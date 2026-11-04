Nam ca sĩ SN 1977 quê TP.HCM là ông hoàng nhạc miền Tây, nhờ 1 bài hát mua biệt thự từ Việt Nam sang Mỹ
Nam ca sĩ này đã có một khối tài sản khổng lồ chỉ nhờ một bài hit đình đám.
Thị trường âm nhạc miền Tây từng là nơi tạo nên tên tuổi cho không ít ca sĩ Việt. Với đặc thù khán giả đông đảo, yêu thích những ca khúc dễ nghe, giàu cảm xúc, nhiều giọng ca đã trở nên đắt show hội chợ và có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng. Quách Thành Danh là một trong những cái tên như vậy. Nhờ bản hit Tôi Là Tôi, nam ca sĩ SN 1977 nhanh chóng nổi tiếng, được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng miền Tây".
Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Anh bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp bằng chính tên thật nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Chỉ đến khi được công ty quản lý định hướng xây dựng lại hình ảnh, nam ca sĩ mới quyết định đổi nghệ danh thành Quách Thành Danh.
Trong các chia sẻ trước đây với truyền thông, anh cho biết việc thay đổi nghệ danh đi cùng với định hướng làm mới phong cách âm nhạc và hình ảnh. Dù phải cân nhắc nhiều ngày, nam ca sĩ cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu lại từ đầu. Không ngờ, cái tên Quách Thành Danh lại trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Năm 2004, Quách Thành Danh phát hành ca khúc Tôi Là Tôi của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình. Bài hát có giai điệu sôi động, tiết tấu bắt tai, phần ca từ thể hiện cá tính và sự tự tin của một chàng trai trong tình yêu. Nội dung gần gũi, dễ nhớ cùng cách thể hiện mạnh mẽ, có phần ngang tàng của Quách Thành Danh đã giúp ca khúc nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả.
Tôi Là Tôi - Quách Thành Danh
Tôi Là Tôi sau đó được yêu thích tại nhiều sân khấu ca nhạc, đặc biệt là các chương trình hội chợ ở miền Tây. Nhờ hiệu ứng từ bản hit này, nam ca sĩ liên tục nhận được lời mời biểu diễn trong và ngoài nước, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khu vực miền Tây và được ưu ái gọi bằng biệt danh "ông hoàng miền Tây".
Ngoài Tôi Là Tôi, Quách Thành Danh còn có một số ca khúc được khán giả yêu thích như Tôi Là Tôi 2, Ngã Tư Đường Tình, Thế Giới To To, Anh Không Cần Em, Lời Hứa và Định Mệnh. Trong một lần chia sẻ, nam ca sĩ thừa nhận những sản phẩm này cũng nhận được sự đón nhận nhất định nhưng khó vượt qua cái bóng quá lớn của bản hit đình đám năm 2004.
Đáng chú ý, Quách Thành Danh từng cho biết Tôi Là Tôi gần như trở thành ca khúc không thể thiếu trong mỗi đêm diễn. Có thời điểm, khán giả liên tục yêu cầu anh hát lại bài này, thậm chí cả 3 tiết mục trong một buổi biểu diễn đều là Tôi Là Tôi.
Thành công từ ca khúc Tôi Là Tôi giúp Quách Thành Danh có nhiều năm đắt show, tích lũy được khối tài sản đáng kể. Ngoài thu nhập từ ca hát, nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh bất động sản và lĩnh vực làm đẹp. Anh từng sở hữu căn biệt thự sân vườn trị giá khoảng 1 triệu USD tại quận 9, TP.HCM. Đây là cơ ngơi rộng hơn 500m2, nơi anh sinh sống cùng vợ và các con trước khi quyết định sang Mỹ định cư.
Về đời tư, Quách Thành Danh kết hôn với bà xã Bảo Ngọc, kém anh nhiều tuổi. Cặp đôi có 5 người con gồm Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Gia đình đông con nhưng nam ca sĩ luôn dành nhiều thời gian chăm sóc các thành viên, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày.
