau. Những video mang màu sắc đời thường nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng trở thành cách để các cặp đôi thể hiện tình cảm, lưu giữ kỷ niệm bên người thương.

Hàng loạt đoạn clip sử dụng đoạn nhạc Chắc Chắn Một Người xuất hiện trên TikTok

Đáng chú ý, phiên bản Chắc Chắn Một Người (Fuka Remix) là một trong những âm thanh được sử dụng rộng rãi trên TikTok. Âm thanh Chắc Chắn Một Người (Fuka Remix)” ghi nhận khoảng 1,6 triệu bài đăng sử dụng. Đây là con số rất ấn tượng, cho thấy mức độ phổ biến của bản phối lại trong hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Không chỉ trên TikTok, ca khúc còn xuất hiện trong nhiều mẫu video trên CapCut, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những đoạn clip theo xu hướng. Một số mẫu mang tên Chắc Chắn Một Người ghi nhận hàng chục nghìn lượt sử dụng.

Âm thanh Chắc Chắn Một Người (Fuka Remix) ghi nhận 1,6 triệu bài đăng sử dụng

Việc xuất hiện đồng thời trên hai nền tảng cũng giúp giai điệu tiếp cận thêm nhiều người dùng, đặc biệt là những cặp đôi muốn ghi lại khoảnh khắc bên nhau. Bên cạnh bản gốc, Chắc Chắn Một Người còn có nhiều phiên bản phối lại như Fuka Remix, Ducth Remix và ACV Remix. Những bản phối với màu sắc khác nhau góp phần đưa ca khúc đến với nhiều nhóm khán giả.

TLong là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ được biết đến qua những sáng tác mang màu sắc gần gũi, tập trung vào các chủ đề tình yêu và cuộc sống. Anh từng tham gia chương trình Bài Hát Hay Nhất - Big Song Big Deal, nơi có cơ hội giới thiệu khả năng sáng tác và biểu diễn đến khán giả truyền hình.

TLong là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ ghi dấu ấn khi giành Quán quân tại các cuộc thi âm nhạc như Tỏa Sáng Ước Mơ và Cánh Diều Mơ Ước

Trước đó, TLong cũng ghi dấu ấn khi giành Quán quân tại các cuộc thi âm nhạc như Tỏa Sáng Ước Mơ và Cánh Diều Mơ Ước. Một số sản phẩm gắn với tên tuổi nam ca sĩ có thể kể đến Kiếp Má Hồng, Vững Chất Nam Nhi, Hai Năm Sao Em Nỡ và Đời Trai Lênh Đênh. Trong đó, Kiếp Má Hồng là một trong những ca khúc giúp anh được đông đảo khán giả biết đến trên các nền tảng trực tuyến.

Việc theo đuổi đồng thời vai trò sáng tác và thể hiện giúp TLong có cơ hội đưa những câu chuyện, cảm xúc cá nhân vào âm nhạc. Với Chắc Chắn Một Người, nam ca sĩ tiếp tục khai thác đề tài tình yêu bằng giai điệu dễ tiếp cận, ca từ gần gũi. Việc ca khúc được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho trend “Bước Cùng Người” cũng góp phần đưa tên tuổi TLong đến gần hơn với khán giả.

Việc ca khúc Chắc Chắn Một Người được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho trend “Bước Cùng Người” cũng góp phần đưa tên tuổi TLong đến gần hơn với khán giả

Ảnh: Chụp màn hình/ FBNV