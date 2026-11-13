19.000 người tụ hội giữa lòng Đà Lạt cho lần đầu tiên của các huyền thoại âm nhạc thế giới và dàn sao Việt

Đà Lạt vừa có 3 ngày đáng nhớ cùng âm nhạc đẳng cấp quốc tế.

Trong ba ngày 6-8/11, Đà Lạt trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc với Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026). Không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế, lễ hội còn mang Jazz ra khỏi những khán phòng quen thuộc, đưa dòng nhạc này đến quảng trường, phố đi bộ và không gian giữa rừng thông. Qua ba ngày biểu diễn, khán giả được chứng kiến nhiều màn kết hợp thú vị, từ Lisa Ono hát dân ca Việt Nam, Hà Trần thử sức với rap đến Hồng Nhung làm mới những sáng tác của Trịnh Công Sơn.

Trong ba ngày 6-8/11, Đà Lạt trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc với Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026)

Đêm khai mạc diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên vào ngày 6/11, thu hút khoảng 15.000 khán giả theo ước tính của Ban tổ chức. Trong hơn 5 giờ biểu diễn, sân khấu lần lượt mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, từ Bossa Nova, Jazz/Soul đến Funk. Không gian bên hồ Xuân Hương trở nên sôi động khi những giai điệu vốn thường gắn với các sân khấu chuyên biệt được đưa đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Một trong những tiết mục đáng chú ý nhất đến từ Lisa Ono. Nữ nghệ sĩ người Nhật Bản vốn được biết đến với dòng nhạc Bossa Nova mang đến những giai điệu nhẹ nhàng, đồng thời tạo bất ngờ khi kết hợp Jazz với chất liệu dân ca Việt Nam qua ca khúc Inh Lả Ơi. Sự giao thoa giữa âm nhạc Brazil và giai điệu truyền thống Việt Nam tạo nên màu sắc riêng cho màn trình diễn, khiến một chất liệu quen thuộc được nhìn nhận dưới góc độ mới.

Rất nhiều khán giả đã có mặt tại Vietnam Jazz Heritage Festival 2026

Nếu đêm khai mạc gây ấn tượng bởi quy mô và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, ngày 7/11 lại mang đến một trải nghiệm gần gũi hơn. Sân khấu được đặt trước Rạp Hòa Bình, giữa khu vực phố đi bộ thuộc khu Hòa Bình - Chợ Đà Lạt. Không còn khoảng cách của một chương trình biểu diễn trong khán phòng, âm nhạc xuất hiện ngay giữa không gian sinh hoạt quen thuộc của thành phố. Những người chủ động đến xem có thể thưởng thức trọn vẹn chương trình, trong khi du khách đang dạo phố cũng dễ dàng dừng chân trước những giai điệu bất chợt vang lên.

Ngày 8/11, Vietnam Jazz Heritage Festival khép lại tại HAUS Đà Lạt với một đêm diễn mang màu sắc nghệ thuật đậm nét hơn. Tại đây, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng TMT Fusion Band đưa những chất liệu văn hóa truyền thống như Xẩm, Chầu văn và âm hưởng Tây Nguyên vào các bản phối Jazz. Những thanh âm dân gian được kết hợp với tinh thần ngẫu hứng của dòng nhạc này, tạo nên sự giao thoa giữa di sản và âm nhạc đương đại.

Diva Hồng Nhung trong đêm diễn thứ 3 tại HAUS Đà Lạt

Một trong những màn trình diễn được chú ý là sự kết hợp giữa Hồng Nhung và nghệ sĩ guitar Nguyên Lê. Cả hai cùng làm mới các sáng tác của Trịnh Công Sơn bằng những bản phối Jazz, mang đến diện mạo khác cho những giai điệu vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Thay vì giữ nguyên cách thể hiện truyền thống, những ca khúc của cố nhạc sĩ được khoác lên màu sắc mới, vừa có sự phóng khoáng của Jazz, vừa giữ lại tinh thần trữ tình vốn là dấu ấn trong âm nhạc Trịnh.

Đêm diễn cuối còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Trí cùng Musique de Salon, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An. Mỗi nghệ sĩ mang đến một phong cách riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc. Không khí chương trình được đẩy lên cao với sự hưởng ứng của khán giả, thậm chí có những lời đề nghị nghệ sĩ biểu diễn thêm khi đêm nhạc đi đến những tiết mục cuối.

Đêm diễn cuối còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Trí cùng Musique de Salon, Lân Nhã, Bùi Lan Hương

Nhìn lại ba ngày diễn ra, điểm đáng chú ý của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 không chỉ nằm ở số lượng nghệ sĩ tham gia hay những tiết mục được đầu tư, mà còn ở cách Jazz được đưa đến gần hơn với công chúng. Một dòng nhạc vốn thường bị gắn với hình ảnh kén người nghe đã có cơ hội xuất hiện tại những không gian mở, nơi khán giả không nhất thiết phải am hiểu về Jazz vẫn có thể dừng lại, lắng nghe và tận hưởng.

Sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ bên cạnh các tên tuổi giàu kinh nghiệm cũng mở ra thêm cơ hội giao lưu và phát triển cho cộng đồng Jazz trong nước. Trong khi đó, việc kết hợp các chất liệu dân gian với Jazz cho thấy âm nhạc truyền thống vẫn có thể tiếp tục được khai thác bằng nhiều cách thể hiện mới, thay vì chỉ tồn tại trong những không gian bảo tồn di sản.

Mùa đầu tiên đã khép lại, nhưng những màn kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và quốc tế, những tiết mục ngẫu hứng cùng cách đưa Jazz xuống phố đã để lại dấu ấn riêng

Mùa đầu tiên đã khép lại, nhưng những màn kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và quốc tế, những tiết mục ngẫu hứng cùng cách đưa Jazz xuống phố đã để lại dấu ấn riêng. Với Đà Lạt, đây cũng là tiền đề để thành phố tiếp tục phát triển những cuộc hẹn âm nhạc mang bản sắc riêng, nơi nghệ sĩ và khán giả có thể gặp nhau qua những giai điệu không bị giới hạn bởi thể loại hay khoảng cách thế hệ.