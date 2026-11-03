Tổ đội hot nhất Việt Nam hiện tại: Cứ ra nhạc là lên xu hướng, nhiều lần top 1 cả nước

Sở hữu chuỗi hit liên tiếp, tổ đội này đang khiến cả làng nhạc chao đảo.

Thành công triệu view của bản rap "chiến" nhất hiện tại

Mới đây, WORKAHOLIC$ tiếp tục duy trì sức nóng khi cho ra mắt MV PULL UP, sản phẩm âm nhạc mới nhanh chóng chinh phục cột mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau một thời gian ngắn phát hành. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Dangrangto với bộ flow dồn dập quen thuộc, kết hợp ăn ý cùng TeuYungBoy từ sau lần kết hợp trong album Trái Tim Băng Bó tạo nên sự biến ảo liên tục trong cấu trúc bài nhạc. Ca khúc do DONAL đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, mang đậm âm hưởng trap và hip-hop mạnh mẽ với nhịp điệu dồn dập, tạo cảm giác bứt phá đúng như tinh thần vươn lên và sự xuất hiện đầy mạnh mẽ mà tựa đề bài hát hướng tới.

MV PULL UP





Ca khúc do DONAL đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, mang đậm âm hưởng trap và hip-hop mạnh mẽ với nhịp điệu dồn dập

Về phần nội dung, lời bài hát xoay quanh hành trình nỗ lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn để bước lên vị trí ngôi sao, khẳng định cái tôi cũng như vị thế vững chắc của cả tập thể tổ đội WORKAHOLIC$, đồng thời đáp trả những lời chỉ trích từ các đối thủ và gửi gắm tình cảm gia đình chân thành.

Lời bài hát xoay quanh hành trình nỗ lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn để bước lên vị trí ngôi sao, khẳng định cái tôi cũng như vị thế vững chắc của cả tập thể tổ đội WORKAHOLIC$

Điểm nhấn lớn tạo nên sức hút thị giác cho sản phẩm lần này nằm ở phần hình ảnh và hậu kỳ do Antiantiart thực hiện dưới sự định hướng của Phương Vũ và đạo diễn TK An. MV khai thác concept Kung Fu độc đáo khi theo chân Dangrangto, TeuYungBoy cùng tổ đội rời phòng thu để bước vào hành trình rèn luyện võ nghệ và lĩnh hội tinh thần võ thuật. Bối cảnh MV mang đậm chất đô thị, công nghiệp (urban industrial) với những đại cảnh sử dụng thiết bị nặng và xe cẩu lớn hoành tráng. Hệ thống kỹ xảo VFX công phu cùng các chuỗi phân cảnh độc đáo đã góp phần làm video ca nhạc thêm phần nổi bật.

MV khai thác concept Kung Fu độc đáo khi theo chân Dangrangto, TeuYungBoy cùng tổ đội rời phòng thu để bước vào hành trình rèn luyện võ nghệ và lĩnh hội tinh thần võ thuật

Bối cảnh MV mang đậm chất đô thị, công nghiệp (urban industrial) với những đại cảnh sử dụng thiết bị nặng và xe cẩu lớn vô cùng hoành tráng

Tổ đội "bảo chứng" xu hướng

Ra mắt vào năm 2022 tại Hà Nội, WORKAHOLIC$ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa các thể loại Trap, R&B và Drill. Đội hình hiện tại của tổ đội bao gồm các thành viên Dangrangto, TeuYungBoy, BigWind, ZEXZEX và DMT. Minh chứng rõ nhất cho danh xưng "cứ ra nhạc là lên xu hướng" của tổ đội chính là chuỗi sản phẩm liên tục càn quét các nền tảng số như Ngựa Ô, 2GOILAYS, Wrong Times, Đoá Hoa. Đặc biệt, ca khúc Ngựa Ô trình làng vào tháng 10/2024 hiện đã vượt mốc 44 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành bản hit đưa tên tuổi nhóm lên bản đồ rap đương đại.

Ra mắt vào năm 2022 tại Hà Nội, WORKAHOLIC$ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc nhờ màu sắc âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa các thể loại Trap, R&B và Drill

Tổ đội được trao danh xưng "cứ ra nhạc là lên xu hướng"

Gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong tổ đội là thủ lĩnh Dangrangto, tên thật là Trần Hải Đăng, sinh năm 2002, còn được biết đến với nghệ danh Trần Lả Lướt. Nam rapper bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cùng WORKAHOLIC$ và tạo dấu ấn đậm nét khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 4 thuộc đội huấn luyện viên BigDaddy. Nam rapper đã ngay lập tức nhận về bốn Nón vàng từ các huấn luyện viên ngay từ tập đầu tiên. Trong chương trình, những ca khúc như Vợ Người Ta hay Lướt Trên Con Sóng đã thu về hàng chục triệu lượt xem và lan tỏa mạnh mẽ trong suốt thời gian phát sóng.

Gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong tổ đội là thủ lĩnh Dangrangto, tên thật là Trần Hải Đăng, sinh năm 2002, còn được biết đến với nghệ danh Trần Lả Lướt

Nam rapper tạo dấu ấn đậm nét khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 4 thuộc đội huấn luyện viên BigDaddy, nhận về bốn Nón vàng từ các huấn luyện viên ngay từ tập đầu tiên

Bên cạnh các bản hit hiphop màu sắc đường phố, Dangrangto còn quen thuộc với khán giả qua các bản rap love nổi tiếng như Wrong Times, Love Is, Một Nửa, MOIEM, Tốt Cho Anh và Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế. Sức hút cá nhân của nam rapper được chứng minh qua những con số kỷ lục, theo số liệu Spotify Wrapped 2025, Dangrangto nằm trong nhóm nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất nền tảng này với hơn 210 triệu lượt stream trong năm và khoảng 4,2 triệu người nghe hàng tháng.

Theo số liệu Spotify Wrapped 2025, Dangrangto nằm trong nhóm nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất nền tảng này với hơn 210 triệu lượt stream trong năm và khoảng 4,2 triệu người nghe hàng tháng

Dấu ấn sự nghiệp của Dangrangto tiếp tục được củng cố qua album phòng thu đầu tay Trái Tim Băng Bó khi album nhanh chóng đạt hơn 10 triệu lượt nghe trên tất cả các nền tảng âm nhạc chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt tính đến đầu tháng 7/2026



Dấu ấn sự nghiệp của Dangrangto tiếp tục được củng cố qua album phòng thu đầu tay Trái Tim Băng Bó hợp tác cùng producer DONAL, phát hành ngày vào tháng 6/2026. Album nhanh chóng đạt hơn 10 triệu lượt nghe trên tất cả các nền tảng âm nhạc chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt tính đến đầu tháng 7/2026.

Đặc biệt, ca khúc Xương Rồng (Intro) nằm trong album đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Đoạn nhạc với giai điệu chậm cùng phần lời bộc bạch về tổn thương, sự cô đơn và mong muốn được yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, trực tiếp đẩy lượt xem MV Xương Rồng (Intro) tăng vọt và hiện tại đã vượt mốc 44 triệu lượt xem trên YouTube sau 4 tháng phát hành.

Ca khúc Xương Rồng (Intro) nằm trong album Trái Tim Băng Bó đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và hiện tại đã vượt mốc 44 triệu lượt xem trên YouTube

Trải qua nhiều thăng trầm, WORKAHOLIC$ vẫn đang khẳng định giá trị cốt lõi thông qua những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, khả năng tạo hit ổn định và sức ảnh hưởng trong lòng khán giả trẻ yêu âm nhạc hiện đại.

Ảnh: FBNV