Dàn trai đẹp chuẩn bị “đốt cháy” concert ở Hà Nội có giá vé 50 triệu đồng

Buổi tổng duyệt đầu tiên tại sân khấu Hẹn giữa Tinh Hà ở Hà Nội diễn ra trong không khí vô cùng khẩn trương. Các anh trai cùng tập luyện cho các tiết mục, những đoạn hậu trường cho thấy sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, từ khâu nhận vị trí đến từng nhịp di chuyển trong tiết mục để đảm bảo phần nhìn lẫn phần nghe được trọn vẹn nhất.