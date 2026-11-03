Sau Made in Vietnam, bộ ba Phương Mỹ Chi - DTAP - Kawaii tái ngộ trong Gạo Của Ta

Sau dấu ấn của album Made in Vietnam chinh phục thị trường âm nhạc, bộ ba Phương Mỹ Chi, DTAP và Kawaii Tuấn Anh thừa thắng xông lên với MV Gạo Của Ta, kết hợp âm nhạc, giọng hát và hình ảnh để tạo nên một câu chuyện âm nhạc đầy tự hào trên nền chất liệu từ quê hương.

Với hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube, gần 300.000 lượt tương tác (theo dữ liệu Social Trend trong giai đoạn 09/10–30/10), Gạo Của Ta đang chứng minh sức hút trong lòng người xem. Bài hát cũng sẽ là một trong những tiết mục đặc sắc nhất được biểu diễn trong đại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội vào ngày 07.11 tới.

Cùng giải mã sức hút thành công của MV Gạo Của Ta!

Ê-kíp ăn ý, phát huy thế mạnh của mỗi "mảnh ghép"

MV gây ấn tượng từ câu hát đầu tiên bằng câu hò mùi mẫn - "đặc sản" của "Chị Bảy", gợi cảm giác thân quen với những ai lớn lên cùng âm nhạc dân gian Việt Nam, yêu mến giọng hát của Phương Mỹ Chi từ những ngày đầu. Trong khi đó, DTAP không đơn thuần tái hiện chất liệu truyền thống mà khéo léo đặt chúng vào cấu trúc âm nhạc đương đại. Sự chuyển đổi giữa những đoạn hát giàu tính tự sự, phần rap giàu năng lượng và hook "Made in Vietnam" tạo nên sự bắt tai về tiết tấu, màu sắc và cảm xúc. Đặc biệt, khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa lối hát dân gian và rap giúp Phương Mỹ Chi mở rộng biên độ biểu đạt mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Sự đồng điệu giữa âm nhạc và hình ảnh tiếp tục được thể hiện qua cách đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và DTAP xây dựng mạch kể xuyên suốt MV. Từ cảnh sắc đồng quê, ký ức tuổi thơ đến những phân đoạn giàu tính tưởng tượng, các không gian được kết nối để mở rộng câu chuyện từ đời sống thường nhật sang những tầng nghĩa văn hóa và lịch sử. Phần hình ảnh không chỉ minh họa cho ca khúc, mà còn bổ sung chiều sâu cho thông điệp, giúp hành trình của hạt gạo Việt song hành với hành trình trưởng thành và khát vọng của con người.

Trên trang cá nhân, DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh chia sẻ hành trình của hạt gạo, cũng là hành trình song hành cùng lịch sử quê hương, nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt.

Làm mới cách kể chuyện từ chất liệu văn hóa lâu đời

Thay vì tìm đến một chủ đề xa lạ để gây bất ngờ, ê-kíp chọn một hình ảnh quen thuộc với người Việt: hạt gạo - nhưng thể hiện dưới góc nhìn mới, cách thức mới giúp kéo gần khoảng cách với khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ genZ. Những thảo luận và nội dung hưởng ứng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh hạt gạo đã gợi nhắc nhiều người về quê hương, cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc Việt. "Hạt gạo ta nuôi lên bao mơ ước cao thật cao" cũng mượn hành trình trưởng thành của nhân vật Phương Mỹ Chi cùng nhóm bạn trong MV để mở rộng thành câu chuyện nuôi dưỡng ước mơ từ những điều bình dị mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng thấy mình trong đó.

Sức hấp dẫn của MV còn đến từ cách ê-kíp khai thác hình ảnh hạt gạo để khơi gợi niềm tự hào về những giá trị văn hóa Việt

Nhiều khán giả trẻ yêu thích Gạo Của Ta và thực hiện các video dance cover hưởng ứng, trào lưu flex "để lại tên ở trên đời" cũng được cộng đồng mạng khởi xướng để thể hiện sự đồng cảm với thông điệp của ca khúc bằng ngôn ngữ sáng tạo của riêng mình.

Sức lan tỏa của MV bước ra khỏi cộng đồng người hâm mộ Phương Mỹ Chi, mở rộng đến nhiều nhóm khán giả, củng cố sức hút cho một sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa Việt bằng ngôn ngữ đương đại.

Không ít khán giả đu trend phát sinh từ "Gạo Của Ta" trên Tiktok.

Khơi gợi tình cảm và sự tự hào trong lòng mỗi người Việt

Hầu hết khán giả xem Gạo Của Ta xong đều thổn thức, mạnh dạn bày tỏ cảm xúc tự hào về giá trị thân thuộc của quê nhà bởi sự tự hào về quê hương vốn luôn có sẵn trong tim mỗi người Việt Nam. Vẫn là bát cơm, là những món ăn làm từ gạo ấy nhưng giờ đây được trân trọng, nâng niu giữ gìn. Chính nhờ những tình cảm ấy, bài hát đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả một cách rất tự nhiên.

Đồng hành cùng MV "Gạo Của Ta", thương hiệu Dầu gạo lứt Simply và Phương Mỹ Chi gặp nhau ở sự trân trọng hạt gạo Việt, cùng mong muốn đưa những giá trị ấy tiếp tục vươn xa. Để câu chuyện của hạt gạo không chỉ dừng lại ở những giá trị thân thuộc, mà còn mở ra những tiềm năng mới. Đại diện nhãn hàng Dầu gạo lứt Simply chia sẻ: "Simply mong muốn tiếp nối hành trình nâng cao giá trị của nguyên liệu quen thuộc này bằng việc phát triển những dưỡng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe tim mạch trong lớp màng cám gạo lứt, từ đó tạo nên dầu gạo lứt Simply, sản phẩm 100% made in Việt Nam, có nguyên liệu từ những cánh đồng lúa Việt Nam trù phú."

Đồng điệu với Phương Mỹ Chi, DTAP, Kawaii Tuấn Anh trong MV "Gạo Của Ta", Dầu gạo lứt Simply gửi lời tri ân đến hạt gạo quê nhà, nơi nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt cùng những ước mơ vươn xa.