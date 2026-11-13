Fan không kịp trở tay với buitruonglinh, đổi hệ “suy” thành chất chơi “Zì cũng EZ”, càng nghe càng mê

buitruonglinh khiến các fan thích mê với sản phẩm âm nhạc mới ra mắt.

Nhắc đến buitruonglinh, khán giả trẻ hẳn đã quá quen với hình ảnh một chàng trai ôm đàn guitar, cất giọng hát đầy tự sự và liên tục khiến người nghe phải "suy" theo từng câu chữ. Từ Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ đến Sớm Như Vậy, nam ca sĩ sinh năm 1999 đã xây dựng được một màu sắc âm nhạc riêng với những giai điệu giàu cảm xúc, ca từ gần gũi và khả năng kể chuyện tình yêu khiến không ít trái tim đồng cảm.

Thế nhưng, với MV Zì Cũng EZ! vừa ra mắt mới đây, "anh trai hệ suy" khiến người nghe bất ngờ khi âm nhạc vui tươi hơn, tinh nghịch hơn và đặc biệt là cực kỳ bắt tai.

Hình ảnh và âm nhạc hoàn toàn mới của buitruonglinh trong sản phẩm Zì Cũng EZ!

MV Zì Cũng EZ! - buitruonglinh x Viettel Tammi

Không còn những giai điệu khiến người nghe muốn ngồi một mình suy ngẫm chuyện tình cảm, buitruonglinh lần này lại khiến người ta muốn nhún nhảy theo nhạc ngay từ những giây đầu tiên.

Đặc biệt, câu hát "I can do it all" cùng cụm từ "Zì cũng EZ" trở thành điểm nhấn thú vị, thể hiện tinh thần của một chàng trai sẵn sàng cân mọi cuộc chơi. Cách chơi chữ giữa "gì" và "zì", kết hợp với "EZ" (easy), khiến tên ca khúc mang đậm ngôn ngữ Gen Z, vừa dễ nhớ vừa có khả năng trở thành câu cửa miệng trong đời sống hàng ngày.

Zì cũng EZ” khiến nhiều bạn trẻ dự đoán sẽ trở thành câu cửa miệng trong đời sống hàng ngày

Sự thay đổi còn thể hiện ở phần hình ảnh khi MV lựa chọn phong cách trẻ trung, kết hợp những yếu tố đồ họa kỹ thuật số và màu sắc mang hơi hướng thế giới game. Tổng thể tạo nên một không gian vui nhộn, phù hợp với tinh thần ca khúc và khác biệt đáng kể so với những sản phẩm thiên về kể chuyện tình cảm từng gắn liền với buitruonglinh.

Hình ảnh đồ họa trong MV gây nhiều thích thú cho người xem

Thực tế, sự chuyển hướng trong Zì Cũng EZ! không phải một bước đi quá bất ngờ nếu nhìn lại hành trình âm nhạc của buitruonglinh. Xuất thân từ môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, có khả năng chơi nhiều nhạc cụ, sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc, nam ca sĩ vốn sở hữu nền tảng để thử sức với nhiều phong cách khác nhau.

Đặc biệt, sau hành trình tại Anh Trai Say Hi, buitruonglinh đã có thêm cơ hội thể hiện những khía cạnh đa dạng trong khả năng trình diễn và tư duy âm nhạc. Khán giả dần được nhìn thấy một buitruonglinh linh hoạt hơn, không còn bó hẹp trong hình ảnh chàng ca sĩ indie chuyên hát nhạc tình.

Zì Cũng EZ! thể hiện những khía cạnh khác của buitruonglinh

Với Zì Cũng EZ!, sự thay đổi này được thể hiện theo cách gần gũi và mang tính giải trí hơn. Sản phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa buitruonglinh và Viettel Tammi, đưa những trải nghiệm quen thuộc của giới trẻ trong thế giới số vào một câu chuyện âm nhạc vui nhộn. Từ kết nối, giải trí đến những hoạt động thường ngày, tất cả được truyền tải qua tinh thần "Zì cũng EZ", gợi lên cảm giác mọi thứ đều có thể trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Thay vì lựa chọn cách truyền tải thông điệp khô cứng, MV tận dụng âm nhạc và ngôn ngữ trẻ để tạo sự gần gũi với thế hệ Gen Z. Sự xuất hiện của buitruonglinh cũng góp phần khiến sản phẩm mang màu sắc giải trí rõ nét, nhất là khi nam ca sĩ đang sở hữu lượng khán giả trẻ đông đảo.

MV tận dụng âm nhạc và ngôn ngữ trẻ để tạo sự gần gũi với thế hệ Gen Z

Có thể nói, Zì Cũng EZ! là một lát cắt thú vị trong hành trình làm mới bản thân của buitruonglinh. Nam ca sĩ cho thấy mình hoàn toàn có thể bước ra khỏi vùng an toàn của những bản tình ca để thử nghiệm một nguồn năng lượng mới, hiện đại và bắt nhịp với đời sống giới trẻ. Và biết đâu, sau khi đã khiến khán giả "suy" đủ lâu, buitruonglinh lại chuẩn bị có thêm một ca khúc khiến mọi người phải bật chế độ vui vẻ và ngân nga "Zì cũng EZ" suốt cả ngày!

Clip & Ảnh: YouTube