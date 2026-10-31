Bài hát Việt gom trọn 2 tỷ view thần tốc, càn quét loạt bảng xếp hạng, đưa chàng trai quê Quảng Trị lên top 1 cả nước

Bài hát này đang là một hiện tượng vô cùng đặc biệt.

Thời gian gần đây, thị trường nhạc Việt chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của một ca khúc đặc biệt mang tên Không Môn Đăng Hộ Đối do Nguyễn Vĩ thể hiện. Sản phẩm liên tục xuất hiện trong các video trên mạng xã hội, được đông đảo người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho những nội dung xoay quanh tình yêu và cuộc sống. Sức lan tỏa này cũng góp phần giúp ca khúc liên tiếp ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trên các nền tảng âm nhạc, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý của Vpop thời gian qua.

Không Môn Đăng Hộ Đối - Nguyễn Vĩ

Ra mắt ngày 28/8/2026, Không Môn Đăng Hộ Đối là ca khúc do Nguyễn Vĩ sáng tác và thể hiện, mang màu sắc Pop Ballad với giai điệu trầm buồn, ca từ gần gũi. MV Không Môn Đăng Hộ Đối kể câu chuyện tình yêu gặp trở ngại bởi sự khác biệt về hoàn cảnh và điều kiện gia đình. Lời ca xoay quanh tâm trạng của một chàng trai khi tình cảm không thể đi đến kết quả như mong muốn, đồng thời đề cập đến những áp lực liên quan đến sính lễ và quan niệm môn đăng hộ đối.

Không Môn Đăng Hộ Đối vô cùng viral trên TikTok

Chính câu chuyện giàu tính tự sự cùng giai điệu dễ nhớ đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên TikTok, trở thành nhạc nền cho hàng loạt video hát nhép, cover và chia sẻ chuyện tình cảm. Đáng chú ý, nhiều phiên bản phối lại với màu sắc sôi động hơn, đặc biệt là các bản remix Cha Cha Cha, cũng được người dùng tích cực sử dụng để sáng tạo nội dung. Sự đa dạng trong cách biến tấu giúp Không Môn Đăng Hộ Đối tiếp cận nhiều nhóm khán giả, tạo nên sức lan tỏa vượt ra ngoài phiên bản Ballad gốc.

Đặc biệt, TikTok là nền tảng góp phần quan trọng đưa Không Môn Đăng Hộ Đối đến gần hơn với đông đảo khán giả. Theo số liệu do ê-kíp Nguyễn Vĩ công bố, ca khúc đã vượt mốc 2,5 triệu lượt sử dụng âm thanh và ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem từ các video liên quan trên nền tảng này. Bài hát liên tục xuất hiện trong các nội dung hát nhép, cover, chia sẻ câu chuyện tình cảm, đồng thời tạo nên nhiều xu hướng biến tấu với các phiên bản remix. Việc được người dùng chủ động lựa chọn làm nhạc nền và sáng tạo nội dung đã góp phần mở rộng sức lan tỏa của ca khúc trên mạng xã hội.

heo số liệu do ê-kíp Nguyễn Vĩ công bố, ca khúc đã vượt mốc 2,5 triệu lượt sử dụng âm thanh và ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem từ các video liên quan trên nền tảng này

Từng có thời điểm, Không Môn Đăng Hộ Đối chiếm lĩnh 5 vị trí trong Top 20 bảng xếp hạng YouTube Trending Việt Nam. Đáng chú ý, không chỉ phiên bản gốc, các bản phối lại như TD Remix, HuyD Remix hay Cha Cha Cha Remix cũng đồng loạt góp mặt, tạo nên hiện tượng hiếm thấy trên bảng xếp hạng. Sức phủ sóng này càng đáng chú ý khi ca khúc duy trì thứ hạng giữa thời điểm YouTube Trending ghi nhận sự cạnh tranh từ loạt sản phẩm của những nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Thùy Linh, MCK, RHYDER cùng nhiều video AI thu hút lượt xem lớn. Điều này cho thấy sức lan tỏa đáng kể của sáng tác Nguyễn Vĩ, khi một ca khúc không được quảng bá theo mô hình ngôi sao vẫn có thể cạnh tranh thứ hạng với nhiều sản phẩm đình đám.

Từng có thời điểm, Không Môn Đăng Hộ Đối chiếm lĩnh 5 vị trí trong Top 20 bảng xếp hạng YouTube Trending Việt Nam

Không Môn Đăng Hộ Đối vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hiện giữ vị trí #1 Bài hát hàng đầu trong tuần tại YouTube Charts Việt Nam

Đáng chú ý, sức hút của ca khúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hiện giữ vị trí #1 Bài hát hàng đầu trong tuần tại YouTube Charts Việt Nam, đồng thời xếp #5 Video nhạc hàng đầu trong ngày và #3 Bài hát hàng đầu trên Shorts trong ngày. Việc liên tục hiện diện ở nhiều bảng xếp hạng, từ lượt nghe, lượt xem đến nội dung video ngắn, cho thấy sức hút rộng rãi của ca khúc cũng như khả năng tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả của Nguyễn Vĩ.

Nguyễn Vĩ là ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ quê Quảng Trị, được khán giả biết đến qua những sáng tác mang màu sắc gần gũi, khai thác các câu chuyện tình cảm và góc nhìn về cuộc sống. Hành trình theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ có xuất phát điểm khá đặc biệt. Trước khi được công chúng chú ý, anh từng làm công nhân phụ điện tại quê nhà. Không xuất thân từ môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, Nguyễn Vĩ chủ yếu theo đuổi đam mê bằng việc tự sáng tác và đăng tải các ca khúc trên nền tảng số để tiếp cận khán giả.

Nguyễn Vĩ là tác giả và cũng là người thể hiện ca khúc Không Môn Đăng Hộ Đối

Một số sản phẩm gắn với tên tuổi nam ca sĩ có thể kể đến Có Mình Và Ta, Thời Thế Thế Thời, Tham Phú Phụ Bần và gần đây là Không Môn Đăng Hộ Đối. Điểm chung trong các sáng tác của Nguyễn Vĩ là cách khai thác những câu chuyện đời thường bằng ca từ dễ hiểu, giai điệu dễ nhớ, gần gũi với thị hiếu người nghe. Thành công của Không Môn Đăng Hộ Đối tiếp tục đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Ảnh: FBNV