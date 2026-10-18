Nam ca sĩ vừa gặp sự cố "ngượng chín mặt" ở concert Tinh Hà Say Hi, may là có visual sáng tỏa tự tin chữa cháy!

Visual nam ca sĩ này gánh còng lưng sự cố tại concert Tinh Hà Say Hi.

Tối 17/10, concert Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Dù thời tiết không mấy thuận lợi với cơn mưa lớn kéo dài trước giờ G, đông đảo người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng để giữ vị trí đẹp nhất.

Đặc biệt, trong tiết mục Dancing My Way, sự góp mặt của buitruonglinh, Song Luân, HYO và Sơn.K đã thực sự đốt cháy bầu không khí bằng giai điệu sôi động cùng vũ đạo rực lửa trên sắc đỏ chủ đạo.

Ở đoạn cao trào cuối bài hát, Sơn.K khiến toàn bộ khán đài ngỡ ngàng khi thực hiện một cú nhào lộn cực gắt ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, màn bùng nổ ngẫu hứng này lại vô tình khiến nam ca sĩ gặp sự cố trang phục hy hữu khi chiếc quần bị rách, khiến anh không khỏi ngượng ngùng và lúng túng trước hàng chục nghìn khán giả.

Trong những trường hợp ngại ngùng, Sơn K chỉ cần nở nụ cười tự tin

Ngay khi tiết mục kết thúc, dàn Anh Trai cùng ê-kíp đã lập tức dùng áo khoác che chắn tạm thời cho Sơn.K. Giữ tinh thần vô cùng hài hước, nam ca sĩ còn đùa rằng mình đã lỡ "uống nước mía trước giờ diễn" biến tình huống dở khóc dở cười ngoài dự kiến thành khoảnh khắc khiến cả biển khán giả bật cười nghiêng ngả.

Tuy gặp phải sự cố "ngượng chín mặt", Sơn.K vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái tự tin cùng cách xử lý nhanh trí. Đặc biệt, visual sáng bừng cùng nụ cười rạng rỡ của nam ca sĩ đã hoàn toàn "chữa cháy" cho khoảnh khắc lúng túng này.

Sơn.K ngay lập tức được che chắn nhờ sau sự cố sân khấu

Không phải ngẫu nhiên mà Sơn.K lại được khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng mỹ miều về nhan sắc đến vậy. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện trong Anh Trai Say Hi 2025, anh đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhờ hình ảnh nổi bật. Bên cạnh năng lực chuyên môn, ngoại hình sáng sân khấu chính là lợi thế lớn nhất giúp nam ca sĩ nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

Visual cùng nụ cười đốn tim đông đảo người hâm mộ

Visual của Sơn.K được công chúng đánh giá cao không chỉ bởi đường nét gương mặt thanh thoát, sống mũi cao thẳng mà còn nhờ thần thái biểu diễn cuốn hút. Đặc biệt, "vũ khí sát thương" lớn nhất trên gương mặt nam ca sĩ chính là nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt biết cười kết hợp cùng nụ cười hiền lành, ấm áp mỗi khi ống kính bắt cận cảnh lập tức tạo nên cảm giác gần gũi, tỏa ra nguồn năng lượng chữa lành khiến người xem khó lòng rời mắt. Bên cạnh đó, gu thời trang biến hóa linh hoạt từ lịch lãm đến phá cách cũng là điểm cộng lớn giúp anh luôn nổi bật. Sự xuất hiện của Sơn.K vì thế không chỉ đơn thuần là hoàn thành một phần trình diễn, mà còn trở thành "thỏi nam châm" hút fan cực kỳ hiệu quả cho toàn bộ chương trình.

Visual cùng gu thời trang đa dạng của Sơn.K đã biến anh thành một thỏi nam châm hút fan

Dù chưa chính thức debut solo, Sơn.K đã sớm xây dựng được độ nhận diện riêng nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình sáng, tính cách chững chạc và hình ảnh gần gũi. Đầu năm 2026, buổi fanmeeting Hello Capo thu hút gần 1.000 khán giả tham dự là minh chứng rõ nhất cho sức hút này. Khán giả không chỉ yêu mến một nghệ sĩ tài năng mà còn bị chinh phục bởi một visual luôn rạng rỡ và chỉn chu trong mọi khoảnh khắc.

Sơn.K đã có cho mình buổi fanmeeting đầu tiên của sự nghiệp

Anh chàng luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và mang đậm “chất liệu bạn trai”

Sở hữu độ nhận diện riêng nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình sáng, tính cách chững chạc và hình ảnh gần gũi, Sơn.K tiếp tục dấn thân vào hành trình Tinh Hà Say Hi với tư thế của một nhân tố bứt phá. Suốt chặng đường tại chương trình, anh liên tục mang đến những phần thể hiện biến hóa, vừa giữ vững phong độ hát live vừa bảo chứng cho những phần vũ đạo độ khó cao. Đặc biệt, những sân khấu đậm nét nhất của Sơn.K chính là những khoảnh khắc visual bùng nổ trên các sân khấu đình đám - từ thần thái cuốn hút trong Can I Get Your Love, Hermosa cho đến Giải cứu thế giới. Gương mặt điển trai không góc chết kết hợp cùng năng lượng trình diễn bùng nổ luôn biết cách "ăn tiền" trong từng khung hình, tạo nên dấu ấn thị giác độc quyền khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Anh chàng thiên biến vạn hoá trong nhiều layout

Sơn.K bùng nổ visual trong tiết mục Giải cứu thế giới

Chính vì vậy, màn trao giải của Tinh Hà Say Hi vừa qua đã để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ. Sơn.K chính thức vắng mặt trong đội hình Best 5 chung cuộc - một kết quả trái ngược với sự kỳ vọng lớn từ đại đa số công chúng cũng như những lần anh liên tục dẫn trước trong các bảng vote flash trước đó. Dù không chạm tay vào danh hiệu cao nhất, hành trình kiên cường và tinh thần cháy hết mình của Sơn.K tại chương trình vẫn nhận được sự ghi nhận lớn từ cả đồng nghiệp lẫn khán giả.

Sơn.K vẫn hoàn toàn hài lòng và tự hào về trọn vẹn hành trình mình đã đi qua tại chương trình để rồi khi bước lên sân khấu concert Tinh Hà Say Hi, anh vẫn cháy hết mình với nguyên vẹn năng lượng bùng nổ, quyết tâm mang đến những tiết mục mãn nhãn và ấn tượng nhất cho người hâm mộ. Dù có gặp chút sự cố trang phục, chính visual "không góc chết", nụ cười tỏa nắng cùng cách xử lý tình huống cực kỳ thông minh, dí dỏm đã giúp anh làm chủ hoàn toàn không gian trình diễn. Từ điểm tựa truyền thông vững chắc sau chương trình thực tế đến tệp fan ngày càng đông đảo và trung thành, hành trình dở dang ấy vô hình trung lại trở thành cú hích tâm lý hoàn hảo, kích thích sự tò mò và đặt kỳ vọng cực đại cho màn ra mắt solo chính thức của nam ca sĩ trong tương lai gần.

Ảnh: Tổng hợp