Tháng 2/2019, Quách Thành Danh đưa vợ và 4 người con sang bang Texas (Mỹ) định cư. Quyết định này xuất phát từ mong muốn các con có môi trường học tập và điều kiện phát triển tốt hơn. Tại đây, anh mua căn biệt thự ở thành phố Austin với diện tích khoảng 1.000m2, trị giá hơn 11 tỷ đồng.
Căn nhà gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng ăn, khu bếp và một phòng chơi lớn dành cho các con. Bên ngoài, nam ca sĩ đặc biệt chú trọng khu vực sân vườn thoáng đãng, có nhiều khoảng xanh để gia đình nghỉ ngơi, thư giãn. Quách Thành Danh cũng tự tay chăm chút nơi ở, từ những công việc sửa chữa điện, nước đến làm vườn, trang trí nhà cửa.
Cuộc sống tại Mỹ cũng khiến vợ chồng Quách Thành Danh phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Nếu ở Việt Nam, gia đình có đến 5 người giúp việc và tài xế hỗ trợ chăm sóc các con thì khi sang Mỹ, hai vợ chồng phải tự tay quán xuyến mọi việc, từ sửa chữa điện nước, làm vườn đến chăm sóc nhà cửa. Bà xã nam ca sĩ cũng không thích nghi được với cuộc sống xa quê, nhiều lần muốn trở về Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không tốt của con trai út khiến gia đình phải tiếp tục ở lại Mỹ để thuận tiện cho việc điều trị.
Đáng chú ý, dù sở hữu nhà rộng và điều kiện kinh tế khá giả, cuộc sống của gia đình anh tại Mỹ lại không nhàn nhã như nhiều người hình dung. Nếu ở Việt Nam, Quách Thành Danh có đến 5 người giúp việc cùng tài xế hỗ trợ chăm sóc con cái thì khi sang nước ngoài, vợ chồng anh phải tự xoay xở mọi việc vì chi phí thuê nhân công quá đắt đỏ. Nam ca sĩ thậm chí phải tự sửa chữa điện nước, làm vườn và đảm nhận nhiều công việc vốn trước đây có người hỗ trợ.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó.
Sau khoảng 4 năm sinh sống tại Mỹ, tháng 4/2023, Quách Thành Danh quyết định đưa cả gia đình trở về Việt Nam. Ngoài vấn đề sức khỏe của con trai, một nguyên nhân quan trọng là bà xã Bảo Ngọc không thể thích nghi với cuộc sống xa quê. Việc một mình chăm sóc 5 đứa trẻ, thiếu người thân và người hỗ trợ khiến cô thường xuyên buồn chán, cô đơn.
Trở về Việt Nam, Quách Thành Danh tiếp tục đầu tư lớn cho nơi ở của gia đình. Anh chi khoảng 35 tỷ đồng xây dựng căn biệt thự rộng 1.200m2 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khác với những năm tháng phải tự mình xoay xở tại Mỹ, cuộc sống ở quê nhà giúp gia đình nam ca sĩ có thêm điều kiện chăm sóc các con. Anh thuê bảo mẫu, người giúp việc và cả y tá túc trực riêng để theo dõi sức khỏe bé út.
Hiện tại, Quách Thành Danh vẫn duy trì hoạt động ca hát, tham gia các chương trình truyền hình nhưng không còn đặt nặng việc chạy show như thời kỳ đỉnh cao. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho vợ và 5 người con. Từ một giọng ca nổi tiếng nhờ Tôi Là Tôi, anh hiện có cuộc sống sung túc trong căn biệt thự hàng chục tỷ đồng tại TP.HCM, sau hành trình đưa gia đình sang Mỹ rồi lại quyết định trở về Việt Nam.
Ảnh: MXH Tổng hợp